Intertech: Ζημιές 1,6 εκατ. ευρώ το 2025 & πτώση 29% στον κύκλο εργασιών

Η «ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση που έληξε την 31.12.2025.

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2025 καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή του της 29.04.2026.

Επιχειρηματικό περιβάλλον

Κατά τη χρήση 2025, το επιχειρηματικό περιβάλλον στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών και τεχνολογίας χαρακτηρίστηκε από σταδιακή σταθεροποίηση. Ο πληθωρισμός αποκλιμακώθηκε σε σχέση με το 2024, περιορίζοντας την αβεβαιότητα αλλά διατηρώντας το κόστος. Ο ευρύτερος κλάδος των καταναλωτικών προϊόντων εμφάνισε στάση αναμονής και στασιμότητα όγκου, με τους καταναλωτές να μεταθέτουν τις μη απολύτως αναγκαίες αγορές. Το ενεργειακό κόστος παρέμεινε μεταβλητό, επηρεάζοντας τα λειτουργικά έξοδα, ενώ ο ανταγωνισμός από χαμηλού κόστους εισαγωγές εντάθηκε, ασκώντας πρόσθετες πιέσεις στις τιμές και τα περιθώρια κέρδους.

Κύκλος εργασιών – Εξέλιξη πωλήσεων

Η Εταιρεία κατά την τρέχουσα χρήση κατέγραψε μείωση του κύκλου εργασιών κατά 29% σε σχέση με το 2024, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε €12.381 χιλ. έναντι €17.417 χιλ. της προηγούμενης χρήσης. Στη μείωση αυτή των πωλήσεων συνέβαλαν σημαντικά:

η συνεχιζόμενη πτώση της αγοράς στα ασύρματα τηλέφωνα

η αναθεωρημένη στρατηγική στη διαμόρφωση του προϊοντικού μίγματος της Panasonic στην κατηγορία των τηλεοράσεων

η απώλεια εσόδων από την κατηγορία αλκαλικών μπαταριών σε συνέχεια της πώλησης της θυγατρικής της Panasonic, APS

η μη περαιτέρω ανάπτυξη έργων με το Ελληνικό Δημόσιο, όπου πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια των ετών 2022 και 2023 και ολοκληρώθηκαν εντός του 2024.

Μικτό αποτέλεσμα – Περιθώριο μικτού κέρδους

Το μικτό κέρδος διαμορφώθηκε σε €2.150 χιλ. έναντι €3.161 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, σημειώνοντας μείωση της τάξης του 32%. Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 17,4% έναντι 18,2% το 2024. Η μεταβολή αυτή οφείλεται κυρίως:

στην πτώση των πωλήσεων

στις αυξήσεις του κόστους αγοράς των εμπορευμάτων

στη διαμόρφωση της τιμολογιακής πολιτικής προς τους πελάτες σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων, με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου ανταγωνισμού.

Λειτουργικά έξοδα

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας διαμορφώθηκαν σε €1.352 χιλ., έναντι €1.196 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση €156 χιλ.

Η αύξηση των εξόδων διοικητικής λειτουργίας οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση του κόστους μισθοδοσίας, στην αύξηση των δαπανών συντήρησης και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων και της ασφάλειας λειτουργίας, καθώς και σε έξοδα που σχετίζονται με μελέτες συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και την παροχή νομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Τα έξοδα λειτουργίας διάθεσης ανήλθαν σε €2.062 χιλ., έναντι €2.429 χιλ. κατά την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας μείωση €367 χιλ.

Χρηματοοικονομικά έξοδα – Παρεπόμενα έσοδα

Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων οφείλεται:

στη μειωμένη χρήση βραχυχρόνιας χρηματοδότησης, τόσο μέσω factoring όσο και μέσω του αλληλόχρεου δανειακού λογαριασμού με κάλυψη επιταγών πελατείας,

στη μείωση του επιτοκίου δανεισμού, κατόπιν επιτυχούς διαπραγμάτευσης με τις τράπεζες,

στη λήξη και πλήρη εξόφληση ομολογιακού δανείου ύψους €2 εκ., το οποίο είχε ληφθεί τον Δεκέμβριο του 2021 και αποπληρώθηκε έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Παράλληλα, καταγράφηκε σημαντική μείωση των παρεπόμενων εσόδων, λόγω της μειωμένης συμμετοχής του κύριου προμηθευτή στα έξοδα προώθησης των εμπορευμάτων της Εταιρείας, σε ποσοστό 66% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Αποτελέσματα χρήσης

Συνεπεία των ανωτέρω, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες προ φόρων €1.615 χιλ. έναντι €721 χιλ. της προηγούμενης χρήσης, ενώ τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες €1.623 χιλ. έναντι ζημιών €678 χιλ. το 2024.

Το αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (EBITDA) κατέγραψε ζημίες €1.081 χιλ. έναντι κερδών €35 χιλ. της προηγούμενης χρήσης.

Ρευστότητα – Κεφαλαιακή διάρθρωση

Παρά τη σημαντική πτώση των οικονομικών μεγεθών της κατά την τρέχουσα χρήση, η Εταιρεία διατήρησε τη ρευστότητά της σε ικανοποιητικά επίπεδα, μέσω των ακόλουθων, κυρίως ενεργειών:

της ορθής διαχείρισης των εξόδων διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης,

της διαπραγμάτευσης των όρων πληρωμής με τους προμηθευτές,

της ορθής χρήσης των τραπεζικών προϊόντων.

Οι βασικοί δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

Σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς (τετράμηνο 2026)

Πώληση ακινήτου

Η Εταιρεία την 02.04.2026 προχώρησε στη σύναψη προσυμφώνου πώλησης του ακινήτου επί του οποίου βρίσκεται σήμερα η έδρα της, εντός του Δήμου Ελληνικού – Αργυρούπολης και επί της οδού Αφροδίτης αριθμός 24, με συνολικό τίμημα το ποσό των €5.950.000.

Η πώληση του ακινήτου εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της, την περαιτέρω ενίσχυση της χρηματοοικονομικής της θέσης και της ρευστότητάς της, καθώς και για τη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους μετόχους της.

Η Διοίκηση της Εταιρείας εκτιμά ότι η εν λόγω συναλλαγή αποτελεί σημαντικό στρατηγικό βήμα στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού της σχεδιασμού, ενώ το συμφωνηθέν τίμημα κρίνεται εύλογο και ανταγωνιστικό, πλήρως ανταποκρινόμενο στην τρέχουσα αγοραία αξία του ακινήτου.

Η ολοκλήρωση της πώλησης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός του Μαΐου 2026, με την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου, υπό τις συνήθεις αιρέσεις και όρους για συναλλαγές αυτού του τύπου.

Έναρξη στρατηγικής συνεργασίας

Η Εταιρεία υπέγραψε την 6η Απριλίου 2026 σύμβαση για την έναρξη στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνή τεχνολογικό Όμιλο Skyworth, έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η συνεργασία αφορά την αποκλειστική διάθεση κλιματιστικών και «λευκών» οικιακών συσκευών του brand Skyworth στην ελληνική αγορά και εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Εταιρείας για την ενίσχυση και διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

Γεωπολιτικό γεγονός – ΔΛΠ 10

Μετά την ημερομηνία αναφοράς και συγκεκριμένα εντός του Φεβρουαρίου 2026, εκδηλώθηκε ένοπλη σύγκρουση στο Ιράν, η οποία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή. Η εν λόγω εξέλιξη δεν συνιστά διορθωτικό γεγονός σύμφωνα με το ΔΛΠ 10 «Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς», καθότι οι σχετικές συνθήκες δεν υφίσταντο κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Η Διοίκηση της Εταιρείας παρακολουθεί στενά και αξιολογεί συνεχώς τις ενδεχόμενες επιπτώσεις από την κατάσταση αυτή στο μακροοικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον (πιθανή ενεργειακή αστάθεια και αύξηση του ενεργειακού κόστους, πληθωριστικές πιέσεις, επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο και στη διεθνή εφοδιαστική αλυσίδα.

στο παγκόσμιο εμπόριο), προκειμένου να ληφθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό τυχόν επιπτώσεων στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

Κατά την ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δεν είναι εφικτή η ποσοτική εκτίμηση ενδεχόμενου αντίκτυπου από την εξέλιξη αυτή στα αποτελέσματα και στη χρηματοοικονομική θέση της Εταιρείας, ωστόσο η Διοίκηση εκτιμά ότι ο αντίκτυπος δεν θα είναι σημαντικός για τη δραστηριότητά της.

Πέραν των ανωτέρω, μέχρι την ημερομηνία έγκρισης των συνημμένων οικονομικών καταστάσεων, δεν υπάρχουν άλλα μεταγενέστερα γεγονότα που να χρήζουν γνωστοποίησης.