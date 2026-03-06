ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Jumbo: Αύξηση 6% των συνολικών πωλήσεων στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026
Ανακοινώσεις
11:03 - 06 Μαρ 2026

Jumbo: Αύξηση 6% των συνολικών πωλήσεων στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για το πρώτο δίμηνο του 2026, οι πωλήσεις του Ομίλου καταγράφουν αύξηση περίπου +6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο Όμιλος JUMBO συνεπής στην δέσμευση που έχει αναλάβει η διοίκηση προς τους μετόχους-συνεταίρους, ανακοινώνει την πορεία των οικονομικών μεγεθών, για τον μήνα Φεβρουάριο και το πρώτο δίμηνο του έτους.

Οι συνολικές πωλήσεις του Ομίλου JUMBO κατά τον Φεβρουάριο 2026 κατέγραψαν αύξηση περίπου +3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Υπενθυμίζεται ότι ο περυσινός Φεβρουάριος (2025) ήταν ένας ιδιαίτερα παραγωγικός μήνας για τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς περιλάμβανε την περίοδο των Αποκριών γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τη ζήτηση σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων. Ως εκ τούτου, η φετινή επίδοση συγκρίνεται με μια υψηλή βάση πωλήσεων.

Παράλληλα προς το τέλος του Φεβρουαρίου, ο εξωτερικός συνεργάτης του Ομίλου στο Ισραήλ (Fox Group) προχώρησε στο άνοιγμα του 5ου καταστήματος JUMBO, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του σήματος στην τοπική αγορά. Αμέσως μετά ξεκίνησαν τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή που αναπόφευκτα επηρεάζουν την καταναλωτική συμπεριφορά στην ευρύτερη περιοχή.

Προς το παρόν, τα προβλήματα στις διεθνείς μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν διαχειρίσιμα λόγω των δεσμευτικών όρων που η εταιρεία είχε προνοήσει να διασφαλίσει ενώ και το Ευρώ παραμένει ισχυρό σε σύγκριση με την περσινή περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 4ης Φεβρουαρίου 2026, η εταιρεία θα προχωρήσει σε έκτακτη χρηματική διανομή ποσού 0,50 EUR ανά μετοχή (μικτό ποσό).

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος έχει οριστεί η 23η Μαρτίου 2026, ενώ η καταβολή της χρηματικής διανομής προς τους δικαιούχους αναμένεται να ξεκινήσει την 30ή Μαρτίου 2026.

Η χρηματική διανομή εντάσσεται στη διαχρονική πολιτική της εταιρείας για επιστροφή αξίας στους μετόχους, σε συνδυασμό με τη διατήρηση ισχυρής ρευστότητας και τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης του Ομίλου.

Η πορεία των πωλήσεων

Ελλάδα

Τον Φεβρουάριο του 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας (χωρίς να υπολογίζονται οι ενδοεταιρικές συναλλαγές), παρουσίασαν αύξηση κατά +6% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά για το πρώτο δίμηνο του έτους 2026, οι καθαρές πωλήσεις της μητρικής εταιρείας -χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές- παρουσίασαν αύξηση κατά +8% περίπου σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Κύπρος

Οι πωλήσεις των καταστημάτων (φυσικών και ηλεκτρονικού) στην Κύπρο, κατά τον Φεβρουάριο του 2026, ήταν μειωμένες κατά -1,8% σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στην Κύπρο για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 είναι αυξημένες κατά +4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Βουλγαρία

Οι πωλήσεις του δικτύου στην Βουλγαρία καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (https://www.e-jumbo.bg/bg/), κατέγραψαν αύξηση κατά +7%περίπου τον Φεβρουάριο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά οι πωλήσεις στη Βουλγαρία για τους πρώτους δύο μήνες του 2026 είναι αυξημένες κατά +11% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ρουμανία

Οι πωλήσεις του δικτύου καθώς και του ηλεκτρονικού καταστήματος (www.e-jumbo.ro) σημείωσαν μείωση της τάξης του -3% περίπου τον Φεβρουάριο του 2026, σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Συνολικά, οι πωλήσεις στη Ρουμανία για τους πρώτους δύο μήνες του 2026, είναι μειωμένες κατά -4% περίπου, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η αγορά της Ρουμανίας εξακολουθεί να δέχεται έντονες πιέσεις, κυρίως λόγω της υποτίμησης του νομίσματος, της πρόσφατης αύξησης του ΦΠΑ και της εφαρμογής νέων οικονομικών μέτρων με περιοριστική επίδραση στην κατανάλωση. Τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός στη Ρουμανία, διαμορφώθηκε στο +9,6%.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα
Ανακοινώσεις

Jumbo: «Αντέχουν» οι πωλήσεις με άνοδο 4% στο πεντάμηνο παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 4% το πρώτο τετράμηνο
Επιχειρήσεις

Jumbo: Αύξηση πωλήσεων κατά 4% το πρώτο τετράμηνο

ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στις πωλήσεις νέων κατοικιών - Άλμα 7,4% τον Μάρτιο λόγω χαμηλότερων τιμών
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Ισχυρή ανάκαμψη στις πωλήσεις νέων κατοικιών - Άλμα 7,4% τον Μάρτιο λόγω χαμηλότερων τιμών

Jumbo: Καθαρά κέρδη €320 εκατ. το 2025 - Διανομή μερίσματος €0,70 ανά μετοχή
Επιχειρήσεις

Jumbo: Καθαρά κέρδη €320 εκατ. το 2025 - Διανομή μερίσματος €0,70 ανά μετοχή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 16:58

Ημέρα εθελοντικής δράσης από το Allwyn Care στις 16 Ιουνίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 

Αναλύσεις
10/06/2026 - 16:54

Euroxx Securities: Αναβαθμίζει στα €7,50 την τιμή-στόχο της Alter Ego Media – 40% περιθώριο ανόδου

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:49

Ισπανία: Περισσότεροι από 1300 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους προσπαθώντας να φτάσουν στη χώρα σε πέντε μήνες

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:47

Ερντογάν κατά Ισραήλ: Οι ενέργειές του απειλούν την περιοχή και τη διεθνή σταθερότητα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:42

Αποστολάκη: Δεσμευτική η απόφαση του Άρειου Πάγου για τον εκτοκισμό οφειλών – Να εφαρμοστεί άμεσα

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
10/06/2026 - 16:33

ΕΦΕΤ: Ανάκληση μαριναρισμένης καπνιστής πέστροφας λόγω παθογόνου μικροοργανισμού

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:31

Politico: Η ΕΕ εξετάζει σχέδια απεξάρτησης από τα αμερικανικά αμυντικά συστήματα

Πολιτική
10/06/2026 - 16:30

Αδειοδοτήσεις περιφερειακών σταθμών: Δεκτό κατά πλειοψηφία το ν/σ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 16:20

EUIPO: Στα €12 δισ. οι ετήσιες απώλειες της ευρωπαϊκής μόδας από τα προϊόντα «μαϊμού»

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
10/06/2026 - 16:15

CEO Citroen, Xavier Chardon: Επίσκεψη στον όμιλο Συγγελίδη

Πολιτική
10/06/2026 - 16:12

Βουλή: «Πυρ» ομαδόν στην κυβέρνηση για «θεσμική εκτροπή» σχετικά με τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 16:10

Bloomberg: Στο «μικροσκόπιο» της ΕΕ τα αραβικά κεφάλαια πίσω από το deal Paramount - Warner Bros.

Πολιτική
10/06/2026 - 16:01

Γεραπετρίτης σε συνάντηση με Φιντάν: «Οι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα»

Ειδήσεις
10/06/2026 - 15:50

ΗΠΑ: Σε υψηλό τριετίας ο πληθωρισμός τον Μάιο με «άλμα» στο 4,2%

Πολιτική
10/06/2026 - 15:31

Γκεοργκίεβα σε Πιερρακάκη: Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρώπης

Ακίνητα
10/06/2026 - 15:14

Μιχαηλίδου: Στις 15/6 ανοίγει η πλατφόρμα για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» – Όλες οι λεπτομέρειες του προγράμματος

Πολιτική
10/06/2026 - 15:11

Ανδρουλάκης: «Η συνταγματική αναθεώρηση θέλει σοβαρότητα, όχι τακτικισμούς»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 15:05

Φραγκίσκη Μελίσσα: Καριέρες σε κίνηση και συνεχής εξέλιξη για τους εργαζομένους της Alpha Bank

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:56

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:47

Αίγιο: Συνελήφθη ο 65χρονος Ιταλός - Τα ίχνη που τον «έδεσαν» για το διπλό φονικό

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ