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Μπόρις Τζόνσον: Θα ήταν καταστροφή για το Βρετανικό Μουσείο να δώσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα
Πολιτική
17:57 - 09 Σεπ 2025

Μπόρις Τζόνσον: Θα ήταν καταστροφή για το Βρετανικό Μουσείο να δώσει τα Γλυπτά του Παρθενώνα

Reporter.gr Newsroom
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«Αν ξεριζώσεις την καρδιά του Βρετανικού Μουσείου (σ.σ. επιστρέφοντας τα Γλυπτά του Παρθενώνα) τότε δημιουργείς ένα τεράστιο προηγούμενο. Θα πρέπει να στείλεις πίσω τα εκθέματα στο Ιράκ, στη Νιγηρία, στην Αίγυπτο. Θα ήταν μια καταστροφή για το μουσείο. Λυπάμαι πολύ, αλλά αυτό είναι επίσης ένα πολύ δύσκολο ζήτημα για εμάς. Kαι αυτό είναι που είπα στον Κυριάκο (σ.σ. Μητσοτάκη) όταν τον υποδέχθηκα στην Ντάουνινγκ Στριτ», τονίζει ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Μπόρις Τζόνσον σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Economist Impact SE Europe Events, στο πλαίσιο του 5ου Metropolitan Summit του Economist που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη, διευκρινίζοντας: «Είχα πάντα πολύ καλή σχέση με τον Κυριάκο, είναι εξαιρετικός τύπος. Καταλαβαίνω απολύτως γιατί ως πρωθυπουργός της Ελλάδας εγείρει αυτό το θέμα. Και καταλαβαίνω την ευαισθησία των Ελλήνων σε αυτό το θέμα. Το θεωρώ τρελό που δεν τον δέχτηκε ο Σούνακ. Πραγματικά δεν κατάλαβα ποτέ αυτήν την κίνηση».

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έκανε ποτέ δεύτερες σκέψεις για την έξοδο της χώρας του από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία υπερασπίζεται με ενθουσιασμό ακόμη και σήμερα. «Διαφωνώ με το ChatGPT… δεν έγειρα εγώ την πλάστιγγα για το Brexit», τονίζει ως προς τη δική του συμβολή στις εξελίξεις.

Αναφερόμενος στα πάρτι κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα οποία του κόστισαν πολιτικά, ο Τζόνσον αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αυτό που συνέβη ήταν ότι μετά το Brexit είχα πολλούς εχθρούς. Βρήκαν κάτι για να με χτυπήσουν».

Σε σχέση με το μέτωπο της Ουκρανίας, εκφράζει την εκτίμηση ότι η άρση του αδιεξόδου «θα πάρει περισσότερο χρόνο, καθώς δεν κάνουμε αρκετά γι’ αυτό». Ο ίδιος προσθέτει: «Καλά έκανε ο Τραμπ κι επέβαλε κυρώσεις στην Ινδία. Εμείς στην Ευρώπη γιατί δεν έχουμε αξιοποιήσει τα 300 δισ. από τα ρωσικά assets; Βρίσκω ενοχλητικό που οι Ευρωπαίοι διαμαρτύρονται συνέχεια για τον Τραμπ. Όμως βρίσκω επίσης αηδιαστικό το γεγονός ότι οι Αμερικανοί μεταχειρίστηκαν τον Πούτιν σαν να είναι ανώτερος από τον Ζελένσκι. Αν ο Τραμπ θέλει το Νόμπελ Ειρήνης, θα πρέπει να αυξήσει την πίεση στον Πούτιν».

Αναφορικά με τις προοπτικές του Συντηρητικού Κόμματος, σχολιάζει: «Οι Τόρις θα επιστρέψουν, όπως κάνουν πάντα. Είμαστε το πιο επιτυχημένο πολιτικό κόμμα στην Ευρώπη. Ακόμα πιο επιτυχημένο και από το ΠΑΣΟΚ…». Ερωτηθείς για το πολιτικό του μέλλον, απαντά χαρακτηριστικά: «Έχω μια πολύ ευτυχισμένη ζωή αυτήν τη στιγμή, προσπαθώ να αγοράσω μια καινούργια κουζίνα για τη γυναίκα μου και κάποιες άλλες δουλειές…».

Ο ίδιος μιλάει με θερμά λόγια για την Ελλάδα: «Οι Έλληνες είναι ήρωες, δαπανούν από τα υψηλότερα ποσοστά για την άμυνα (…) Θαυμάζω όσα έχει κάνει η Ελλάδα στο μεταναστευτικό, στη Βρετανία δεν θα τα είχαμε καταφέρει (…) Είχα φανταστικές διακοπές στην Ελλάδα, μια χώρα με φανταστικούς ανθρώπους».

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