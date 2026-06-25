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Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας
Οικονομία
16:07 - 25 Ιουν 2026

Παρουσιάστηκε το νέο βιβλίο του Μιχάλη Σάλλα για τις μεγάλες καμπές της ελληνικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα στην Εθνική Πινακοθήκη, με ομιλητές τους Μαρία Ευθυμίου, Ηλία Παπαϊωάννου και Παναγιώτη Ρουμελιώτη

Πλήθος εκπροσώπων της πολιτικής, επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας τίμησαν με την παρουσία τους τον συγγραφέα και το νέο του βιβλίο που κυκλοφορεί από την Athens Bookstore Publications. Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος, οι πρώην Πρωθυπουργοί κύριοι Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς, ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης καθηγητής Ευάγγελος Βενιζέλος, οι Υπουργοί Νίκος Δένδιας, Θεόδωρος Λιβάνιος, Άδωνις Γεωργιάδης, Βασίλης Κικίλιας, Δόμνα Μιχαηλίδου, Δημήτρης Παπαστεργίου, οι Αντιπρόεδροι της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης και Όλγα Γεροβασίλη, ο πρ. Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης Θεόδωρος Ρουσόπουλος, πλήθος βουλευτών, τέως Υπουργών και επιχειρηματιών ανάμεσά τους οι Γιώργος Προκοπίου, Μαριάννα Λάτση, Θεόδωρος Φέσσας, Γιώργος Περιστέρης, Γιώργος Τανισκίδης, Απόστολος Ταμβακάκης κ.α.

Σε κατάμεστη αίθουσα της Εθνικής Πινακοθήκης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 24 Ιουνίου η επίσημη παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα «ΤΙ ΠΗΓΕ ΛΑΘΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και τι θα μπορούσε να διορθωθεί», που κυκλοφορεί από την Athens Bookstore Publications και ήδη από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας του καταγράφει ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση και σημαντική παρουσία στις λίστες πωλήσεων των βιβλιοπωλείων.

Για το βιβλίο μίλησαν η Μαρία Ευθυμίου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ, ο Ηλίας Παπαϊωάννου, Καθηγητής Οικονομικών στο London Business School, και ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, Ομότιμος Καθηγητής Οικονομικών και τέως Υπουργός, ενώ τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Δώρα Αναγνωστοπούλου.

Ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης χαρακτήρισε το βιβλίο αποτέλεσμα της μακράς επιστημονικής, ακαδημαϊκής και επαγγελματικής διαδρομής του συγγραφέα, υπογραμμίζοντας ότι στηρίζεται σε περισσότερες από 10.000 προσωπικές σημειώσεις και αρχειακές καταγραφές της περιόδου 1970-2024. Αναφέρθηκε στη συστηματική αποτύπωση της μεταπολιτευτικής διαδρομής της Ελλάδας, από την ένταξη στην ΕΟΚ και τις δημοσιονομικές ανισορροπίες μέχρι τη χρηματοπιστωτική κρίση, τα μνημόνια και τις ευθύνες τόσο των ελληνικών κυβερνήσεων όσο και των ευρωπαϊκών θεσμών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις προτάσεις του συγγραφέα για έναν νέο αναπτυξιακό οδικό χάρτη έως το 2040, με έμφαση στην παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας, την ενίσχυση της περιφέρειας, τη μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία.

Ο καθηγητής Ηλίας Παπαϊωάννου υπογράμμισε τον ολιστικό χαρακτήρα της ανάλυσης, η οποία συνδυάζει την οικονομία, την πολιτική επιστήμη και την ιστορική προσέγγιση, εξετάζοντας τόσο τις εθνικές όσο και τις περιφερειακές διαστάσεις της ανάπτυξης. Επισήμανε ότι το βιβλίο δεν αναζητά «αγίους» και «δαίμονες», αλλά επιχειρεί μια νηφάλια ερμηνεία της ελληνικής πραγματικότητας, θέτοντας συγκεκριμένους στόχους για το 2040 και αναδεικνύοντας ως βασικούς πυλώνες της μελλοντικής ανάπτυξης την εργασία, την ενίσχυση του οικονομικού και ανθρώπινου κεφαλαίου και τη βελτίωση της συνολικής παραγωγικότητας της χώρας.

Η ομότιμη καθηγήτρια Ιστορίας Μαρία Ευθυμίου εστίασε στον καθοριστικό ρόλο των νοοτροπιών στη διαμόρφωση της ελληνικής ιστορικής διαδρομής, επισημαίνοντας ότι διαχρονικά φαινόμενα, όπως ο διχασμός, η καχυποψία απέναντι στο κράτος και η εξάρτηση από τον δανεισμό, εξακολουθούν να επηρεάζουν την εξέλιξη της χώρας. Όπως τόνισε, η υπέρβαση αυτών των παγιωμένων αντιλήψεων αποτελεί βασική προϋπόθεση για μια σταθερή και βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία.

Ακολούθησε η ομιλία του συγγραφέα, Μιχάλη Σάλλα, ο οποίος αναφέρθηκε στις μεγάλες καμπές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας: τη Μεταπολίτευση, την ένταξη στην ΕΟΚ, τη συμμετοχή στην ΟΝΕ, την περίοδο των μνημονίων και τις προκλήσεις της νέας εποχής.

Έδωσε έμφαση στις διαφορετικές αναπτυξιακές φάσεις της χώρας ενώ πραγματοποίησε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας αναφερόμενος στους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν ανέπτυξε μια ισχυρή παραγωγική αστική τάξη αντίστοιχη με εκείνη άλλων ευρωπαϊκών χωρών, γεγονός που περιόρισε τη δυνατότητα διατηρήσιμης βιομηχανικής και τεχνολογικής ανάπτυξης.

Ένα από τα σημαντικότερα θεωρητικά σχήματα που παρουσιάζονται στο βιβλίο και τα οποία ανέλυσε ο Μιχάλης Σάλλας στην ομιλία του είναι οι «Τέσσερις Ελλάδες»: η Ελλάδα του βιοπορισμού, η Ελλάδα της κρατικής προστασίας, η Ελλάδα της ανταγωνιστικότητας και της δημιουργίας και η Ελλάδα της διαπλοκής και των παρεμβάσεων στους θεσμούς. Μέσα από αυτή την προσέγγιση επιχειρείται η ερμηνεία των διαφορετικών κοινωνικών και οικονομικών αντιλήψεων που συνυπάρχουν στη χώρα.

Ο συγγραφέας επισήμανε σχετικά με την κρίση χρέους και τα μνημόνια που την ακολούθησαν πως κρίση αυτή υπήρξε ταυτόχρονα ελληνική και ευρωπαϊκή, αναδεικνύοντας τις αδυναμίες της αρχιτεκτονικής της Ευρωζώνης. Παράλληλα ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η Ελλάδα δεν κατόρθωσε να διαπραγματευθεί αποτελεσματικά με την Τρόικα, ούτε να περιορίσει τις συνέπειες ορισμένων λανθασμένων επιλογών της περιόδου.

Τέλος παρουσίασε το ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων για την Ελλάδα του 2040, όπως αυτό καταγράφεται στο βιβλίο του με έμφαση στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την ενίσχυση των θεσμών, την τεχνολογική αναβάθμιση της οικονομίας, την ανάπτυξη της μεταποίησης, τη διαμόρφωση σύγχρονης ενεργειακής στρατηγικής, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, την ενίσχυση των περιφερειών και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας του κράτους.

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Την εκδήλωση άνοιξε ο εκδότης της Athens Bookstore Publications, Γιώργος Μουρούτης, ο οποίος καλωσόρισε τους προσκεκλημένους και αναφέρθηκε στη φιλοσοφία του εκδοτικού οίκου να επενδύει σε έργα και προσωπικότητες με διαχρονικό αποτύπωμα στον δημόσιο βίο. Όπως σημείωσε, η έκδοση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλλα αποτέλεσε μια συνειδητή εκδοτική επιλογή, καθώς ο συγγραφέας έχει συμβάλει καθοριστικά στη σύγχρονη οικονομική ιστορία της χώρας. Παράλληλα, ανέφερα ότι το βιβλίο σημειώνει ήδη ιδιαίτερα μεγάλη εμπορική επιτυχία, καθώς μόλις δέκα ημέρες μετά την κυκλοφορία του οδηγήθηκε στη δεκάτη χιλιάδα αντιτύπων, ενώ ευχαρίστησε θερμά το κοινό για την εντυπωσιακή προσέλευση που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ακολούθησε δεξίωση στον χώρο της Εθνικής Πινακοθήκης, όπου οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον συγγραφέα και τους ομιλητές της εκδήλωσης.

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