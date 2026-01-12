ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πλαστικά Θράκης: Aποκοπή του προσωρινού μερίσματος 0,0665 ευρώ στις 19 Ιανουαρίου
Ανακοινώσεις
09:53 - 12 Ιαν 2026

Πλαστικά Θράκης: Aποκοπή του προσωρινού μερίσματος 0,0665 ευρώ στις 19 Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 12ης Νοεμβρίου 2025 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 884.815 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται, σύμφωνα με το νόμο, της καταβολής προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει 0,0700008262 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Συνεπώς,

• το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (καθαρό) ανέρχεται σε 0,0665007849 Ευρώ ανά μετοχή.

• Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος (cut off date) προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί: Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026.

• Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

• Η πληρωμή (καταβολή) του τελικού ως άνω προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται προς τους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 ΑΚ) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι εν προκειμένω μέχρι 31.12.2031) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αναγκαίες διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-98.75.081, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πώς σχεδιάζονται σήμερα οι εμπορικοί στόλοι
Γιώργος Σ. Σκορδίλης

Πώς σχεδιάζονται σήμερα οι εμπορικοί στόλοι

Airbnb: Τα «κλειδιά» για την αποφυγή προστίμων - Οι κρίσιμες ημερομηνίες
Ακίνητα

Airbnb: Τα «κλειδιά» για την αποφυγή προστίμων - Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ
Εργασιακά

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Πώς εξηγείται το «καυτό» ξεκίνημα του ΧΑ στο 2026
Σχόλια Αγοράς

Πώς εξηγείται το «καυτό» ξεκίνημα του ΧΑ στο 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Μέρισμα €0,01626 ανά μετοχή – Από 27 Ιουλίου η καταβολή στους μετόχους

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ &amp; καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9
Ανακοινώσεις

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων
Ανακοινώσεις

Alpha Real Estate Services: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος €7 εκατ. – Οι προοπτικές της αγοράς ακινήτων

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο
Ανακοινώσεις

Alter Ego Media: Επανεπενδύθηκαν €1,31 εκατ. από το μέρισμα του 2025 – Αυξήθηκε το μετοχικό κεφάλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/07/2026 - 12:15

ΠΑΣΟΚ: Αιχμές για την κυβερνητική πολιτική στην έρευνα – Στο τραπέζι 11 εθνικές προτεραιότητες

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:52

Πύρινος εφιάλτης στην Ευρώπη: 200.000 εκκενώσεις σε Ισπανία και Γαλλία – Απειλείται η Μαδρίτη

Οικονομία
25/07/2026 - 11:45

ΥΠΕΘΟ: Συνεχίζεται ο διάλογος με τους κοινωνικούς φορείς ενόψει ΔΕΘ

Ειδήσεις
25/07/2026 - 11:30

Σήμα κινδύνου από τη γερμανική βιομηχανία: Χάνονται 15.000 θέσεις εργασίας κάθε μήνα

Πολιτική
25/07/2026 - 11:15

Το δεύτερο επεισόδιο του ΠΑΣΟΚ… άρα OnAir έρχεται Κυριακή 26/7

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:57

Κακοκαιρία: Πάνω από 100.000 κεραυνοί έπεσαν μέσα σε λίγη ώρα - Πού ισχύει Red Code

Ακίνητα
25/07/2026 - 10:45

Φοιτητική στέγη: Πού κυμαίνονται τα ενοίκια και τι πρέπει να προσέξουν οι νέοι φοιτητές

Οικονομία
25/07/2026 - 10:32

Παπαθανάσης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα κριθούν από την οικονομία – Εκτός συζήτησης η 13η σύνταξη

Οικονομία
25/07/2026 - 10:25

Economist: Πώς συνήθισαν οι επενδυτές να ζουν με τον πληθωρισμό «στα ύψη»

Ειδήσεις
25/07/2026 - 10:24

Ελληνικοί Patriot κατέρριψαν δύο βαλλιστικούς πυραύλους των Χούθι στη Σαουδική Αραβία

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/07/2026 - 10:16

Πράσινο άλμα στην Ευρώπη: Οι ΑΠΕ πλησιάζουν το 50% της ηλεκτρικής κατανάλωσης

Από θέσεως...
25/07/2026 - 10:13

Ένας κόσμος που αλλάζει

ΥΔΡΕΥΣΗ
25/07/2026 - 10:10

Το νερό ως επένδυση στο μέλλον: Η στρατηγική της ΕΥΔΑΠ Για το αύριο της Αττικής

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
25/07/2026 - 08:30

Το XPENG L03 σχεδιάστηκε ώστε να προσφέρει δύο διαφορετικές προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση

Χρηματιστήρια
24/07/2026 - 23:29

Wall Street: Νευρικότητα και αναζήτηση πυξίδας με τον Nasdaq ξανά στα «κόκκινα»

Ανεμοδείκτης
24/07/2026 - 22:57

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Τα ντεσού από το Προεδρικό

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
24/07/2026 - 22:40

Τα «διόδια» του Ορμούζ και η νέα πραγματικότητα για τη ναυτιλία

Ειδήσεις
24/07/2026 - 22:09

Τραμπ: Απειλεί την ΕΕ με νέους δασμούς για τα πρόστιμα στις Big Tech

Υγεία
24/07/2026 - 22:08

«Ένιωσα το αυτί μου βουλωμένο»: Η ιατρική επείγουσα κατάσταση που οι περισσότεροι αγνοούν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 21:38

Η κακοκαιρία «σάρωσε» τη χώρα: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια μέσα σε λίγα λεπτά

Πολιτική
24/07/2026 - 21:09

Επέτειος Αποκατάστασης της Δημοκρατίας – Τασούλας: Η ενότητα ιστορικός όρος επιβίωσης του ελληνισμού (εικόνες & βίντεο)

Υγεία
24/07/2026 - 21:04

Γιατί το άγχος των άλλων μας επηρεάζει; Η εξήγηση της συστημικής ψυχολογίας

Εμπορεύματα
24/07/2026 - 20:30

Πετρέλαιο: «Βουτιά» άνω του 4% με φόντο τις ελπίδες για επανέναρξη συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Πολιτική
24/07/2026 - 20:16

Στον αέρα τα «σπιτάκια ανακύκλωσης»: Οι δήμοι τα απαρνιούνται, η κυβέρνηση… απουσιάζει

Ειδήσεις
24/07/2026 - 19:21

Τραμπ: Δεν πιστεύω ότι Ρωσία και Κίνα συμμετέχουν στον πόλεμο με το Ιράν

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:47

Φιντάν: Το μόνο ρεαλιστικό σενάριο για την Κύπρο η λύση δύο κρατών

Πολιτική
24/07/2026 - 18:42

ΣΥΡΙΖΑ: Κατ' εντολή Μητσοτάκη το «μπάζωμα» των Τεμπών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:32

Λευκάδα: Οκτώ συλλήψεις σε ιστιοφόρο για κατοχή ναρκωτικών

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:18

ΗΠΑ: Σε υψηλό 8μήνου η επιχειρηματική δραστηριότητα – «Βαρίδι» η μεταποίηση

Ειδήσεις
24/07/2026 - 18:01

Καλλιθέα: Άγριος ξυλοδαρμός εγκύου από τον πρώην σύντροφό της – Έχασε το μωρό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ