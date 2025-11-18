Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις μετά τη Liberation Day
Σχόλια Αγοράς
17:29 - 18 Νοε 2025

Sell off στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Μία από τις χειρότερες συνεδριάσεις μετά τη Liberation Day

Reporter.gr Newsroom
Οι καθολικές ρευστοποιήσεις σε όλες τις αγορές (Ασία, ΗΠΑ, Ευρώπη) οδήγησαν τις σημερινές (18/11) εξελίξεις και στο ΧΑ, με τον ΓΔ να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως τις 2011 μονάδες (κάτω από την μηνιαία στήριξη) και να καταλήγει στις 2012 -2,1% σε μια από τις πιο δύσκολες συνεδριάσεις από τις αρχές Απριλίου (liberation day). O τζίρος επανήλθε – μετά την χθεσινή διακοπή – στα γνώριμα υψηλά επίπεδα των 248 εκατ. ευρώ.

Καταλυτικό στοιχείο η αναλογία ανοδικών/καθοδικών με σχέση 1/24 στον FTSE αλλά και στο σύνολο της αγοράς με αναλογία μόλις 16 ανοδικές για 115 πτωτικές. Υπήρξε επίσης μεγάλη προσφορά τίτλων σε μετοχές όπως η Metlen -1,6% που κατέγραψε νέο χαμηλό μετά την εισαγωγή της στο Λονδίνο, η ΕΛΧΑ -6,9% όπου μετά το πρόσφατο ράλι και τις ανακοινώσεις – βελτιωμένων – αποτελεσμάτων ενεαμήνου οι επενδυτές εστίασαν περισσότερο στις προοπτικές του ομίλου, αλλά και στις τράπεζες (ΔΤΡ -3,1%) με ανησυχίες για την διατηρησιμότητα των κερδών τα επόμενα τρίμηνα, όπου ΠΕΙΡ -4,2%, ΕΤΕ -3,7% και ΕΥΡΩΒ -3,5% είχαν τις χειρότερες επιδόσεις.

Μεγάλες απώλειες και για ΓΕΚΤΕΡΝΑ -2,3%, ΑΡΑΙΓ -3,5% και ΛΑΜΔΑ -3% στις υπόλοιπες μετοχές του FTSE.

Συγκριτικά καλύτερη εικόνα σε ΜΠΕΛΑ -0,2% , ΜΟΗ -0,4% και AKTR -0,4%.

Μεγάλες απώλειες και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM -1,4%) με πωλήσεις σε όλο το εύρος του ταμπλό , με την ΚΟΥΕΣ -1,8%, ΑΒΑΞ -3,5, ΙΝΤΚΑ -4,3%, ΚΡΙ -6,4% και ΙΝΛΟΤ -0,2% σε ενδοσυνεδριακό χαμηλό εξαμήνου και μάλιστα με ανεβασμένες συναλλαγές (13 εκ. τεμάχια), αλλά με ελπιδοφόρο κλείσιμο σε σχέση με το χαμηλό του -4,1%.

Θετική εικόνα στις ΑΕΑΑΠ με ΤΡΕΣΤΑΤΕ +1,9% και ΠΡΟΝΤΕΑ 0%.

Πετυχημένη η ΔΠ του Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ με ποσοστό αρκετά πάνω από το 73%, κάτι που σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας νέας εποχής για την ελληνική αγορά με την συμμετοχή της σε ένα ευρύτερο δίκτυο 8 ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

Όλα τα asset classes σήμερα με απώλειες (μετοχές, ομόλογα, commodities, cryptos κα) σε μια ημέρα που η πλειονότητα των επενδυτών μειώνουν θέσεις αναμένοντας σαφέστερα σημάδια για την εξέλιξη του πληθωρισμού, των επιτοκίων και της ανάπτυξης γενικότερα.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

