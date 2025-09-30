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Χρηματιστήριο Αθηνών: 11ος μήνας ανόδου, ισορροπώντας μεταξύ Ευρωαγορών και Wall
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17:38 - 30 Σεπ 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: 11ος μήνας ανόδου, ισορροπώντας μεταξύ Ευρωαγορών και Wall

Reporter.gr Newsroom
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Ντέρμπι μέχρι τις δημοπρασίες (όπου η αγορά έκανε τζίρο 195 εκατ. ευρώ από το σύνολο των 357 εκατ. ευρώ σήμερα) έγινε στην τελευταία συνεδρίαση του Σεπτεμβρίου (και του ενεαμήνου) για το πρόσημο του μήνα. Τελικά, ο ΓΔ είχε οριακή πτώση και έτσι σε σύνολο μήνα το πρόσημο διατηρήθηκε θετικό, στο +0,6%, κατακτώντας άλλο ένα άτυπο ρεκόρ του 11ου συνεχόμενου ανοδικού μήνα.

Χωρίς την συνδρομή ορισμένων τραπεζών (ΑΛΦΑ +1,5%, ΕΤΕ +0,5%), ΔΕΗ +0,86% , ΜΠΕΛΑ +0,4%, και κυρίως των CENER +1,5%, ΔΑΑ +2,8% και AKTR +2% το θετικό πρόσημο δεν θα ήταν εφικτό, με δεδομένο ότι πλειάδα δεικτοβαρών τίτλων είναι σε εμφανή τεχνική αδυναμία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ΕΕΕ -0.5% με χαμηλό ημέρας στο -2% και σημείο αντιστροφής της πτωτικής τάσης τα 40 ευρώ, ο ΤΙΤΑΝ με αμετάβλητο κλείσιμο, αλλά και η Metlen -0,75% η οποία απέχει περίπου 10 ευρώ από τα υψηλά του Αυγούστου και χρειάζεται το πρώτο διάστημα του Οκτωβρίου γύρισμα πάνω από τα 49,50 ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η ανακοίνωση για αγορά μετοχών από τον πρόεδρο και βασικό μέτοχο του ομίλου Ευ.Μυτιληναίο μετά από καιρό.

Υποχώρηση είχαμε και σε Bochgr -1,47% μετά την χθεσινή άνοδο, όπως και σε ΜΟΗ -0,9% , ΕΛΧΑ -2% , ΒΙΟ -1,3% , ΑΡΑΙΓ -1,7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,1% .

Παρόμοια κατάσταση και στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με τους περισσότερους τίτλους στο κόκκινο, με τις μεγαλύτερες πιέσεις σε ΛΑΒΙ- 2% , ΠΡΟΦ -2,7% , ΦΡΛΚ -1,4% , ΑΒΑΞ -2,4% και ΟΛΘ -1,3%, ενώ με άνοδο έκλεισαν ο ΟΛΠ +3% και η ΚΡΙ +0,8%.

Με προσφορά τίτλων και στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση κυρίως σε Qualco -3% στα όρια της τιμής εισαγωγής, ΛΟΥΛΗ -1,9% και ΔΟΜΙΚ -3,2%.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με έως τώρα συγκεντρωτικά στοιχεία από τα αποτελέσματα εξαμήνου και με δείγμα που καλύπτει το 91% περίπου της συνολικής κεφαλαιοποίησης στο ΧΑ, τα έσοδα είναι αυξημένα κατά 5% στα 49,1 δις, τα ebitda αυξημένα κατά 2% στα 10,3 δις και τα κέρδη σταθεροποιημένα στα 5,5 δις. μεγέθη που επιβεβαιώνουν μεν τις τρέχουσες αποτιμήσεις αλλά απαιτούν νέες εξαγορές και συγχωνεύσεις όπως και επενδυτικά κεφάλαια για να (ξανά)αλλάξουν επίπεδο.

Συνολικά τα κέρδη στο ΧΑ παραμένουν εξαιρετικά με αποδόσεις στις καλύτερες παγκοσμίως , με τον ΓΔ στο +38% αλλά αξίζει να παρατηρήσουμε ότι ο Σεπτέμβριος μάς αφήνει με διαφορετικά συναισθήματα στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Η Ευρώπη να μένει εμφανώς πίσω στην άτυπη κόντρα με τις αμερικανικές αγορές χάνοντας το θετικό momentum που είχε έως τις αρχές του καλοκαιριού. Ενδεικτικά ο Dax είχε μηνιαία απόδοση -2,4%, ο S&P +3% και ο ΓΔ +0,6% ουσιαστικά ισορροπώντας μεταξύ των δύο αγορών.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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