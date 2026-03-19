Real Consulting: Ολοκλήρωσε ΑΜΚΟ €3,68 εκατ. με απορρόφηση της OTS και έκδοση 9,2 εκατ. νέων μετοχών

Σημαντική κεφαλαιακή ενίσχυση και στρατηγική διεύρυνση ολοκλήρωσε η Real Consulting, πιστοποιώντας αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 3,68 εκατ. ευρώ μέσω απορρόφησης της OTS και έκδοσης άνω των 9,2 εκατ. νέων μετοχών.

Η ανακοίνωση:

«Σε συνέχεια της από 17 Μαρτίου 2026 ανακοίνωσής της, η εταιρεία «REALCONSULTING ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι, με την από 19 Μαρτίου απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 20 του νόμου 4548/2018, η εμπρόθεσμη και ολοσχερής καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου που προήλθε από την από 17 Μαρτίου 2026 αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των Ευρώ τριών εκατομμυρίων εξακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα και εξήντα λεπτών (€ 3.681.529,60) (ονομαστικό κεφάλαιο), η οποία πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος σύμφωνα με τις διατάξεις του μέρους Δ του Ν. 5162/2024 (άρθρα 47 – 56) περί ανταλλαγής εταιρικών συμμετοχών και συγκεκριμένα με εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (OTS) και την έκδοση εννέα εκατομμυρίων διακοσίων τριών χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι τεσσάρων (9.203.824) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών, μετοχών της Εταιρείας, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας €0,40 εκάστη και τιμής διάθεσης €5.10 εκάστη στους μετόχους OTS (η «Αύξηση»).

Η πιστοποίηση της καταβολής του μετοχικού κεφαλαίου έγινε από μόνο το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεδομένου ότι η Αύξηση πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου με εισφορά σε είδος, σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 20 παρ. 8 του νόμου 4548/2018. Η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης ήτοι ποσό Ευρώ σαράντα τριών εκατομμυρίων διακοσίων πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα δύο και ογδόντα λεπτών (€ 43.257.972,8) ήχθη σε πίστωση του λογαριασμού των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρείας «Αποθεματικό» από διαφορά έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο.

Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται πλέον στο ποσό των Ευρώ δώδεκα εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα μία χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι εννέα και εξήντα λεπτών (€12.281.529,60) (ονομαστικό κεφάλαιο), διαιρούμενο σε τριάντα εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες οκτακόσιες είκοσι τέσσερις (30.703.824) κοινές, άυλες, ονομαστικές μετοχές, με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας σαράντα λεπτών του Ευρώ (€0,40) η κάθε μία».