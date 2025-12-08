ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΕΥΑΘ: Υπερκάλυψη 1,3 φορές για το placement
Ανακοινώσεις
20:43 - 08 Δεκ 2025

ΕΥΑΘ: Υπερκάλυψη 1,3 φορές για το placement

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Tο Υπερταμείο προχώρησε στην διάθεση 1,815 μετοχών, κίνηση που αποσκοπεί στο να αυξηθεί η διασπορά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι καταγράφηκε υπερκάλυψη 1,3 φορές με την τιμή να κινείται στα 3,5-3,55 ευρώ (σημερινό κλείσιμο στα 3,37 ευρώ).    

Νωρίτερα σήμερα (8/12), η EUROXX Securities ΑΕ, ενεργώντας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ο «Πωλητής»), ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επιταχυνόμενο βιβλίο προσφοράς (accelerated bookbuilding) για τη διάθεση έως 1.815.000 κοινών μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές. Αντιπροσωπεύουν περίπου 5,0% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το βιβλίο θα παραμείνει ανοιχτό από τις 18:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα.

Η πώληση δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο της συμμετοχής του Υπερταμείου στην Εταιρεία. Μετά την προτεινόμενη Πώληση για το σύνολο των Μετοχών, ο Πωλητής θα διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η EUROXX Securities ΑΕ ενεργεί ως Διαχειριστής για την επιταχυμένη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Ο τελικός αριθμός των προς διάθεση Μετοχών, η τιμή ανά Μετοχή και τα αποτελέσματα της Πώλησης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Η χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η τιμολόγηση και οι κατανομές τελούν στη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή και του Διαχειριστή.

Η Εταιρεία δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την Πώληση.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/12/2025 - 21:43
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΑΘ: Διατηρεί αμετάβλητα τα Οικιακά και Κοινωνικά Τιμολόγια για το 2025-2029

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63
Ανακοινώσεις

ΔΕΗ: ΑΜΚ €4,25 δισ. με προσφορές €17 δισ. – Δεν θα ληφθούν υπόψη προσφορές κάτω των €18,63

ΕΥΑΘ: Καθαρά κέρδη €7,7 εκατ. – EBITDA αυξημένο κατά 27,3%.
ΥΔΡΕΥΣΗ

ΕΥΑΘ: Καθαρά κέρδη €7,7 εκατ. – EBITDA αυξημένο κατά 27,3%.

Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΥΑΘ με το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ για κοινές ερευνητικές δράσεις
ΥΔΡΕΥΣΗ

Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΥΑΘ με το ΙΝΕΒ του ΕΚΕΤΑ για κοινές ερευνητικές δράσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ