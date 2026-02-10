ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Real Consulting: Στο 18,5% το ποσοστό Βαρδινογιάννη, πάνω από 7% οι Intrakom και Motor Oil
Ανακοινώσεις
18:18 - 10 Φεβ 2026

Real Consulting: Στο 18,5% το ποσοστό Βαρδινογιάννη, πάνω από 7% οι Intrakom και Motor Oil

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η REAL CONSULTING A.E. ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό για τις σημαντικές συμμετοχές μετόχων στην εταιρεία, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των άρθρων 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007. 

Όπως προκύπτει από τις τελευταίες ενημερώσεις, ο Νικόλαος Βαρδινογιάννης κατέχει έμμεσα το 18,5% των μετοχών, η Intrakom Holdings το 7,91%, η Motor Oil (Ελλάς) το 7,08% και ο Δημήτριος Θεοδωρίδης το 5,12%, ενώ οι ενημερώσεις προς την εταιρεία πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 10 Φεβρουαρίου 2026.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η εταιρεία με την επωνυμία «REAL CONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «REAL CONSULTING A.E», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 8755501000 και έδρα στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, Λεωφόρος Κηφισίας αρ. 268 Τ.Κ. 15232 (η Εταιρεία), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει από τα αντίστοιχα υπόχρεα πρόσωπα, οι μέτοχοι που κατέχουν από την 09.02.2026 σημαντική συμμετοχή στην Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 9,10, και 11 του Ν. 3556/2007 έχουν ως κάτωθι:

Ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης του Βαρδή κατέχει έμμεσα 3.977.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,50 του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επομένως κατήλθε του ορίου του 50% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Νικόλαος Βαρδινογιάννης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της Kikero Enterprises LTD , η οποία ελέγχει την First Advisory and Holdings SA , η οποία κατέχει άμεσα 34.441 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου και παράλληλα ελέγχει την Onedealer Holdings, η οποία με τη σειρά της κατέχει 3.943.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 18,34% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 10η Φεβρουαρίου 2026.

Η εταιρεία με την επωνυμία INTRAKOM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και το διακριτικό τίτλο INTRACOM HOLDINGS κατέχει άμεσα 1.700.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,907% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Eταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 09η Φεβρουαρίου 2026.

Η εταιρεία με την επωνυμία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε κατέχει έμμεσα 1.521.529 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 7,077 % του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω των ελεγχόμενων από αυτήν εταιρειών ΙREON INVESTMENTS LTD και ΙREON VENTURES LTD. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 09η Φεβρουαρίου 2026.

Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει έμμεσα 1.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,116% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Ο κ. Δημήτριος Θεοδωρίδης κατέχει τα εν λόγω δικαιώματα ψήφου μέσω της BLACK OAK CAPITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία ελέγχει την BLUE OAK FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία με την σειρά της κατέχει άμεσα 1.100.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 5,116% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Η ενημέρωση προς την Εταιρεία έλαβε χώρα την 10η Φεβρουαρίου 2026.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Real Consulting: Πάνω από 10% το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil
Ανακοινώσεις

Real Consulting: Πάνω από 10% το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil

Real Consulting: Αύξηση εσόδων κατά 15,44% - EBITDA στο +31,28% το 2025
Επιχειρήσεις

Real Consulting: Αύξηση εσόδων κατά 15,44% - EBITDA στο +31,28% το 2025

Real Consulting: Από 30 Μαρτίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ
Ανακοινώσεις

Real Consulting: Από 30 Μαρτίου στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Motor Oil: Προτεινόμενο μέρισμα 1,75€ ανά μετοχή για το 2025
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Προτεινόμενο μέρισμα 1,75€ ανά μετοχή για το 2025

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ομόλογα
18/05/2026 - 20:18

Συγκρατημένες πιέσεις στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω παγκόσμιου sell-off

Magazino
18/05/2026 - 20:15

Τρόμος… κάτω από τ’ αστέρια: 8 horror ταινίες που θα δούμε το καλοκαίρι στα θερινά

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 20:03

Ευρωαγορές: Ανοδικό κλείσιμο εν μέσω γεωπολιτικής έντασης και ενεργειακού ράλι

Οικονομία
18/05/2026 - 19:48

Χαρδούβελης: Η Ελλάδα πρέπει να κάνει το μεγάλο «μπαμ», με ανάπτυξη 5% - 6%

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:26

Σοκ στην Τουρκία: 17χρονος ένοπλος άνοιξε πυρ σε εστιατόριο – 4 Νεκροί και 8 τραυματίες

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:22

Axios: Ο Τραμπ απέρριψε ξανά το σχέδιο του Ιράν και κάνει... restart τον πόλεμο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και απόκτηση των φρεγατών Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ