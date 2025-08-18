Tρέχει με θετικό πρόσημο ο 10ος συνεχόμενος μήνας στο ΧΑ

Άνοδο κατά 0,12% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στην τελευταία συνεδρίαση της προηγούμενης εβδομάδος κλείνοντας στις 2126,18 μονάδες, 9η συνεχόμενη (στο +2,7% ο ΓΔ & στο +2,56% οι τράπεζες στην εβδομάδα, στο +44,67% ο ΓΔ και στο +82,84% οι τράπεζες στο έτος).

Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 206,1 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές ανέλαβαν από το ξεκίνημα την υπεροπλία και με οδηγό τον τραπεζικό κλάδο και επιλεγμένα blue chips (ΔΕΗ, Aktor, Κύπρου και Optima) οδήγησαν το ΓΔ σε θετικό έδαφος ως τις 5μμ όποτε πρόσκαιρα καταγράφηκε και το αρνητικό πρόσημο. Στις δημοπρασίες επανήλθε το θετικό πρόσημο με το κλείσιμο να απέχει 9 μονάδες από το ενδοσυνεδριακό υψηλό στις 2135 μονάδες.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,357% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται ανοδικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,80%) κατέγραψε κέρδη με τη Eurobank (+1,18%) να υπεραποδίδει αλλά την Πειραιώς (-0,63%) να διαφοροποιείται. Κέρδη ακόμη κατέγραψε η ΔΕΗ (+1,03%), η Κύπρου (+2,16%), ο ΟΛΠ (+2,28%), ο Aktor (+3,62%) και η ΜΟΗ (+0,37%). Στον αντίποδα, απώλειες κατέγραψε η Metlen (-1,70%), η Cenergy (-1,24%), ο ΟΠΑΠ (-1,44%), ο ΟΤΕ (- 1,30%), η ΕΛΧΑ (-0,93%) και η Αττικής (-1,96%, ενδοσυνεδριακά ως +9,47%).

Απολογιστικά, 57 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 51 εκείνων που υποχώρησαν.

Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν δεν οδήγησε σε χειροπιαστά αποτελέσματα ενώ έπονται νέες συναντήσεις επί αμερικανικού εδάφους, με τις αγορές να καλούνται να αξιολογούν τα προκύπτοντα γεωπολιτικά δεδομένα. Ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για την κίνηση του ΓΔ και ενώ τρέχει με θετικό πρόσημο ο 10ος συνεχόμενος μήνας.