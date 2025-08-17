Το Bitcoin σταθεροποιείται στα 118.000 δολάρια, παρά τις «κασσάνδρες»

Το Bitcoin σταθεροποιήθηκε κοντά στα 118.000 δολάρια την Κυριακή, αν και αρκετοί αναλυτές προειδοποίησαν για βαθύτερες διορθώσεις και ασταθείς συναλλαγές στο μέλλον.

Το Bitcoin κυμάνθηκε λίγο πάνω και λίγο κάτω από τα $118.000 στη διάρκεια της Κυριακής (17/8), αν και είδαν το φως δύο αναλύσεις που αναμένουν το επόμενο διάστημα μια πτώση προς τα $108.000–$112.000.

Ο Λαρκ Ντέιβις υποστηρίζει ότι εάν το bitcoin συνεχίσει να υποχωρεί, η πιο πιθανή ζώνη προσγείωσης είναι τα 108.000-112.000 δολάρια. Το συγκεκριμένο εύρος είχε τεθεί ως ανώτατο όριο νωρίτερα φέτος, πριν το μεγάλο ράλι που έφερε νέα ρεκόρ.

Με άλλα λόγια, ο Ντέιβις δεν προβλέπει κατάρρευση αλλά μια υγιή επαναφορά.

Ο Michaël van de Poppe αναμένει επίσης διόρθωση για ένα διάστημα ανάπαυλας πριν επιχειρήσει το bitcoin νέα ρεκόρ. Θεωρεί αυτή την εξέλιξη πιθανή προκειμένου να ανοίξει και μία πόρτα προς τα altcoins, τα οποία συχνά έχουν καλύτερες επιδόσεις όταν το bitcoin σταματά να βρίσκεται σε τάση. Αυτή η εναλλαγή, υποστηρίζει, θα μπορούσε ήδη να βρίσκεται σε εξέλιξη. Μόλις το bitcoin σταθεροποιηθεί, οι traders συνήθως αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις σε μεγάλα altcoins όπως το ether πριν επεκταθούν σε μικρότερα tokens.