Χρηματιστήριο: Υπέκυψε στις γαλλικές πιέσεις - Η «προίκα» του +37% έχει δύο όψεις

H πτώση της κυβέρνησης Μπaϊρού στην Γαλλία βάρυνε σταδιακά το κλίμα και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (Dax άνοιγμα 23800 +0,01%, τρέχουσα 23660 -0,6%) . Το ελληνικό είχε μια αυτόνομη πορεία έως τις 13:00 (υψηλό ΓΔ 2029 +0,6%) και διολίσθηση προς το κλείσιμο στις 2014 -0,14% με σχετικά αυξημένο τζίρο στα 232 εκατ. ευρώ.

Αντίστοιχα, το θετικό ξεκίνημα στις τράπεζες (υψηλό ΔΤΡ +0,9%) δεν είχε συνέχεια με κατάληξη στο +0,05% και με καλύτερες τις Optima +3% και ETE +0.55%. Kαλή εικόνα σε ΕΛXA +2.5%, ΜΠΕΛΑ +1,9%, EYΔΑΠ +1,1% , Cener +1,5% & ΑΡΑΙΓ +1% . Μεγάλη κινητικότητα και διακύμανση άνω του 3% στην METLEN -1.1% λόγω και των αποτελεσμάτων εξαμήνου αναμένοντας και τις ειδήσεις από το cc όπου θα διευκρινιστεί και το ebitda guidance για το σύνολο του έτους (αν δηλαδή θα ξεπεράσει το 1 δις παρά την υποχώρηση στο εξάμηνο).

Πιέσεις σε ΕΕΕ -0,8%, ΤΙΤΑΝ -1.5%, MOH -1.1%, ΛΑΜΔΑ -0,86% και ΣΑΡ -1.1%, περισσότερες οι καθοδικές στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΚΟΥΕΣ -2.3%, ΟΤΟΕΛ -1%, ΟΛΠ -0.8% και DIMAND -1.8%.

Ανοδικά ΠΡΟΦ +3% και ΙΝΛΟΤ +1,1% , νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό για την ΑΕΜ στα 6,23 ευρώ, με την κεφαλαιοποίηση να έχει υπερβεί τα 360 εκ. μετά και τις τελευταίες επιχειρηματικές κινήσεις (sites, ραδιόφωνα κα). Κινητικότητα και στην μικρή με ΛΟΥΛΗ +1,7%, ΚΟΥΑΛ +2%

Οι ελληνικές εισηγμένες δεν φαίνεται να τρομάζουν από την ένταση στις αγορές Ομολόγων, με την Τράπεζα Κύπρου (Bochgr) να προχωράει σε νέα έκδοση Tier 2 αξίας 300 εκ.(και ταυτόχρονη επαναγορά παλαιότερων ομολόγων στην τιμή των 102,3 ) την ώρα που σχεδόν όλα τα εισηγμένα στο ΧΑ Ομόλογα (GR..) είχαν ανοδικά κλεισίματα.

Όπως είναι λογικό η ‘προίκα’ του +37% του ΓΔ έχει δύο όψεις, την θετική που βιώνουν όλοι οι επενδυτές που συμμετείχαν στην εξαιρετική αυτή πορεία από την αρχή του χρόνου καταγράφοντας από μικρά έως εντυπωσιακά κέρδη, αλλά και την σχετικά προβληματική, όπου πλήθος επενδυτών με οποιαδήποτε αφορμή – εγχώρια ή διεθνή – προβαίνουν σε πωλήσεις τίτλων με χαρακτηριστική ευκολία.

Στην συγκεκριμένη συγκυρία ο χρονικός ορίζοντας των επενδυτών είναι καθοριστικής σημασίας για την στρατηγική που θα ακολουθήσει, εφόσον η κάπως προβληματική βραχυπρόθεσμη εκτίμηση για την πορεία της αγοράς μπορεί να μετατραπεί – υπό προϋποθέσεις - σε νέα πηγή κερδών μεσομακροπόθεσμα.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης