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IDEAL Holdings: Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας το 2025 - Παπακωνσταντίνου: Βαδίζουμε στο 2026 με σιγουριά
Ανακοινώσεις
09:15 - 26 Φεβ 2026

IDEAL Holdings: Ιστορικό υψηλό κερδοφορίας το 2025 - Παπακωνσταντίνου: Βαδίζουμε στο 2026 με σιγουριά

Reporter.gr Newsroom
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Με ιστορικά υψηλή κερδοφορία και ισχυρή άνοδο των μεγεθών σε όλες τις εταιρείες του επενδυτικού χαρτοφυλακίου ολοκλήρωσε και το 2025 η IDEAL Holdings. Η συνεχιζόμενη θετική πορεία, αποτέλεσμα στοχευμένων επενδυτικών πρωτοβουλιών, οργανικής ανάπτυξης και αποδοτικής αξιοποίησης κεφαλαίων, αναδεικνύει την αποτελεσματικότητα και προοπτική του επενδυτικού μοντέλου της IDEAL Holdings αλλά και την ικανότητά της να δημιουργεί αξία, μετουσιώνοντας την στρατηγική σε ισχυρή οικονομική απόδοση.

Κύρια οικονομικά μεγέθη 2025

  • Τα οικονομικά μεγέθη σε όλες τις εταιρείες χαρτοφυλακίου της IDEAL Holdings σημείωσαν άνοδο.
  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €58,0 εκατ., αυξημένα κατά 48% σε σύγκριση με το 2024.
  • Tα EBITDA βάσει ΔΠΧΑ ανήλθαν σε €62,8 εκατ., αυξημένα κατά 26% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.
  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε €36,7 εκατ., αυξημένα κατά 54% σε σχέση με το 2024.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, υπογράμμισε: «Το 2025 αποτέλεσε χρονιά–ορόσημο για την IDEAL Holdings. Η εταιρεία κατέγραψε ιστορικά υψηλή κερδοφορία και διπλασίασε τα βασικά οικονομικά της μεγέθη με την αναπτυξιακή τροχιά και την επενδυτική αξιοπιστία της να ενισχύονται σημαντικά. Μεταξύ των στρατηγικών κινήσεων που πετύχαμε είναι η απόκτηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η στρατηγική συμφωνία με την Oak Hill Advisors, η ολοκλήρωση της νέας δομής στον Όμιλο Πληροφορικής, καθώς και η επιτυχής αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Επιπλέον, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή μας στη σταθερή ανταμοιβή των επενδυτών και εδραιώνοντας περαιτέρω τη σχέση εμπιστοσύνης με τους μετόχους μας, έχουμε ήδη προχωρήσει σε επιστροφή κεφαλαίου βάσει των επιδόσεων του 2025. Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, αυξημένη ρευστότητα και σαφή επενδυτικό προσανατολισμό, βαδίζουμε στο 2026 με σιγουριά και στόχο να συνεχίσουμε να δημιουργούμε προστιθέμενη αξία για τους μετόχους, τους ανθρώπους μας και την ελληνική οικονομία».

Ανοδική πορεία και ισχυρή φυσική & ψηφιακή παρουσία για τα Πολυκαταστήματα attica

Τα Πολυκαταστήματα attica συνέχισαν την ανοδική πορεία, σημειώνοντας θετικές επιδόσεις σε βασικά μεγέθη και δείκτες εμπορικής δραστηριότητας. Ειδικότερα και σε σύγκριση με το 2024:

  • Τα Έσοδα αυξήθηκαν κατά 5%, στα €244,2 εκατ.
  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA αυξήθηκαν κατά 11% σε €30,4 εκατ.
  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (ΕBΤ) κατέγραψαν άνοδο 19% και διαμορφώθηκαν σε €23,6 εκατ.
  • Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €40,7 εκατ. την 31.12.2025, λαμβάνοντας υπόψη απαιτήσεις χρεωστικών και πιστωτικών καρτών ύψους €10,8 εκατ.

Εντός του 2025, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 6,9 εκατ. επισκέπτες ενώ ενισχύθηκε σημαντικά η αγοραστική κίνηση από ταξιδιώτες τρίτων χωρών με αύξηση των πωλήσεων Tax Free κατά 5%. Το ηλεκτρονικό κατάστημα (attica eshop), με συνεχή ανάπτυξη και διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας, σημείωσε αύξηση εσόδων κατά 29%.

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Βελτιωμένη κερδοφορία και υψηλό ανεκτέλεστο στον Όμιλο Byte (Byte, ADACOM, IDEAL Software Solutions και BlueStream Solutions)

Ο Όμιλος εταιρειών Byte, η επενδυτική πλατφόρμα της IDEAL Holdings στον κλάδο Πληροφορικής, κατέγραψε βελτίωση στα συγκρίσιμα αποτελέσματα και την κερδοφορία σε σχέση με το 2024. Συγκεκριμένα:

  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν σε €15,2 εκατ., αυξημένα κατά 13%
  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ Φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 16% σε €12,6 εκατ.
  • Το περιθώριο EBITDA παρουσίασε σημαντική αύξηση σε 14% από 12%, με συνέπεια τα Έσοδα να είναι μειωμένα κατά 9% και να διαμορφώνονται σε €106,0 εκατ. καθώς οι εταιρείες, εντός του 2025, στόχευσαν στρατηγικά στην αύξηση του περιθωρίου κέρδους έναντι των εσόδων.
  • Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε €83 εκατ., την 31.12.2025, διασφαλίζοντας υψηλά περιθώρια στις μελλοντικές ροές.
  • Τα καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε €24,3 εκατ.

Σημειώνεται ότι και το 2025, ο Όμιλος εταιρειών πληροφορικής Byte συνέχισε να αναπτύσσει και να προσφέρει υπηρεσίες σε τομείς με υψηλή ζήτηση (κυβερνοασφάλεια, ψηφιακός μετασχηματισμός, ενσωμάτωση τεχνητής νοημοσύνης), εδραιώνοντας περαιτέρω τη θέση του στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.

Θετικές επιδόσεις σε κερδοφορία και ενίσχυση σε μερίδια αγοράς για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΜΠΑΡΜΑ ΣΤΑΘΗΣ, ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ)

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ και η θυγατρική της ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ συνέχισαν να παρουσιάζουν ισχυρή λειτουργική απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική και την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Συγκεκριμένα:

  • Τα Έσοδα διαμορφώθηκαν σε €129,1 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7% σε σύγκριση με το 2024
  • Τα Συγκρίσιμα EBITDA διαμορφώθηκαν σε €14,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 5%
  • Τα Συγκρίσιμα Κέρδη προ φόρων (EBT) κατέγραψαν άνοδο 25% και διαμορφώθηκαν σε €8,6 εκατ. κυρίως ως αποτέλεσμα της αύξησης της λειτουργικής κερδοφορίας, καθώς και της μείωσης του δανεισμού και του κόστους χρηματοδότησης σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
  • Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €34,3 εκατ. (31.12.2025).

Σημειώνεται ότι το 2025, η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ ενίσχυσε το μερίδιο αγοράς στις επώνυμες φρέσκες σαλάτες, με τις εξαγωγές και τις πωλήσεις B2B να κινούνται σε ιδιαίτερα θετικά επίπεδα. Επιπλέον, η ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε., αξιοποιώντας συνέργειες με την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, παρουσίασε σημαντική άνοδο στον κύκλο εργασιών και στα μερίδια αγοράς.

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