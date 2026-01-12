Πλαστικά Θράκης: Aποκοπή του προσωρινού μερίσματος 0,0665 ευρώ στις 19 Ιανουαρίου

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «THRACE PLASTICS CO. S.A.» (εφεξής «Εταιρεία»), γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίαση αυτού της 12ης Νοεμβρίου 2025 αποφάσισε την διανομή (καταβολή) προς τους μετόχους της Εταιρείας προσωρινού μερίσματος για την εταιρική χρήση 2025 συνολικού ποσού 3.000.000 Ευρώ (μικτό ποσό), ήτοι 0,0685848289 Ευρώ ανά μετοχή της Εταιρείας (μικτό ποσό), το οποίο ποσό με την προσαύξηση που αντιστοιχεί στις 884.815 ίδιες μετοχές, τις οποίες κατέχει η Εταιρεία και οι οποίες εξαιρούνται, σύμφωνα με το νόμο, της καταβολής προσωρινού μερίσματος, πρόκειται να ανέλθει 0,0700008262 Ευρώ ανά μετοχή.

Το ως άνω ποσό του προσωρινού μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/23.07.2013), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α΄ 201/12.12.2019).

Συνεπώς,

• το τελικώς καταβαλλόμενο ποσό του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (καθαρό) ανέρχεται σε 0,0665007849 Ευρώ ανά μετοχή.

• Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος (cut off date) προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί: Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026.

• Δικαιούχοι του προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) την Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2026.

• Η πληρωμή (καταβολή) του τελικού ως άνω προσωρινού μερίσματος χρήσεως 2025 θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2026, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της πληρώτριας Τράπεζας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής προσωρινού μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.».

Υπενθυμίζεται προς τους κ.κ. μετόχους ότι το δικαίωμα είσπραξης του προσωρινού μερίσματος παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας (άρθρο 250 περ. 15 ΑΚ) από το τέλος του έτους στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση (ήτοι εν προκειμένω μέχρι 31.12.2031) και ότι μετά την ανωτέρω παραγραφή τους τυχόν μη εισπραχθέντα ποσά περιέρχονται οριστικά στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 1195/1942.

Για περισσότερες πληροφορίες ή αναγκαίες διευκρινίσεις οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να επικοινωνούν με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210-98.75.081, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).