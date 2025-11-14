Καλαφάτης: Εξαντλούμε κάθε προσπάθεια για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας
Πολιτική
17:19 - 14 Νοε 2025

Καλαφάτης: Εξαντλούμε κάθε προσπάθεια για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας

Reporter.gr Newsroom
«Η αύξηση του κατώτατου μισθού από το 2019 κατά 35% δεν είναι μια ανάλυση, είναι λύση. Η αύξηση του μέσου μισθού κατά 30% δεν είναι ανάλυση, είναι λύση. Το γεγονός ότι έχουμε στα τελευταία 17 χρόνια δραστική μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και 500 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, δεν είναι ανάλυση, είναι λύση. Το ότι μειώσαμε 83 φόρους και εισφορές, δεν είναι ανάλυση, είναι λύση. Και έτσι θα συνεχίσουμε αντιμετωπίζοντας την ακρίβεια», τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ.

Και πρόσθεσε: «Έχουμε τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό στα τρόφιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτω από το 1,4%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Με παρεμβάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης έχουν μειωθεί οι τιμές σε πάνω από 2.100 κωδικούς σημαντικών προϊόντων, από τους οποίους περισσότεροι από 1.000 είναι κωδικοί τροφίμων πρώτης ανάγκης».

Όσον αφορά τους ελέγχους και τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί ο Υφυπουργός Ανάπτυξης υπενθύμισε ότι: «Μόνο στους 15 τελευταίους μήνες έχουν διενεργηθεί 45.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί από τη ΔΙΜΕΑ πάνω από 16 εκατ. ευρώ πρόστιμα, τα 5,5 εκ. εκ των οποίων σε πολυεθνικές». «Έχουμε τη βούληση και εξαντλούμε κάθε προσπάθεια για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας. Και έτσι θα συνεχίσουμε», τόνισε ο κ. Καλαφάτης.

«Οι πολίτες γνωρίζουν τις προσπάθειες που καταβάλλει η Κυβέρνηση για την αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών, την αύξηση του μέσου και του κατώτατου μισθού και την αύξηση των ετήσιων μισθολογικών αποδοχών πλήρους απασχόλησης -οι οποίες έχουν αυξηθεί ουσιαστικά κατά 2.000 ευρώ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Γνωρίζουν τα μέτρα που έχει λάβει αυτή η Κυβέρνηση, τα τελευταία χρόνια, για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο το οποίο προφανώς δεν έχει ελληνικές ρίζες αλλά πανευρωπαϊκή και παγκόσμια εμβέλεια», επισήμανε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 18:09
