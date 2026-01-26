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Eurobank: Άνω του 5% η συμμετοχή του Capital Group Companies
Ανακοινώσεις
09:45 - 26 Ιαν 2026

Eurobank: Άνω του 5% η συμμετοχή του Capital Group Companies

Reporter.gr Newsroom
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Η Eurobank ανακοινώνει, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του ν.3556/2007, όπως ισχύει, και με βάση τη σχετική γνωστοποίηση που έλαβε από την εταιρεία «The Capital Group Companies, Inc.» (εφεξής «CGC»), ότι την 21.01.2026, το ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου επί των κοινών μετοχών της Eurobank που κατείχε έμμεσα η CGC, ανήλθε του ορίου του 5% επί του συνολικού αριθμού των δικαιωμάτων ψήφου της Eurobank, και το ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της CGC στο μετοχικό κεφάλαιο της Eurobank διαμορφώθηκε σε 5,12%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 185.981.494 δικαιώματα ψήφου επί κοινών μετοχών της Eurobank.

Κατωτέρω παρατίθεται η πλήρης αλυσίδα των εταιρειών μέσω των οποίων κατέχονται τα προαναφερθέντα δικαιώματα ψήφου:

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Η CGC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Research and Management Company («CRMC») και της Capital Bank & Trust Company («CB&T»). Η CRMC είναι μια εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία εδρεύει στις Η.Π.Α. και λειτουργεί ως διαχειριστής επενδύσεων της οικογένειας αμοιβαίων κεφαλαίων American Funds, άλλων ομαδοποιημένων επενδυτικών οχημάτων, καθώς και μεμονωμένων ιδιωτών και θεσμικών πελατών.

Η CRMC και οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία συνιστώμενα από μετοχικούς τίτλους για διάφορες εταιρείες επενδύσεων μέσω των τριών διευθύνσεων, Capital Research Global Investors, Capital International Investors και Capital World Investors. Η CRMC είναι η μητρική εταιρεία της Capital Group International, Inc. («CGII»), η οποία με τη σειρά της είναι η μητρική εταιρεία έξι εταιρειών διαχείρισης επενδύσεων («Εταιρείες Διαχείρισης CGII»): της Capital International, Inc., της Capital International Limited, της Capital International Sàrl, της Capital International Κ.Κ., της Capital Group Private Client Services Inc και της Capital Group Investment Management Private Limited. Οι Εταιρείες Διαχείρισης CGII και η CB&T λειτουργούν κυρίως ως διαχειριστές επενδύσεων σε θεσμικούς πελάτες και σε πελάτες υψηλής καθαρής θέσης. Η CB&Τ είναι μια εδρεύουσα στις Η.Π.Α. εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων η οποία είναι εγγεγραμμένη ως σύμβουλος επενδύσεων και εποπτευόμενη από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των Η.Π.Α. συνδεδεμένη τράπεζα.

Ούτε η CGC ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες κατέχουν μετοχές της Εταιρείας για δικό τους λογαριασμό. Αντίθετα, οι προαναφερθείσες μετοχές ανήκουν σε λογαριασμούς υπό τη διακριτική διαχείριση επενδύσεων μίας ή περισσοτέρων από τις εταιρείες διαχείρισης επενδύσεων που περιγράφονται ανωτέρω.

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