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Ισραήλ και Γερμανία υπογράφουν σύμβαση $3,1 δισ. για το σύστημα αεράμυνας Arrow-3
Ειδήσεις
18:43 - 18 Δεκ 2025

Ισραήλ και Γερμανία υπογράφουν σύμβαση $3,1 δισ. για το σύστημα αεράμυνας Arrow-3

Reporter.gr Newsroom
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Το Ισραήλ και η Γερμανία υπέγραψαν συμφωνία ύψους περίπου 3,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την αναβάθμιση και επέκταση του αντιαεροπορικού και αντιβαλλιστικού συστήματος Arrow-3. 

Σημειώνεται ότι το αντιαεροπορικό και αντιβαλλιστικό σύστημα Arrow-3, κατασκευάζεται από την ισραηλινή αεροδιαστημική βιομηχανία, ενώ τη σχετική ανακοίνωση έδωσε στο φως της δημοσιότητας την Πέμπτη (18/12) το ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας.

Σύμφωνα με το Reuters, η νέα συμφωνία αποτελεί συνέχεια της αρχικής σύμβασης αγοράς που είχε υπογραφεί πριν από δύο χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας του γερμανικού στρατού.

Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ ανέφερε ότι, συνδυαστικά με την προηγούμενη σύμβαση, το συνολικό ύψος των συμφωνιών πλησιάζει τα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

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