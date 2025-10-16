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Έχει εξήγηση η καθοδική κίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Σχόλια Αγοράς
10:54 - 16 Οκτ 2025

Έχει εξήγηση η καθοδική κίνηση στο Χρηματιστήριο Αθηνών

Reporter.gr Newsroom
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Έντονο προβληματισμό έχει προκαλέσει στην αγορά το τριήμερο selloff στο ΧΑ με τον ΓΔ να υποχωρεί κατά -3,1% στην εβδομάδα και αρκετές μετοχές να έχουν μπει - για διαφορετικούς λόγους - σε διακεκαυμένη ζώνη. 

Αρχικά, να υπενθυμίσουμε ότι το ΧΑ παραμένει στις πρώτες θέσεις των αποδόσεων παγκοσμίως (+39,3%) και μάλιστα με πολύ αυξημένους τζίρους (230 εκ. ο μέσος όρος του Οκτωβρίου) , αλλά προφανώς η διεθνοποίηση της ελληνικής αγοράς (εκθέσεις οίκων , ΔΠ από το Euronext, εισαγωγή μετοχών σε διεθνή χρηματιστήρια, εξαγορές ξένων εταιριών ή/και συγχωνεύσεις με μεγαλύτερες εταιρίες κα) έχει ανοίξει την όρεξη και σε επενδυτικά σχήματα που εξειδικεύονται σε short trading, όπου τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα επιτυγχάνουν τους στόχους τους.

Κάτι τέτοιο φαίνεται να συμβαίνει με την Metlen που με το χθεσινό αρνητικό κλείσιμο (42,5 -5%) βιώνει μια δύσκολη χρηματιστηριακά περίοδο. Σίγουρα δεν είναι η πραγματική εικόνα για μια μετοχή που έχει δώσει σημαντικές υπεραξίες στους πιστούς επενδυτές.

Οι επόμενες ημέρες τόσο σε εταιρικό - αλλαγές στην δομή - αλλά κυρίως σε μετοχικό επίπεδο (με πιθανή ενεργοποίηση εργαλείων απορρόφησης της προσφοράς) είναι κρίσιμες για την μετοχή αλλά και συνολικότερα για το ΧΑ.

Και αυτό γιατί παράλληλα με την Metlen, σε αμφισβήτηση - για το καλώς έχειν της συμφωνίας με την Allwyn - έχει εισέλθει και ο ΟΠΑΠ με την μετοχή να πιέζεται από τα υψηλά της Δευτέρας (21€) περίπου -11% χαμηλότερα λόγω συγκεκριμένων σημείων της συγχώνευσης που χρήζουν διευκρινίσεων.

Κάτι τέτοιο επιχειρήθηκε χθες από τα management teams και των δύο εταιριών, με τους αναλυτές (αλλά και ορισμένους θεσμικούς επενδυτές) να επιμένουν σχετικά με την αναγκαιότητα των προνομιούχων μετοχών (θυμίζουμε ότι ο πυρήνας της συμφωνίας δίνει 21,5% του ενιαίου σχήματος στους μετόχους μειοψηφίας του ΟΠΑΠ και 78,5% στον βασικό μέτοχο) ενώ μέσω προνομιούχων μετοχών θα φτάνει στο 85% σε voting rights.

Η συζήτηση εστιάζεται γύρω από τον χρονισμό της συγκεκριμένης κίνησης εφόσον δεν υπάρχει στο ορατό μέλλον - κατά τα λεγόμενα της Allwyn - συγκεκριμένο M&A programme που να επιβάλει μια τέτοια συνθήκη.

Στο κομμάτι της αναγκαιότητας αλλαγής στρατηγικής για τον ΟΠΑΠ ( που κινείται με ανάπτυξη στα επίπεδα του 4-5%) δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προοπτική μέσω του ενιαίου σχήματος με ανάπτυξη σχεδόν τριπλάσια είναι μονόδρομος όπως και η είσοδος σε νέες αγορές.

Πόσο μάλλον όταν είναι γνωστό ότι ο ΟΠΑΠ ως το καλύτερο dividend play του ΧΑ έχει ημερομηνία λήξης (2030) λόγω των συμβατικών συμφωνιών.

Όσοι κινούμαστε γύρω από το ελληνικό χρηματιστήριο γνωρίζουμε τις καταπληκτικές μερισματικές αποδόσεις της τελευταίας 15ετίας του ΟΠΑΠ (περισσότερα από 13€ συνολικά) και σε αυτό το πλαίσιο η δέσμευση του νέου ομίλου για μέρισμα 1€/μετοχή είναι σημαντική.

Εξίσου βοηθητική – στο πλαίσιο της συμφωνίας – η σημείωση για τους επενδυτές που δεν θα θελήσουν να συμμετέχουν στην συγχώνευση με δικαίωμα αποχώρησης στα 19,04 / μετοχή υπό τον όρο να μην ξεπεράσουν το 5% έτσι ώστε το συνολικό free float να μην υποχωρήσει σε επίπεδα χαμηλότερα του 17%.

Σε αυτό το περιβάλλον, με τον ΓΔ να πλησιάζει τις μηνιαίες στηρίξεις (2032 μονάδες), μόνο ο τραπεζικός κλάδος (+5% στον μήνα) και ελάχιστες ακόμα εισηγμένες (όμιλος Βιοχάλκο) δείχνουν να πηγαίνουν κόντρα στο κλίμα. Απαιτείται πάντως γενικευμένη αντίδραση για να ξεφύγει η αγορά από το πλαγιοκαθοδικό κανάλι στο οποίο έχει βρεθεί.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 16/10/2025 - 12:00
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