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ΧΑ: Αναζητούνται καταλύτες για να αποφευχθεί ο συστημικός κίνδυνος
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10:42 - 17 Οκτ 2025

ΧΑ: Αναζητούνται καταλύτες για να αποφευχθεί ο συστημικός κίνδυνος

Reporter.gr Newsroom
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Η τετραήμερη σημαντική πτώση στο ΧΑ (-4,6% στην εβδομάδα) έχει αλλάξει εντελώς τα δεδομένα στις αποτιμήσεις αλλά κυρίως στην ψυχολογία των επενδυτών, με τις επιμέρους μετοχές που έχουν μπει στο στόχαστρο των πωλητών (ΕΕΕ, ΤΙΤΑΝ, Metlen και ΟΠΑΠ) να προσπαθούν να αντιδράσουν.

Η χθεσινή συνεδρίαση έδειξε ότι ΕΕΕ & ΤΙΤΑΝ που είχαν βρεθεί πρόσφατα σε bear market level (38.40 η ΕΕΕ και 34,20 ο ΤΙΤΑΝ) υπάρχει σχετική αντίδραση με θετικά κλεισίματα στην συνεδρίαση της Πέμπτης, ενώ σε ό,τι αφορά τη Metlen έδειξε ενδοσυνεδριακά αντανακλαστικά παρά το ότι δεν κατάφερε να κλείσει στα υψηλά της. Ο ΟΠΑΠ δεν κατάφερε να συγκρατήσει τις απώλειες οι οποίες πλέον ανέρχονται στο -15% από την Δευτέρα.

Διαφορετικές οι συνθήκες και οι λόγοι της μεγάλης πίεσης σε μεγάλο εύρος της αγοράς, με τον προβληματισμό να έχει να κάνει με το ενδεχόμενο οι ξεχωριστές αυτές περιπτώσεις/ρευστοποιήσεις να ομογενοποιηθούν στα μάτια των επενδυτών και έτσι να δημιουργηθεί συστημικός κίνδυνος για την πορεία του ΓΔ.

Σε κάθε περίπτωση η αγορά πρέπει να βρει τους καταλύτες εκείνους που θα στηρίξουν τις τρέχουσες αποτιμήσεις , πρώτα από όλα από τις ίδιες τις διοικήσεις και βασικούς μετόχους αλλά κυρίως μέσω της διασφάλισης των επιχειρηματικών σχεδίων και της επικαιροποίησης του guidance.

Η χθεσινή πτώση του τραπεζικού κλάδου όπου τα κέρδη από την αρχή της χρονιάς είναι πραγματικά εντυπωσιακά (ΔΤΡ +82% ενώ είχε φτάσει και στο +90%) ήταν κάτι αναμενόμενο και δεν δημιουργεί σοβαρό προβληματισμό ειδικά όταν σε λιγότερο από ένα μήνα θα δοθούν τα προμερίσματα που έχουν ανακοινωθεί , ενώ παράλληλα είναι σε πλήρη ισχύ οι σημαντικές επαναγορές ιδίων μετοχών.

Η ΔΕΗ από την πλευρά της ολοκλήρωσε με μεγάλη επιτυχία την έκδοση νέου 5ετούς πράσινου ομολόγου ύψους 775 εκ. με επιτόκιο 4,25% που έχει σκοπό να αναχρηματοδοτήσει το παλαιό ομόλογο που έληγε το 2026, ενώ η ΓΕΚΤΕΡΝΑ ανακοίνωσε σημαντική βελτίωση της κίνησης στους αυτοκινητοδρόμους που διαχειρίζεται.

Το απόγευμα θα έχουμε και τις ανακοινώσεις από την S&P σχετικά με την ελληνική οικονομία και το rating update , χωρίς να αναμένονται εκπλήξεις.

Σε ότι αφορά στις ξένες αγορές οι αμερικάνικοι δείκτες δεν είχαν την καλύτερή τους ημέρα , κάτι που για την ώρα δείχνει να έχει ουρά αν θεωρήσουμε καθοριστικά τα futures που δείχνουν πτώση στο άνοιγμα της τάξης του -0,65%, πτωτικό το άνοιγμα και στον Dax -0.6%.

H ελληνική αγορά έχοντας απωλέσει 120 μονάδες από την συνεδρίαση της Δευτέρας έχει να αντιμετωπίσει αρχικά την μηνιαία στήριξη των 1995 μονάδων (σημείο στο οποίο πάτησε χθες) αλλά κυρίως το σημείο καμπής των 2032 μονάδων (που ήταν το μέγιστο του ΓΔ στην ενδοσυνεδριακή προσπάθεια αντίδρασης που βγήκε χθες.)

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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