Η γαλλική κρίση παρέσυρε και το Χρηματιστήριο Αθηνών - Μόλις 6 μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος

Ξεκίνημα εβδομάδας με νέα αναταραχή στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό την οποία προκάλεσε η παραίτηση του πρωθυπουργού Λεκορνί. Διάχυτη αβεβαιότητα στο γαλλικό χρηματιστήριο (Cac -1.3%) με τις τράπεζες να δέχονται τις μεγαλύτερες πιέσεις (-4%) και να επηρεάζουν αισθητά και την Αθήνα.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επηρέασε – άμεσα – αρνητικά και την δική μας αγορά όπου μετά από ένα ελαφρώς ανοδικό άνοιγμα (ΓΔ 2082 μονάδες) άρχισε να υποχωρεί σταδιακά (χαμηλό 2049 ή -1,3%) και τελικά να κλείνει στις 2053 -1,14% με τον τζίρο στα 187 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που ουσιαστικά ακυρώνει την ελπιδοφόρα ανοδική διάσπαση των 2070 μονάδων της Παρασκευής.

Αναμενόμενες – μετά την πτώση των γαλλικών τραπεζών – οι πιέσεις και στις συστημικές τράπεζες (ΔΤΡ -1,5%) με μεγαλύτερες στην ΠΕΙΡ -2,7% λόγω και της σύγκρισης ομοειδών κλάδων. Αδυναμία αντίδρασης από τις δεικτοβαρείς μετοχές (μόνο η ΕΕΕ +0.5% από -1%).

Μόλις 6 οι μετοχές του FTSE σε θετικό έδαφος, με τον όμιλο Βιοχάλκο να βάζει πλάτη με ΕΛΧΑ +4,4% σε υψηλό έτους, ΒΙΟ +2,18% και CENER +0,6%. Αρκετές οι μετοχές με απώλειες άνω του -1% (BOCHGR, ΕΛΠΕ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ΑΡΑΙΓ, ΛΑΜΔΑ, ΕΥΔΑΠ, ΣΑΡ κα), παρόμοια εικόνα και στην μεσαία (FTSEM -1.2%) με την ΙΝΛΟΤ στο -4,2% μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ των 400 εκ. με τιμή διάθεσης 1,10 και σημαντική ζήτηση πάνω από 3χ.

Ο ΑΔΜΗΕ στο -1,9% μετά και την νέα πολιτική εμπλοκή στο καλώδιο Ελλάδας Κύπρου, αλλά και η ΕΧΑΕ -1,2% με την ενεργοποίηση της ΔΠ από το Euronext με προσφερόμενο τίμημα την σχέση ανταλλαγής (20 μετοχές EXAE για 1 μετοχή Euronext) κάτι που εν μέσω αναταραχής στα χρηματιστήρια και πτώσης της τιμής του Euronext (σήμερα 124 ευρώ) τραβάει χαμηλότερα και την τιμή της ΕΧΑΕ.

Πτωτικά και ο ΑΒΑΞ -1,6% , ΟΛΠ -1,3% , ΟΤΟΕΛ -2,1%, μικρές εξαιρέσεις από εταιρείες πληροφορικής με ΚΟΥΕΣ +0,69% και ΠΡΟΦ +0,69%.

Στην εσωτερική επικαιρότητα ανοίγει και πάλι το πολιτικό παιχνίδι στην χώρα μετά την – αναμενόμενη – προ ανακοίνωση Α.Τσίπρα για δημιουργία νέου κόμματος (με ταυτόχρονη παραίτηση από την Βουλευτική έδρα), ενώ την ίδια ώρα κατατέθηκε και το προσχέδιο του προϋπολογισμού για το 2026 από την κυβέρνηση όπου εκτιμάται ανάπτυξη για φέτος στα επίπεδα του 2,2% και 2,4% για το 2026.

Νέο – αέναο – Ομόλογο από την ΠΕΙΡ με αρχική τιμολόγηση στα επίπεδα του 6,5% και ποσού 600 εκ. (με επταετή περίοδο μη ανάκλησης) με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεράστιο ενδιαφέρον (άνω των 3 δις ) και επιτόκιο χαμηλότερο από τα αρχικώς εκτιμώμενο στα επίπεδα του 6,12% περίπου.

Είναι σαφές ότι τα τρέχοντα επίπεδα τιμών στο ΧΑ (που παραμένει πρωταθλητής στις ευρωπαϊκές αποδόσεις) δημιουργούν εκτός από – περιορισμένες - ευκαιρίες και αρκετούς κινδύνους σε συνεδριάσεις σαν την σημερινή όπου εισαγόμενες εντάσεις πιέζουν τις αποτιμήσεις.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης