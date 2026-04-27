ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Alpha Trust: Αυξημένα κατά 182% τα καθαρά κέρδη - Στα €4,65 εκατ.
Ανακοινώσεις
18:05 - 27 Απρ 2026

Alpha Trust: Αυξημένα κατά 182% τα καθαρά κέρδη - Στα €4,65 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ALPHA TRUST HOLDINGS προέβη σε ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του έτους 2025.

Το 2025 ο Όμιλος σημείωσε ιστορική αύξηση κερδοφορίας με σημαντική βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων. Ειδικότερα:

Τα Κεφάλαια υπό Διαχείριση στο κλείσιμο της χρήσης του 2025 ανήλθαν στα € 2,2 δις. σε σχέση με τα € 1,86 δις της προηγούμενης χρήσης.

Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2025 ανήλθε σε € 13,27 εκ. έναντι € 9,19 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 44,3 %.

Τα κέρδη προ χρηματοοικονομικών, φόρων και αποσβέσεων για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε € 5,94 εκ. έναντι € 2,77 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 114,57 %.

Τα κέρδη μετά από φόρους από συνεχιζόμενες δραστηριότητες για τη χρήση 2025 ανήλθαν σε € 4,65 εκ. έναντι € 1,65 εκ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας αύξηση κατά 182,43 %.

alpha1_8ba75.jpg

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2025, ο Πρόεδρος της ALPHA TRUST HOLDINGS, κ. Φαίδων Ταμβακάκης σημείωσε: «Η χρονιά που πέρασε υπήρξε μία από τις πιο αποδοτικές για τους πελάτες, τους μετόχους και τους εργαζόμενους στην ιστορία της εταιρείας μας. Οι αγορές στη διάρκεια του έτους παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις, αλλά η εμπειρία και η προσήλωση των στελεχών μας συνέβαλε ώστε η έκβαση να είναι θετική για το σύνολο των πελατών. Βαίνοντας προς την επέτειο των 40 ετών εξέλιξης, είμαστε έτοιμοι για νέες προκλήσεις και ακόμα καλύτερα αποτελέσματα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank
Επιχειρήσεις

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε την εξαγορά μετοχών της Alpha Trust από την Alpha Bank

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Autonomous: Τα ισχυρά αποτελέσματα της Πειραιώς προμηνύουν αναβαθμίσεις εκτιμήσεων

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Elvalhalcor: Ρεκόρ κερδοφορίας – +79% στα προ φόρων κέρδη και ισχυρές ταμειακές ροές το α εξάμηνο

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών
Χρηματιστήρια

Wall: Άνοδος για Dow με «καύσιμο» τα ισχυρά αποτελέσματα - Πιέσεις Nasdaq από τις μετοχές ημιαγωγών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
02/08/2026 - 18:24

Πέθανε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, σε ηλικία 93 ετών

Ειδήσεις
02/08/2026 - 18:16

Πίεση από τον Κόλπο στον Τραμπ για αναβολή της επίθεσης στο Ιράν και επιστροφή στις διαπραγματεύσεις

Εμπορεύματα
02/08/2026 - 17:25

ΟΠΕΚ+: Συμφωνία για αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Σεπτέμβριο

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Θέουτα: Αποχώρησαν οι περισσότεροι μετανάστες - Οι μαρτυρίες, η κριτική της ΕΕ και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ