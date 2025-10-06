ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η γαλλική κρίση παρέσυρε και το Χρηματιστήριο Αθηνών - Μόλις 6 μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος
Σχόλια Αγοράς
17:44 - 06 Οκτ 2025

Η γαλλική κρίση παρέσυρε και το Χρηματιστήριο Αθηνών - Μόλις 6 μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος

Reporter.gr Newsroom
Ξεκίνημα εβδομάδας με νέα αναταραχή στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό την οποία προκάλεσε η παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Διάχυτη αβεβαιότητα στο γαλλικό χρηματιστήριο (Cac -1.3%) με τις τράπεζες να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις (-4%) και να επηρεάζουν αισθητά και την Αθήνα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρέασε – άμεσα – αρνητικά και την δική μας αγορά όπου μετά από ένα ελαφρώς ανοδικό άνοιγμα (ΓΔ 2082 μονάδες) άρχισε να υποχωρεί σταδιακά (χαμηλό 2049 ή -1,3%) και τελικά να κλείνει στις 2053 -1,14% με τον τζίρο στα 187 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που ουσιαστικά ακυρώνει την ελπιδοφόρα ανοδική διάσπαση των 2070 μονάδων της Παρασκευής.

Αναμενόμενες – μετά την πτώση των γαλλικών τραπεζών – οι πιέσεις και στις συστημικές τράπεζες (ΔΤΡ -1,5%) με μεγαλύτερες στην ΠΕΙΡ -2,7% λόγω και της σύγκρισης ομοειδών κλάδων. Αδυναμία αντίδρασης από τις δεικτοβαρείς μετοχές (μόνο η ΕΕΕ +0.5% από -1%).

Μόλις 6 οι μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος, με τον όμιλο Βιοχάλκο να βάζει πλάτη με ΕΛΧΑ +4,4% σε υψηλό έτους, ΒΙΟ +2,18% και CENER +0,6%. Αρκετές οι μετοχές με απώλειες άνω του -1% (BOCHGR, ΕΛΠΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΔΑΠ, ΣΑΡ κα), παρόμοια εικόνα και στην μεσαία (FTSEM -1.2%) με την ΙΝΛΟΤ στο -4,2% μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 400 εκ. με τιμή διάθεσης 1,10 και σημαντική ζήτηση πάνω από 3χ.

Ο ΑΔΜΗΕ στο -1,9% μετά και την νέα πολιτική εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας Κύπρου, αλλά και η ΕΧΑΕ -1,2% με την ενεργοποίηση της ΔΠ από το Euronext με προσφερόμενο τίμημα την σχέση ανταλλαγής (20 μετοχές EXAE για 1 μετοχή Euronext) κάτι που εν μέσω αναταραχής στα χρηματιστήρια και πτώσης της τιμής του Euronext (σήμερα 124 ευρώ) τραβάει χαμηλότερα και την τιμή της ΕΧΑΕ.

Πτωτικά και ο ΑΒΑΞ -1,6% , ΟΛΠ -1,3% , ΟΤΟΕΛ -2,1%, μικρές εξαιρέσεις από εταιρείες πληροφορικής με ΚΟΥΕΣ +0,69% και ΠΡΟΦ +0,69%.

Στην εσωτερική επικαιρότητα ανοίγει και πάλι το πολιτικό παιχνίδι στην χώρα μετά την – αναμενόμενη – προ ανακοίνωση Α.Τσίπρα για δημιουργία νέου κόμματος (με ταυτόχρονη παραίτηση από την Βουλευτική έδρα), ενώ την ίδια ώρα κατατέθηκε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 από την κυβέρνηση όπου εκτιμάται ανάπτυξη για φέτος στα επίπεδα του 2,2% και 2,4% για το 2026.

Νέο – αέναο – Ομόλογο από την ΠΕΙΡ με αρχική τιμολόγηση στα επίπεδα του 6,5% και ποσού 600 εκ. (με επταετή περίοδο μη ανάκλησης) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεράστιο ενδιαφέρον (άνω των 3 δις ) και επιτόκιο χαμηλότερο από τα αρχικώς εκτιμώμενο στα επίπεδα του 6,12% περίπου.

Είναι σαφές ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμών στο ΧΑ (που παραμένει πρωταθλητής στις ευρωπαϊκές αποδόσεις) δημιουργούν εκτός από – περιορισμένες - ευκαιρίες και αρκετούς κινδύνους σε συνεδριάσεις σαν την σημερινή όπου εισαγόμενες εντάσεις πιέζουν τις αποτιμήσεις.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 17:51
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ
Σχόλια Αγοράς

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας
Οικονομία

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου
Πολιτική

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι
Ειδήσεις

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:50

Τραμπ: Ζήτησε τη σύλληψη του κυβερνήτη του Ιλινόις και του δημάρχου του Σικάγο - Ο λόγος

Πολιτική
08/10/2025 - 17:50

Τροπολογία – εμπόδιο στην Τουρκία από τον Νίκο Παπανδρέου

Οικονομία
08/10/2025 - 17:49

Eurobank: Η ανεργία μειώνεται, αλλά η υποαπασχόληση και η αποθάρρυνση παραμένουν

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:49

Λεβέντης (ΚΕΕΕ): Η «ψηφιακή γραφειοκρατία» επιβαρύνει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Σχόλια Αγοράς
08/10/2025 - 17:40

ΧΑ: Γιόρτασε την αναμέτρηση με συγκρατημένη άνοδο και νέο τραπεζικό ρεκόρ

Ειδήσεις
08/10/2025 - 17:40

SDG House Greece: Εκδήλωση δικτύωσης για το οικοσύστημα καινοτομίας και βιωσιμότητας

Πολιτική
08/10/2025 - 17:39

Γεραπετρίτης στο Ταλίν: Συμμεριζόμαστε την κοινή ευρωπαϊκή αντίληψη για στρατηγική αυτονομία

Πολιτική
08/10/2025 - 17:30

Ζαρούλια: Υποστηρίζει ότι ήταν εκλεγμένη βουλευτής της Χρυσής Αυγής αλλά όχι μέλος της

Πολιτική
08/10/2025 - 17:28

Κεφαλογιάννης: 1.070 νέες προσλήψεις στην Πυροσβεστική – Ενίσχυση του Σώματος και συντονισμός για τη χειμερινή περίοδο

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 17:28

Ανοδικές τάσεις στη Wall Street – Στο επίκεντρο shutdown και πρακτικά Fed

Πολιτική
08/10/2025 - 17:15

Μανιάτης: Τα ευρωπαϊκά σύνορα δεν τελειώνουν στη Μαύρη Θάλασσα – Συνεχίζονται στο Αιγαίο και την Αν. Μεσόγειο

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 17:00

Η Nestlé αποχωρεί από τη συμμαχία για τη μείωση εκπομπών μεθανίου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:50

Innovate East: Η Μητρόπολη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής φέρνει κοντά θεσμικούς φορείς, Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/10/2025 - 16:41

Διπλή διεθνής διάκριση για τη Sandglass Hotels & Villas Collection στα «Readers’ Choice Awards 2025»

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
08/10/2025 - 16:28

Η Εθνική Ασφαλιστική στην τελετή παράδοσης της επιταγής του 9ου No Finish Line Athens, στην Ένωση «Μαζί για το Παιδί»

Επιχειρήσεις
08/10/2025 - 16:27

Πτώση στις μετοχές των ευρωπαϊκών αυτοκινητοβιομηχανιών μετά τα νέα μέτρα δασμών της ΕΕ για το χάλυβα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:22

Αναβάλλεται η εκταφή του 22χρονου Ντένις Ρούτσι: Αναμένεται νέα παραγγελία της Αστυνομίας

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ