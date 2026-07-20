Metlen: Νέες αγορές 113.190 ιδίων μετοχών

Η METLEN Energy & Metals προχώρησε σε νέες αγορές ιδίων μετοχών, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προγράμματος επαναγοράς μετοχών που είχε ανακοινώσει στις 23 Ιουνίου.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από τις 13 έως και τις 17 Ιουλίου προχώρησε στην απόκτηση συνολικά 113.190 ιδίων κοινών μετοχών, με ονομαστική αξία 1,00 ευρώ ανά μετοχή. Οι αγορές πραγματοποιήθηκαν μέσω της Πειραιώς ΑΕΠΕΥ στην αγορά του Euronext Athens και οι μετοχές που αποκτήθηκαν θα παραμείνουν στην κατοχή της εταιρείας ως ίδιες μετοχές.

Αναλυτικά τα στοιχεία των συναλλαγών ανά ημέρα

Δευτέρα 13 Ιουλίου: 25.000 μετοχές | Μεσοσταθμική τιμή: €40,9039 (Εύρος: €40,52 – €41,00)

Τρίτη 14 Ιουλίου: 30.000 μετοχές | Μεσοσταθμική τιμή: €41,3396 (Εύρος: €40,78 – €41,50)

Τετάρτη 15 Ιουλίου: 20.000 μετοχές | Μεσοσταθμική τιμή: €41,5610 (Εύρος: €41,36 – €41,78)

Πέμπτη 16 Ιουλίου: 5.000 μετοχές | Μεσοσταθμική τιμή: €41,8784 (Εύρος: €41,58 – €41,98)

Παρασκευή 17 Ιουλίου: 33.190 μετοχές | Μεσοσταθμική τιμή: €43,1028 (Εύρος: €42,94 – €43,32)