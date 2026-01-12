Airbnb: Τα «κλειδιά» για την αποφυγή προστίμων - Οι κρίσιμες ημερομηνίες

Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2026 έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb για να προβούν σε διορθώσεις τυχόν λαθών αλλά και σε απαραίτητες επικαιροποιήσεις των στοιχείων τους στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής της ΑΑΔΕ. Οι κινήσεις αυτές είναι απαραίτητες ώστε να προσδιοριστεί σωστά το φορολογητέο εισόδημα και να μην επιβληθούν πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα.

Κυρίως, οι επικαιροποιήσεις αφορούν καταχωρήσεις και λοιπά στοιχεία, που έχουν να κάνουν με πρόσθετους δικαιούχους εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.. Ετσι, π.χ. αν υπάρχουν περισσότεροι δικαιούχοι θα πρέπει να γίνει επιμερισμός στο εισόδημα με βάση τα αντίστοιχα ποσοστά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι υπαρκτός ο κίνδυνος για όποιον ή όποιαν δεν έχει προβεί σε διορθώσεις, να αντιμετωπίσει φορολόγηση στο 100% των εισοδημάτων, που έχουν δηλωθεί με τις αρχικές δηλώσεις. Κι αυτό έστω κι αν ο διαχειριστής ή η διαχειρίστρια δεν είναι ο τελικός δικαιούχος όλων των εισπράξεων.

Υπενθυμίζεται, ότι σύμφωνα με το ισχύον καθεστώς τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστές που ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος κυμαίνονται από 15% έως 45%, ενώ τα ελάχιστα ποσά των μισθωμάτων που θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία το 2026 θα υπολογισθούν με βάση το εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών και με συντελεστές 9%-44%.

Διασταυρώσεις

Επιπλέον, όσοι και όσες δραστηριοποιούνται στην αγορά βαρχυχρόνιων μισθώσεων θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και προσεκτικές καθώς η ΑΑΔΕ προχωρά σε διασταυρώσεις με βάση τα στοιχεία για τους ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης που αποστέλλουν οι διεθνείς πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO και στα οποία περιλαμβάνονται όνομα, διεύθυνση, ΑΦΜ, όνομα και κατόχου ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού, εισόδημα που εισπράχθηκε, προμήθειες, αμοιβές και φόροι, διεύθυνση ακινήτου, ημέρες μίσθωσης, σύνολο των ετησίων διανυκτερεύσεων της κάθε καταχώρησης κ.α.

Επισημαίνεται ότι πέραν του έξτρα φόρου και των προσαυξήσεων σε περίπτωση απόκρυψης εισοδήματος αν τα ακίνητα δεν έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής», η αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (Α.Μ.Α.) Βραχυχρόνιας Διαμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) ή του Μοναδικού Αριθμού Γνωστοποίησης (Μ.Α.Γ.) επιβάλλονται τα ακόλουθα πρόστιμα:

- Για μη εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές πρόστιμο ανά έτος, ίσο με το 50% των ακαθάριστων εσόδων του φορολογικού έτους που διαπράττεται η παράβαση το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός ενός έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυξάνεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος ενώ για κάθε επόμενη ίδια παράβασης το πρόστιμο τετραπλασιάζεται.

- Για μη υποβολή ή υποβολή ανακριβούς Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής το πρόστιμο είναι ίσο με το διπλάσιο του μισθώματος, όπως αυτό εμφανίζεται στην ψηφιακή πλατφόρμα, και σε περίπτωση εκπρόθεσμης Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους 100 ευρώ.

Τα πρόστιμα επιβάλλονται στον «Διαχειριστή» και σε περίπτωση που δεν προκύπτει ότι ο «Διαχειριστής» είναι υπεκμισθωτής ή τρίτος, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του κύριου ή του επικαρπωτή του ακινήτου.