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Χρηματιστήριο: Τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό κλείσιμο &amp; επαναφορά μέρους της χαμένης αισιοδοξίας στην αγορά
Σχόλια Αγοράς
17:35 - 23 Οκτ 2025

Χρηματιστήριο: Τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό κλείσιμο & επαναφορά μέρους της χαμένης αισιοδοξίας στην αγορά

Reporter.gr Newsroom
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Με αψιμαχίες αγοραστών-πωλητών γύρω από την κρίσιμη μηνιαία αντίσταση των 2030 μονάδων κινήθηκε ο ΓΔ στο μεγαλύτερο μέρος της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Πέμπτη (23/10). 

Τα χαμηλά των 2023 μονάδων καταγράφηκαν νωρίς το πρωί (11:30), αλλά με την συνδρομή της UBS λόγω νέας θετικής έκθεσης για την ΑΛΦΑ (+2,1%) ο ΓΔ επανήλθε σταδιακά σε θετικό έδαφος μέχρι το κλείσιμο (2038 +0,22%).

Σημαντική η συνδρομή της ΕΥΔΑΠ (+4.4%) περισσότερο στην διαμόρφωση κλίματος και λιγότερο στην στάθμιση στον ΓΔ , όπως και το ενδοσυνεδριακό rebound σε ΕΕΕ (+0,76%) – με την υποστήριξη και της έκθεσης από την Eurobank Equities για σύσταση hold και τιμή στόχο στα 46 ευρώ – σε Metlen (-0,09%) αλλά και ΜΟΗ (+3.2%). Θετικά vibes στις τράπεζες από ΕΥΡΩΒ +1% και Bochgr +2.3%, αρνητικά από ΕΤΕ -2.9%.

Συνέχεια στα πορεία για υψηλά έτους o όμιλος Βιοχάλκο με ΒΙΟ (+1.8%) και Cener (+3.1%), θετικά ο ΣΑΡ (+0,6%) μετά και τα αναμενόμενα αποτελέσματα ενεαμήνου με την Pantelakis Sec. να διατηρεί την σύσταση αγορά και την τιμή στόχο (15,50).

Υποχώρηση με σημαντικές απώλειες σε ΟΠΑΠ (-1.19 , ΜΠΕΛΑ (-1.96%), ανοδικό γύρισμα σε ΤΙΤΑΝ (+0,77%).

Συγκρατημένος ο τζίρος στα 204 εκ. , με μικτές τάσεις η μεσαία κεφαλαιοποίηση, σε θετικό έδαφος ο ΚΟΥΕΣ (+1%), ΑΔΜΗΕ (+1,17%) και ΟΛΠ (+5%), στο κόκκινο ΑΒΑΞ (-0,4%), ΦΡΛΚ (-2,2%) απέχοντας πλέον -17% από τα υψηλά του Αυγούστου και ΙΝΛΟΤ -1,1% παρά την αναβάθμιση από την Fitch.

Καλύτερη η εικόνα στην μικρή κεφαλαιοποίηση, με την ΚΟΥΑΛ (+2,5%) και ΠΕΡΦ (+4%).

Νέα έκδοση Ομολόγων από εισηγμένη, με την ΑΛΦΑ να ανακοινώνει έκδοση νέου 6ετούς πράσινου ομολόγου ύψους 500 εκ. με το αρχικό guidance να κάνει λόγο για επιτόκιο στα επίπεδα του 3.27% και την ζήτηση στις 6x+.

Σημαντικές οι δημόσιες παρεμβάσεις του προέδρου και Ceo τηs Metlen κ. Ευ.Μυτιληναίου σχετικά με την πράσινη ενέργεια και το κόστος μετάβασης για τις βιομηχανίες στην Ευρώπη, όπως και τα ευρήματα της ΕΛΣΤΑΤ για το διαθέσιμο εισόδημα των Ελλήνων (+ 4,5% στα 158 δις για το 2024) και την καταναλωτική δαπάνη (+4,6% στα 162 δις) κάτι που υποδηλώνει ότι μέρος της καλύφτηκε από αποταμίευση.

Μετά την BofA και η Morgan Stanley βλέπει διόρθωση στις αγορές – ιδιαίτερα στις ευρωπαϊκές με τους δείκτες να ακολουθούν διαφορετικές τάσεις , ανοδικά ο CAC (+0.4%) και καθοδικά ο DAX (-0.1%).

Χωρίς αμφιβολία η διατήρηση για τον ΓΔ των 2030 μονάδων και το τέταρτο συνεχόμενο ανοδικό κλείσιμο επαναφέρουν μέρος της χαμένης αισιοδοξίας στην αγορά , παρά τον σχετικό προβληματισμό για τον χαμηλότερο συγκριτικά τζίρο στις ανοδικές συνεδριάσεις της τρέχουσας εβδομάδας.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 23/10/2025 - 18:13
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