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Συμφωνίες €47 δισ. στο πλαίσιο της ITB Berlin 2026 - Δυναμική η παρουσία της Ελλάδας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
17:58 - 19 Μαρ 2026

Συμφωνίες €47 δισ. στο πλαίσιο της ITB Berlin 2026 - Δυναμική η παρουσία της Ελλάδας

Reporter.gr Newsroom
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Με ισχυρή ελληνική παρουσία και τη συμμετοχή του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού με 81 συνεκθέτες, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η ITB Berlin 2026, η κορυφαία Διεθνής Τουριστική Έκθεση, η οποία φέτος γιόρτασε την 60η επέτειό της, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς για τον παγκόσμιο τουριστικό κλάδο, εν μέσω μάλιστα δυσμενών διεθνών συγκυριών.

Αρκεί να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της φετινής ITB Berlin, οι επιχειρηματικές συμφωνίες και αγοραπωλησίες που πραγματοποιήθηκαν ανήλθαν σε περίπου 47 δισεκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές.

Ο Εθνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ) συμμετείχε στη διοργάνωση με εθνικό ομαδικό περίπτερο, στο οποίο εκπροσωπήθηκαν ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις, αεροπορικές εταιρείες, Περιφέρειες, Δήμοι της χώρας και λοιποί φορείς του τουριστικού οικοσυστήματος, προβάλλοντας τη δυναμική και την εξωστρέφεια του ελληνικού τουρισμού στη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η υφυπουργός Τουρισμού κ. Άννα Καραμανλή πραγματοποίησε σειρά επαφών με σημαντικούς εκπροσώπους της γερμανικής και της διεθνούς τουριστικής αγοράς, επιβεβαιώνοντας τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως ανταγωνιστικού και αξιόπιστου τουριστικού προορισμού.

Η ITB Berlin 2026, που πραγματοποιήθηκε από 3 έως 5 Μαρτίου, προσέλκυσε σχεδόν 97.000 επαγγελματίες επισκέπτες από όλο τον κόσμο, ενώ συμμετείχαν συνολικά 5.601 εκθέτες από 166 χώρες. Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της διοργάνωσης προγραμματίστηκαν χιλιάδες επαγγελματικές συναντήσεις και συμφωνίες, επιβεβαιώνοντας τη θέση της ITB Berlin ως κομβική διεθνή πλατφόρμα δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης για τον τουριστικό κλάδο.

Κεντρικά θέματα της φετινής διοργάνωσης αποτέλεσαν η τεχνητή νοημοσύνη, η βιώσιμη ανάπτυξη, η ανθεκτικότητα του τουριστικού κλάδου, η διαχείριση του overtourism και η αξιοποίηση δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων.

Παράλληλα, η ITB Berlin λειτούργησε και ως σημαντικό πολιτικό και διεθνές φόρουμ, με τη συμμετοχή περίπου 110 υψηλόβαθμων εκπροσώπων κυβερνήσεων και διεθνών οργανισμών, καθώς και 3.000 εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η Σύνοδος Υπουργών Τουρισμού του UN Tourism, όπου περίπου 20 Υπουργοί συζήτησαν θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, διακυβέρνησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων στον τουριστικό τομέα.

Η επόμενη ITB Berlin 2027 θα πραγματοποιηθεί από 16 έως 18 Μαρτίου 2027, με τις Μαλδίβες να αναλαμβάνουν τον ρόλο της χώρας-οικοδεσπότη.

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