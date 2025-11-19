ΧΑ: Δύσκολη η διεθνής συγκυρία - «Ανάχωμα» σε οικονομικά αποτελέσματα και ΔΕΗ

To XA δεν θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί από τα πεπραγμένα των διεθνών αγορών που βιώνουν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο (ενδεικτικά μόνο χθες Dax -1.8%, Nasdaq -1.2% και S&P -0.8%) με τις σωρευτικές απώλειες του τριημέρου να ξεπερνούν το -3% ελέω τεχνολογικών ανησυχιών για φούσκα στις τιμές καθώς και για την πορεία του πληθωρισμού και των επιτοκίων.

Το κλείσιμο του ΓΔ (2012 -2,1%) που ήταν με διαφορά η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από την 9η Απριλίου, επανάφερε τους προβληματισμούς στην αγορά για την πορεία μετοχών και δεικτών σε ένα διεθνοποιημένο περιβάλλον που τα πάντα πλέον βρίσκονται κάτω από το μικροσκόπιο των επενδυτών.

Ο τραπεζικός κλάδος (που παραμένει ο κλάδος ηγέτης με ετήσια απόδοση +75%) ‘πλήρωσε’ την υπεραπόδοση με ρευστοποιήσεις σχεδόν σε όλες τις μετοχές (ΔΤΡ -3,1% χθες) ενώ παράλληλα εταιρίες που ανακοινώνουν μεγέθη ενεαμήνου – παρότι βελτιωμένα – όπως πχ η ΕΛΧΑ -6,9% αντιμετωπίζονται με δυσπιστία σε σχέση με τις προοπτικές τους.

Πίεση είχαμε ουσιαστικά σε όλους τους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης (ενδεικτικά ΑΡΑΙΓ -3,5%, ΛΑΜΔΑ -3%, Metlen -1.6%, αλλά και στους περισσότερους της μεσαίας με ΚΡΙ, ΑΒΑΞ, ΑΔΜΗΕ, ΙΝΤΚΑ και ΚΟΥΕΣ να πρωτοστατούν στην πτώση. Η ΙΝΛΟΤ παρά το ενδοσυνεδριακό χαμηλό εξαμήνου (1,028) απορρόφησε την πίεση και έκλεισε ουσιαστικά αμετάβλητη (1,07 -0,19%) κάτω πάντως από την τιμή της πρόσφατης ΑΜΚ.

Η είδηση πάντως της χθεσινής ημέρας – ίσως και της σημερινής λόγω του capital market day στο Λονδίνο – ήταν τα εξαιρετικά από κάθε άποψη αποτελέσματα εννεαμήνου της ΔΕΗ τα οποία ξεπέρασαν σημαντικά τις εκτιμήσεις της αγοράς και στο σκέλος των εσόδων (7,3 δις +10%) αλλά κυρίως στα ebitda (1,67 δις +24%) και στα κέρδη (338 εκ. +177%). Το guidance για full year ebitda (2 δις) φαίνεται να επιτυγχάνεται σχετικά άνετα και αναμένουμε την παρουσίαση για το νέο τριετές bp του ομίλου.

ΜΟΗ , CENER και ΚΟΥΕΣ οι πλέον σημαντικές εισηγμένες που ανακοινώνουν μεγέθη μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ενώ αύριο (20/11) ακολουθούν οι CREDIA, ΚΡΙ, ΙΝΤΕΚ, ΠΛΑΘ με τα δικά τους ενεάμηνα.

Δύσκολη η διεθνής συγκυρία κάτι που προφανώς επηρεάζει και τις συγκριτικές αποτιμήσεις και άρα και το ΧΑ, με τον ΓΔ να ψάχνει να βρει τα δικά του σημεία ισορροπίας σε μια ιδιαίτερη συνθήκη όπου η μηνιαία στήριξη των 2020 μονάδων δείχνει να χάνεται ενώ τίθεται εν αμφιβόλω και το μηνιαίο θετικό πρόσημο (τώρα στο +0,9%) που έως την προηγούμενη εβδομάδα θεωρείτο δεδομένο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης