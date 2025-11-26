Εθνική Τράπεζα: Αγορά 102.000 ιδίων μετοχών από 18 έως 25 Νοεμβρίου

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποίησε νέες αγορές ιδίων μετοχών στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματός της.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της τράπεζας

Η Εθνική ΤράπεζαΕΤΕ +3,38% της Ελλάδος Α.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την περίοδο από 18/11/2025 έως και 25/11/2025 απέκτησε συνολικά 102.000 κοινές μετοχές της Τράπεζας (“Ίδιες Μετοχές”) που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών με μέση σταθμισμένη τιμή €12,9146 ανά μετοχή και με συνολικό κόστος €1.317.292,60.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις αποφάσεις της προαναφερθείσας Γενικής Συνέλευσης, η Τράπεζα προτίθεται να προχωρήσει στη συνέχεια σε ακύρωση των ως άνω ίδιων μετοχών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις που αφορούν το χρονικό πλαίσιο της ακύρωσης κατά τον Ν. 4548/2018.

Σε συνέχεια των ανωτέρω συναλλαγών, η Τράπεζα κατέχει άμεσα συνολικά 10.280.638 Ίδιες Μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,12% του μετοχικού κεφαλαίου της.