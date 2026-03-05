CrediaBank: Ρεκόρ σε κερδοφορία και εκταμιεύσεις - Βρεττού: Το 2026, χρονιά εδραίωσης

Το 2025, μια χρονιά επανεκκίνησης για την CrediaBank, η Τράπεζα πέτυχε σημαντική πιστωτική επέκταση, ενώ διατήρησε υψηλά επίπεδα ρευστότητας, καταγράφοντας ιστορικό ρεκόρ καταθέσεων.

Κύριες Χρηματοοικονομικές Εξελίξεις

Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων σημείωσαν νέο ιστορικό υψηλό και ανήλθαν σε €82,5 εκατ., το 2025 , αυξημένα κατά 88 % σε ετήσια βάση , καταγράφοντας αύξηση για 1 2 συνεχή τρίμηνα . Τα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα €57,8 εκατ. το 2025 , σημειώνοντας αξιοσημείωτη αύξηση κατά 93% σε ετήσια βάση , λόγω της ισχυρής αύξησης των οργανικών εσόδων.

Το 2025 , η Τράπεζα παρουσίασε νέες εκταμιεύσεις ύψους € 3,4 δισ . (+4 7% σε ετήσια βάση), καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση ιστορικά για την Τράπεζα και ξεπερνώντας τον στόχο των €2,1 δισ. που είχε τεθεί βάσει του επιχειρηματικού σχεδίου της, παρά το ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ενισχύθηκαν κατά 58 % σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε € 168 ,3 εκατ. Κύριοι μοχλοί της αύξησης ήταν η ισχυρή καθαρή πιστωτική επέκταση και η αύξηση των υπολοίπων συνεπεία της συγχώνευσης . Η καθαρή πιστωτική επέκταση ανήλθε στο ιστορικό υψηλό των €1,1 δισ. το 2025 έναντι €952 εκατ. το 2024, σημειώνοντας αύξηση κατά 16% σε ετήσια βάση ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο που είχε τεθεί.

Ισχυρή επίδοση στα Καθαρά Έσοδα από προμήθειες τα οποία διαμορφώθηκαν σε € 37,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 96% σε ετήσια βάση επωφελούμενα κυρίως από την αυξανόμενη παραγωγή δανείων, τη ν συνεχιζόμενη αύξηση στην έκδοση εγγυητικών επιστολών, τις μεταφορές κεφαλαίων , καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων πελατών. Τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αποτέλεσαν το 16, 5% των επαναλαμβανόμενων εσόδων το 2025 , καταγράφοντας εντυπωσιακή αύξηση κατά 310 μ.β. σε ετήσια βάση. Τα κεφάλαια υπό διαχείριση πελατών ανήλθαν σε € 832 εκατ ., σημειώνοντας αύξηση κατά 10% από τα τέλη του 2024.

Tα βασικά έσοδα του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 63 % σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα €205 ,5 εκατ. με αποτέλεσμα τα επαναλαμβανόμενα Λειτουργικά Έσοδα του Ομίλου να ανέλθουν σε €225,9 εκατ. έναντι € 142,3 εκατ. κατά την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο , σημειώνοντας αύξηση 59% σε ετήσια βάση.

Εντυπωσιακή βελτίωση της αποδοτικότητας, με μείωση του δείκτη κόστους προς επαναλαμβανόμενα έσοδα πάνω από 550 μ.β. σε ετήσια βάση στο έτος , παρά την μεγάλη αύξηση στα επαναλαμβανόμενα Γενικά Λειτουργικά Έξοδα , λόγω της απορρόφησης της πρώην Παγκρήτιας Τράπεζας. Συγκεκριμένα ο σχετικός δείκτης περιορίστηκε στο 63,5% (από 69,1% το 2024), και η πορεία του είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες και το επιχειρηματικό σχέδιο για περαιτέρω βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Τράπεζας. Παρόλα αυτά εντός του έτους υλοποιήθηκαν ενέργειες αναδιάρθρωσης ύψους περίπου €25εκ στοχεύοντας στον εξορθολογισμό του κόστους (κλείσιμο γειτονικών καταστημάτων, μείωση προσωπικού κατά περίπου 23%) που αναμένεται να φέρουν περαιτέρω βελτιώσεις στη βάση κόστους της Τράπεζας ήδη από τα επόμενα τρίμηνα.

Οι καταθέσεις του Ομίλου ανήλθαν σχεδόν στα €6, 8 δισ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11% σε ετήσια βάση , με τον ρυθμό αύξησης να είναι μεγαλύτερος από τ ον ρυθμό αύξησης των καταθέσεων του τραπεζικού συστήματος (+ 5.1% καταθέσεις ιδιωτικού τομέα) . Ισχυρό προφίλ ρευστότητας με δείκτη δανείων προς καταθέσεις ( LDR ) 66% και δείκτη κάλυψης ρευστότητας (LCR ) 162% τον Δεκέμβριο του 2025.

Ο δείκτης NPE τ ου Ομίλου διαμορφώθηκε σε 2,9% το 2025. Ο δείκτης παρέμεινε αμετάβλητος σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο επωφελούμενος από την πιστωτική επέκταση και την περιορισμένη εισροή νέων καθυστερήσεων . Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΑ αυξήθηκε στο 48,2% στο Δ΄ τρίμηνο έναντι 47,8% στο Γ΄ τρίμηνο και την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

O δείκτης CET1, διαμορφώθηκε σ το 11,0%, αυξημένος κατά 40 μ.β. σε σχέση με το Γ ΄τρίμηνο, κατά πολύ υψηλότερα από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο ( 9,0%), σύμφωνα με την καθοδήγηση της διοίκησης στα αποτελέσματα εξαμήνου του 2025. Ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ( TCR ) διαμορφώθηκε σε 17, 5%, μειωμένος κατά 13 μ.β. σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο εξαιτίας της πιστωτικής επέκτασης , παρέμεινε όμως και αυτός αρκετά υψηλότερος από το ελάχιστο απαιτούμενο όριο (13. 8%) .

Δήλωση Διευθύνουσας Συμβούλου Ελένης Βρεττού

«Το 2025 ήταν για εμάς μια χρονιά επανεκκίνησης, τολμηρών αποφάσεων, μεγάλων έργων και δημιουργίας ευκαιριών εντός και εκτός συνόρων. Μηδενίσαμε και ξεκινήσαμε από την αρχή, δημιουργώντας μια νέα τράπεζα, με αναβαθμισμένη μεγέθη, σταθερά ανοδική κερδοφορία, υψηλή ρευστότητα, κεφαλαιακή επάρκεια και μια ξεκάθαρη αποστολή: Να προσπαθήσουμε να γίνουμε η καλύτερη τράπεζα για όλους. Μια τράπεζα που δεν φοβάται να βγει από τα στερεότυπα, επιστρέφοντας στην ουσία – να ακούμε και να εξυπηρετούμε.

Να διορθώνουμε και να ξαναδημιουργούμε.

Η νέα μας εκκίνηση σηματοδοτήθηκε με τη νέα μας επωνυμία: CrediaBank . Το νέο μας όνομα εκφράζει τις σχέσεις εμπιστοσύνης που καθημερινά χτίζουμε με τους πελάτες μας, τους συνεργάτες μας και τους ανθρώπους μας. Με νέα εικόνα και ταυτότητα, η CrediaBank λειτουργεί πλέον και τεχνολογικά ως ένα, μετά από τη λειτουργική συγχώνευση των πληροφοριακών συστημάτων μας, ένα σύνθετο εγχείρημα που ολοκληρώθηκε σε χρόνο συντομότερο του προβλεπόμενου, χάρη στη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση του προσωπικού και των συνεργατών της Τράπεζας. Πλέον, προσφέρουμε στους πελάτες μας μια βελτιωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης σε όλα τα σημεία επαφής με την Τράπεζα – από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα .

Το κατάστημα γίνεται πλέον το «σπίτι» των πελατών μας. Τον Σεπτέμβριο του 2025, δημιουργήσαμε και παρουσιάσαμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το concept των καταστημάτων Νέας Εμπειρίας . Χώροι φιλόξενοι και προσβάσιμοι σε όλους, που συνδυάζουν την ανθρώπινη διάδραση με την τεχνολογία, ανοικτοί στους πελάτες μας, όλη μέρα, χωρίς ραντεβού. Ήδη 3 καταστήματα μας στην Σκουφά στο Κολωνάκι, το Ηράκλειο Κρήτης και την Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη έχουν μεταμορφωθεί και ακολουθεί ένα απαιτητικό πλάνο αναμόρφωσης των καταστημάτων μας σε όλη την Ελλάδα.

Στην εκπνοή της χρονιάς, προχωρήσαμε σε 2 στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν τη δυναμική μας στην ολιστική εξυπηρέτηση των πελατών μας: Σε συνεργασία με την Euronet , διαθέτουμε πλέον το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ πανελλαδικά με περισσότερα από 2.500 σημεία ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές, με μηδενική προμήθεια για τους πελάτες μας . Παράλληλα, η Euronet με τη διεθνή τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές υποδομές της θα μας παρέχει και όλο το εύρος υπηρεσιών ασφαλούς διαχείρισης και επεξεργασίας συναλλα γών, έκδοσης χρεωστικών, πιστωτικών και προπληρωμένων καρτών, ηλεκτρονικών πληρωμών και υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποιότητας και ασφάλειας των υπηρεσιών μας. Στόχος μας είναι αυτή η συνεργασία να αποτελέσει έναυσμα για περισσότερη καινοτομία και εξέλιξη στον χώρο των πληρωμών, χτίζοντας πάνω στην παγκόσμια τεχνογνωσία της Euronet .

Η δεύτερη συνεργασία αφορά την είσοδο μας στη χρηματιστηριακή αγορά με τις αποκλειστικές συζητήσεις για την εξαγορά του 70% της ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.ΠΕ.Υ., μιας από τις ιστορικότερες χρηματιστηριακές εταιρίες στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της στρατηγικής μας για επέκταση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας, και της ενίσχυσης διαφοροποίησης των πηγών των εσόδων από προμήθειες.

Κι όσο ενισχύουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα, οι προοπτικές μας ξεπερνούν τα ελληνικά σύνορα.

Τον Ιούνιο 2025, κάναμε την πρεμιέρα μας στις διεθνείς αγορές μ ε μια καινοτόμο συναλλαγή ταυτόχρονης έκδοσης ομολόγων ΑΤ1 και Tier 2, που στέφθηκε με πρωτοφανή επιτυχία, με υπερκάλυψη πάνω από 4,5 φορές όπου για πρώτη φορά στην ιστορία της Τράπεζας, η έκδοση διατέθηκε σε ποσοστό άνω του 80% σε ξένους θεσμικούς επενδυτές που επικρότησαν και εμπιστεύτηκαν τόσο την πορεία όσο και τις προοπτικές της Τράπεζας.

Τον Σεπτέμβριο 2025, προχωρήσαμε στην αγορά χαρτοφυλακίου ενήμερων στεγαστικών δανείων ύψους ~ € 89 εκατ. από το ισπανικό χρηματοδοτικό ίδρυμα Uni ón de Cr éditos Inmobiliarios , S .A. E .F .C ., σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρία Υπηρεσιών και Συμμετοχών Cepal Α.Ε. και τη Davidson Kempner , αυξάνοντας το αποτύπωμα μας στη λιανική τραπεζική.

Τον Δεκέμβριο επισφραγίστηκε η πρώτη μας διεθνής κίνηση επέκτασης. Είμαστε η πρώτη ελληνική τράπεζα που έκανε είσοδο στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της Μάλτας με την εξαγορά του 70% της HSBC Μάλτας - μια συναλλαγή που θα διπλασιάσει το σύνολο των μεγεθών μας . Με αυτή την εξαγορά, που βρίσκεται ήδη σε διαδικασία εποπτικών εγκρίσεων, δημιουργούμε ένα πιο ισορροπημένο συνολικά χαρτοφυλάκιο που θα αποτελείται από υψηλής ποιότητας ενεργητικό στις δύο αγορές ύψους σχεδόν € 16δι σ., με υψηλή ρευστότητα, προσφέρον τας στους πελάτες μας πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και σε ακόμη περισσότερα προϊόντα.

Η χρονιά κλείνει με καθαρή πιστωτική επέκταση €1,1 δισ., με την Τράπεζα να έχει μερίδιο αγοράς περίπου 11,4% επί του συνόλου της νέας παραγωγής παρουσιάζοντας μια τελείως διαφορετική εικόνα από ότι έναν χρόνο πριν . Συμπληρώσαμε 12 συνεχόμενα τρίμηνα ποιοτικής κερδοφορίας με δυναμική αύξηση των εσόδων στα € 279 ,2 εκατ. και ένα πλέον εδραιωμένα ισχυρό προφίλ ρευστότητας με τις καταθέσεις να ανέρχονται στα €6,8 δισ. Η αναδιάρθρωση της Τράπεζας που εκκίνησε 3 χρόνια πριν, έχει πλέον αποφέρει απτά αποτελέσματα δημιουργώντας μία Τράπεζα με υγιή καθαρή θέση, επαναλαμβανόμενη αυξανόμενη κερδοφορία που υπερβαίνει πλέον τα €80εκ, από ζημίες επί σειρά ετών, συνεχώς βελτιώνοντ ας το κόστος και δημιουργώντας διεθνές αποτύπωμα πλέον.

Το 2025, πατήσαμε γκάζι, με τόλμη, ζυγισμένη στρατηγική και αποφασιστικότητα.

Το 2026 δε σταματάμε να εξελισσόμαστε επεκτείνοντας τις δραστηριότητες μας εντός και εκτός συνόρων. Με προτεραιότητα την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τον περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους, την ενίσχυση της κερδοφορίας μας , και, τη διεύρυνση των πηγών εσόδων μας συνεχίζουμε την ανανέωση και μεταμόρφωση των καταστημάτων του δικτύου μας και επενδύουμε στον ψηφιακό μετασχηματισμό μας, με στόχο να προσφέρουμε μια αναβαθμισμένη εμπειρία από το ψηφιακό περιβάλλον έως το κατάστημα . Και επειδή η επιτυχία δημιουργείται από ανθρώπους, επενδύουμε συνεχώς στη δύναμη της ομάδας μας, με την περαιτέρω ανάπτυξη και εκπαίδευση των ανθρώπων μας ώστε να εξελίσσονται συνεχώς, και μαζί τους και η Τράπεζα.

Το 2025 ήταν η επανεκκίνηση.

Το 2026 στόχος μας είναι η εδραίωσή μας σε μια νέα θέση στο τραπεζικό οικοσύστημα με την εμπιστοσύνη των Εποπτικών αρχών, των μετόχων μας, των πελατών και των ανθρώπων μας».