Δούρος: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ ύψους €3 εκατ.

Η Δούρος Α.Ε. ανακοίνωσε την πλήρη κάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 3 εκατ. ευρώ, η οποία αποφασίστηκε από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της. Η αύξηση πραγματοποιήθηκε μέσω έκδοσης 10 εκατ. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της εταιρείας.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση

Η «ΔΟΥΡΟΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Ανώνυμος Εταιρεία» ενημερώνει το επενδυτικό κοινό , σε συνέχεια της απόφασης που ελήφθη από την μετ’ αναβολή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουνίου 2026, περί αυξήσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με τον παράλληλο περιορισμό του δικαιώματος προτίμησης υπέρ υφιστάμενων και νέων επενδυτών, κατά το ποσό των ν 3.000.000€, με την έκδοση 10.000.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,30€ εκάστη και με τιμή διάθεσης ίση με την ονομαστική αξία των μετοχών, ότι το ποσό της ως άνω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καλύφθηκε ήδη στο σύνολό του, συνεπώς το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξάνεται κατά το συνολικό ποσό των 3.000.000€.

Σημειώνεται ότι έχει υποβληθεί προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) με αρ. πρωτ 8841/2026 η απόφαση της ως άνω μετ’ αναβολής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με την οποία εγκρίθηκε, η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας και αναμένεται η έκδοση της σχετικής ανακοίνωσης.

Χάριν πληρότητας υπογραμμίζεται ότι ήδη έχουν εκκινήσει εν συνόλω οι απαιτούμενες ενέργειες για την προσήκουσα πιστοποίηση της καταβολής του ποσού της αυξήσεως σύμφωνα με τα υπό του ν.4548/2018 οριζόμενα.

Συνεπεία των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαμορφώνεται πλέον σε 6.288.390€ και διαιρείται σε 20.961.300 κοινές ονομαστικές μετοχές , ονομαστικής αξίας 0,30 εκάστης.

Επισημαίνεται ότι η κάλυψη και διάθεση των νέων μετοχών μέσω της ως άνω ιδιωτικής τοποθέτησης δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. δ΄ του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017