ΕΥΑΘ: Υπερκάλυψη 1,3 φορές για το placement

Tο Υπερταμείο προχώρησε στην διάθεση 1,815 μετοχών, κίνηση που αποσκοπεί στο να αυξηθεί η διασπορά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι καταγράφηκε υπερκάλυψη 1,3 φορές με την τιμή να κινείται στα 3,5-3,55 ευρώ (σημερινό κλείσιμο στα 3,37 ευρώ).

Νωρίτερα σήμερα (8/12), η EUROXX Securities ΑΕ, ενεργώντας για λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ο «Πωλητής»), ανακοίνωσε ότι προχωρά σε επιταχυνόμενο βιβλίο προσφοράς (accelerated bookbuilding) για τη διάθεση έως 1.815.000 κοινών μετοχών της ΕΥΑΘ Α.Ε. σε θεσμικούς επενδυτές. Αντιπροσωπεύουν περίπου 5,0% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Το βιβλίο θα παραμείνει ανοιχτό από τις 18:00 έως τις 20:00 τοπική ώρα.

Η πώληση δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο της συμμετοχής του Υπερταμείου στην Εταιρεία. Μετά την προτεινόμενη Πώληση για το σύνολο των Μετοχών, ο Πωλητής θα διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Η EUROXX Securities ΑΕ ενεργεί ως Διαχειριστής για την επιταχυμένη διαδικασία βιβλίου προσφορών.

Ο τελικός αριθμός των προς διάθεση Μετοχών, η τιμή ανά Μετοχή και τα αποτελέσματα της Πώλησης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Η χρονική στιγμή ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η τιμολόγηση και οι κατανομές τελούν στη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή και του Διαχειριστή.

Η Εταιρεία δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την Πώληση.