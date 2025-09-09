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Μεγάλη αναθεώρηση στις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ – «Χάθηκαν» 911.000 θέσεις
Ειδήσεις
17:49 - 09 Σεπ 2025

Μεγάλη αναθεώρηση στις θέσεις εργασίας των ΗΠΑ – «Χάθηκαν» 911.000 θέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η αγορά εργασίας δημιούργησε πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Τρίτη (9/9), ενισχύοντας τις ανησυχίες για την κατάσταση της οικονομίας και την ακρίβεια των συλλεγόμενων δεδομένων.

Οι ετήσιες αναθεωρήσεις των δεδομένων για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες του έτους πριν από το Μάρτιο του 2025 κατέγραψαν μείωση κατά 911.000 θέσεις σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της Υπηρεσίας Στατιστικών Εργασίας (BLS). Η συνολική αναθεώρηση κυμάνθηκε κοντά στο ανώτερο όριο των προσδοκιών της Wall Street, που εκτιμούσαν μεταβολές μεταξύ 600.000 και 1.000.000.

Οι αναθεωρήσεις ήταν πάνω από 50% υψηλότερες από την αντίστοιχη προσαρμογή του προηγούμενου έτους και αποτελούν τις μεγαλύτερες που έχουν καταγραφεί από το 2002. Σε μηνιαία βάση, τα στοιχεία δείχνουν μέση αύξηση των θέσεων εργασίας κατά 76.000 λιγότερες από τις αρχικές ανακοινώσεις.

Τα στοιχεία, τα οποία έχουν προσαρμοστεί με βάση τα δεδομένα της τριμηνιαίας απογραφής και αντικατοπτρίζουν ενημερωμένες πληροφορίες για τις νέες θέσεις και τα κλεισίματα επιχειρήσεων, επιβεβαιώνουν ότι η εικόνα της απασχόλησης στις ΗΠΑ παρουσιάζει σημάδια επιβράδυνσης. Το μεγαλύτερο μέρος της χρονικής περιόδου που καλύπτει η έκθεση προηγήθηκε της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ, υποδηλώνοντας ότι η επιδείνωση της απασχόλησης είχε ξεκινήσει πριν την εφαρμογή των δασμών στους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ.

«Οι προκαταρκτικές αναθεωρήσεις του BLS για τους μη αγροτικούς μισθούς δείχνουν μια πολύ πιο αδύναμη αγορά εργασίας κατά το μεγαλύτερο μέρος του 2024 και στις αρχές του 2025 από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως», δήλωσε ο Oren Klachkin, οικονομολόγος αγοράς στη Nationwide Financial. «Είναι σημαντικό ότι η βραδύτερη δημιουργία θέσεων εργασίας υποδηλώνει ότι η αύξηση των εισοδημάτων ήταν, επίσης, πιο αδύναμη, ακόμη και πριν από την πρόσφατη αύξηση της αβεβαιότητας στην πολιτική και την οικονομική επιβράδυνση που παρατηρούμε από την άνοιξη. Αυτό θα πρέπει να δώσει στην Fed μεγαλύτερη ώθηση για να ξαναρχίσει τον κύκλο μείωσης των επιτοκίων».

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