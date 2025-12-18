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ΟΤΕ: Διανέμει έκτακτο καθαρό μέρισμα €0,0968/μετοχή
Ανακοινώσεις
19:26 - 18 Δεκ 2025

ΟΤΕ: Διανέμει έκτακτο καθαρό μέρισμα €0,0968/μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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O «ΟΤΕ Α.Ε.» σχετικά με τη διανομή έκτακτου μερίσματος μικτού ποσού 0,10 ευρώ ανά μετοχή μετά την πώληση της Telekom Romania Mobile Communications S.A., ανακοινώνει τα εξής:

Το ποσό του μερίσματος που θα καταβληθεί τελικώς διαμορφώνεται στο μικτό ποσό των 0,1019 €/μετοχή, προσαυξημένο με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 7.405.921 ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία την 22α Δεκεμβρίου 2025 (ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις (άρθρο 64 του ν.4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), το προς διανομή μέρισμα υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% (με την εξαίρεση ή διαφοροποίηση του ποσοστού παρακράτησης για Μετόχους οι οποίοι υπόκεινται σε ειδικές διατάξεις).

Συνεπεία αυτού, το καθαρό προς είσπραξη ποσό από τους Μετόχους θα ανέλθει στο ύψος των 0,096805 €/μετοχή.

Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025, οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα (ημέρα αποκοπής του δικαιώματος στο μέρισμα).

Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι Μέτοχοι της Eταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) που διαχειρίζεται η «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Ανώνυμη Εταιρεία» κατά την 23η Δεκεμβρίου 2025 (Record Date).

Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025 από την πληρώτρια τράπεζα “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E.”,

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