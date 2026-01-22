Παπουτσάνης: Παραιτήθηκε ο Δημήτριος Παπουτσάνης από Αντιπρόεδρος του ΔΣ

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Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 21.01.2026 το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας έλαβε γνώση της από 21.01.2026 παραίτησης του κου Δημητρίου Παπουτσάνη με άμεση ισχύ από τη θέση του Αντιπροέδρου, μη-εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και, κατά τούτο, και από τις υπόλοιπες θέσεις στις επιτροπές της Εταιρείας που εξ αυτή της θέση κατείχε.

Σε συνέχεια της ανωτέρω παραίτησης, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ομόφωνα αποφάσισε να μην αντικατασταθεί το παραιτηθέν μέλος και το Διοικητικό Συμβούλιο να συνεχίσει με την υφιστάμενη σύνθεση (ελλείποντος μόνο του παραιτηθέντος μέλους).

Ενόψει των ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ανασυγκροτήθηκε ως ακολούθως:

1. Γεώργιος Γκάτζαρος του Σωτηρίου, Πρόεδρος του ΔΣ, Εκτελεστικό Μέλος.

2. Ελένη Κορίτσα του Χρίστου, Αντιπρόεδρος του ΔΣ, Ανεξάρτητο, μη Εκτελεστικό Μέλος.

3. Μενέλαος Τασόπουλος του Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Eκτελεστικό Mέλος.

4. Μαίρη Ισκαλατιάν του Σαρκίς, Εκτελεστικό Μέλος.

5. Χρήστος Γεωργαλής του Πέτρου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

6. Αντώνιος Μπαρούνας του Σωτηρίου, Ανεξάρτητο και μη Εκτελεστικό Μέλος.

Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, κο Γκάτζαρο, αναπληρώνει η Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κα Ελένη Κορίτσα, αποκλειστικά ως προς τις μη εκτελεστικές του αρμοδιότητες του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Κατά τα λοιπά αναπληρωτής του Προέδρου ορίζεται ο διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας, κος Τασόπουλος.