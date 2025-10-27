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Σε άνοδο η Wall Street, καθώς διαφαίνεται προοπτική για εκεχειρία στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας
Χρηματιστήρια
17:02 - 27 Οκτ 2025

Σε άνοδο η Wall Street, καθώς διαφαίνεται προοπτική για εκεχειρία στο εμπόριο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας

Reporter.gr Newsroom
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Οι μετοχές σημείωσαν άλμα τη Δευτέρα, αφού Αμερικανοί και Κινέζοι αξιωματούχοι χαμήλωσαν τους τόνους μέσα στο Σαββατοκύριακο, προετοιμάζοντας το έδαφος για μια εμπορική συμφωνία ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ μέσα στην εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό το μεσημέρι της Δευτέρας, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημειώνει άνοδο 228 μονάδων ή 0,48% στις 47.435,44 μονάδες, ο S&P 500 ενισχύεται κατά 0,85% στις 6.848,89 μονάδες και ο Nasdaq Composite σημειώνει άνοδο 1,46% στις 23.543,565 μονάδες, με ώθηση από τις μετοχές τεχνολογίας και ειδικά των κατασκευαστών μικροτσίπ όπως η Nvidia, ενώ και οι τρεις δείκτες κατέγραψαν νέα ενδοσυνεδριακά ρεκόρ.

«Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολύ επιτυχημένο πλαίσιο για τους ηγέτες να συζητήσουν την Πέμπτη», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, από τη Σύνοδο της ASEAN στην Κουάλα Λουμπούρ.

Το σχέδιο περιλαμβάνει πιθανώς αναστολή των περιορισμών της Κίνας στις σπάνιες γαίες, που είχαν προκαλέσει την τελευταία ένταση, ακύρωση των δασμών 100% που είχε απειλήσει να επιβάλει ο Τραμπ από την 1η Νοεμβρίου, καθώς και επανέναρξη των κινεζικών αγορών σόγιας. Μπορεί επίσης να προβλέπει λύση στη διαμάχη για το TikTok, με συμφωνία ώστε να δημιουργηθεί αμερικανική εκδοχή της εφαρμογής.

«Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Σι, και πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ τη Δευτέρα από το Air Force One.

Οι κατασκευαστές μικροτσίπ, οι οποίοι είναι ο πιο εκτεθειμένος κλάδος στις εμπορικές εντάσεις με την Κίνα, οδήγησαν την άνοδο της Δευτέρας. Η Nvidia ενισχύθηκε περίπου 2%, η Broadcom σχεδόν 1%, ενώ Tesla και Apple πρόσθεσαν 3% και 1% αντίστοιχα, με τη δεύτερη να πλησιάζει τα 4 τρισ. δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία.

Η Qualcomm κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, μετά την ανακοίνωση νέων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης, μπαίνοντας σε άμεσο ανταγωνισμό με τις Nvidia και AMD. Η μετοχή της σημείωσε άνοδο σχεδόν 20%.

«Οι λεπτομέρειες παραμένουν περιορισμένες και τίποτα δεν θα οριστικοποιηθεί πριν από τη συνάντηση Τραμπ - Σι, αλλά μια νέα ανακωχή φαίνεται πλέον σχεδόν βέβαιη», ανέφερε ο Tobin Marcus της Wolf Research. «Η πλήρης αναστολή των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών για έναν χρόνο είναι καλύτερη από την αρχική εναλλακτική λύση, και αυτό είναι θετικό για τις αγορές, εφόσον η συνάντηση κυλήσει ομαλά».

Οι μετοχές προέρχονται από μια ιδιαίτερα ανοδική εβδομάδα, με όλους τους βασικούς δείκτες να έχουν κλείσει σε ιστορικά υψηλά την Παρασκευή. Ο Dow Jones έκλεισε πάνω από τις 47.000 μονάδες για πρώτη φορά, ενώ ο S&P 500 άγγιξε τις 6.800 μονάδες. Και οι τρεις δείκτες σημείωσαν δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα ανόδου.

Οι επενδυτές αναμένουν ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) θα μειώσει τα επιτόκια την Τετάρτη, μετά τα χαμηλότερα του αναμενομένου στοιχεία για τον πληθωρισμό που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα. Ταυτόχρονα, η αγορά στρέφει την προσοχή της στις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, μεταξύ αυτών Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms και Microsoft.

Ωστόσο, ένα διπλωματικό επεισόδιο με τον Καναδά περιόρισε εν μέρει το θετικό κλίμα. Ο Τραμπ επέβαλε το Σάββατο επιπλέον δασμό 10% στις εισαγωγές από τον Καναδά, επειδή η χώρα δεν απέσυρε γρήγορα τηλεοπτική διαφήμιση της επαρχίας του Οντάριο, η οποία περιλάμβανε ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν που επικρίνει τους υψηλούς δασμούς.

Τελευταία τροποποίηση στις 27/10/2025 - 17:05
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