Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα αντίδρασης - Τα μυστικά της επιστροφής στις 2.050 μονάδες
17:33 - 20 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Δεύτερη ημέρα αντίδρασης στο ΧΑ από τα χαμηλά των 2000 μονάδων, με τον ΓΔ να επιχειρεί να σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα έχοντας και τη σημαντική υποστήριξη των αποτελεσμάτων εννεαμήνου των εισηγμένων, που εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ο ΓΔ έκλεισε στις 2056 μονάδες +1% με ικανοποιητικό τζίρο στα 207 εκατ. ευρώ και σαφή υπεροχή των ανοδικών (19) έναντι των καθοδικών (3) μετοχών στον FTSE.

Οι επενδυτές συνολικά επιβράβευσαν τις εταιρίες που έβγαλαν χθες και σήμερα μεγέθη ενεαμήνου, με την Cener +3%, την ΜΟΗ +0,35%, την ΚΟΥΕΣ +2.3% και την ΙΝΤΕΚ +0,3%, ενώ την καλύτερη εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση είχαν σήμερα ο ΟΤΕ +2.3%, η ΑΛΦΑ +2.4%, η ΕΤΕ +1,6%, Metlen +1.5%, τα ΕΛΠΕ +0.9%. Στο κόκκινο η ΕΕΕ -0.98% και η Optima -1,4%.

ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΜΟΗ σε ενδοσυνεδριακά υψηλά έτους με αυξημένες μάλιστα συναλλαγές, ενώ αξίζει αναφοράς η νέα κόντρα κεφαλαιοποιήσεων που έχει ανάψει για τα καλά μεταξύ ΟΠΑΠ και ΔΕΗ που έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό μετοχών (370 εκ.) και έχουν έρθει σε παραπλήσια αποτίμηση (6,3 δις ) εξαιτίας της πτώσης του ΟΠΑΠ (από τα 20 ευρώ) και την αντίστοιχη άνοδο της ΔΕΗ (από τα 15 ευρώ).

Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.43%) με την μεγαλύτερη μεταβολή στον ΟΛΠ -3,6% λόγω και της προχθεσινής συμφωνίας Ελλάδας ΗΠΑ για αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, πιέσεις και στην χαμηλή σε ΛΟΥΛΗ -1,5%, RealCons -0,4%.

Ημέρα ορόσημο η σημερινή για τα ΕΧΑΕ +0,34% με την οριστικοποίηση της αποδοχής της ΔΠ από το Euronext με 74% και αναμένοντας τις λεπτομέρειες της μετάβασης – αρχικά μετοχικά και σε δεύτερο χρόνο ουσιαστικά – στην νέα εποχή κάτω από την ομπρέλα συνολικά 8 αγορών.

Έναρξη διαπραγμάτευσης και για το νέο ομόλογο της ΛΑΜΔΑ με οριακές απώλειες ενώ όπως είναι γνωστό ολοκληρώθηκε και η τιμολόγηση του ομολόγου της Metlen ύψους 600 εκ. και με αντίστοιχα πιεσμένο επιτόκιο (3,875%).

Θετικές οι πρώτες εκθέσεις για το νέο εταιρικό πλάνο της ΔΕΗ , όπως και οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της ΜΟΗ (31,7 ευρώ από Pantelakis Sec.)

Μικρή υποχώρηση στα ταξιδιωτικά έσοδα του Σεπτεμβρίου στα 3,42 δις (από 3,55) παρά την αύξηση των αφίξεων κατά +3,6%, βελτίωση όμως στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίου στο ενεάμηνο στα 6,4 δις (από 9,2 δις το 2024).

Επιτέλους θετικό πρόσημο για τον γερμανικό Dax +1,3% μετά από 5 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ανοδικά και τα futures στις ΗΠΑ με τον S&P στο +1,5% και τον Nasdaq στο +2%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 20:01

Οι αγορές «ανασαίνουν» από την πτώση του πετρελαίου και τα σενάρια αποκλιμάκωσης ΗΠΑ–Ιράν

Αυτοδιοίκηση
02/06/2026 - 19:55

Πέθανε η Ελένη Πορτάλιου εμβληματική προσωπικότητα της αριστεράς, με σημαντική δράση στην αυτοδιοίκηση

Ναυτιλία
02/06/2026 - 19:36

Μαρινάκης: Καλύτερα διόδια 100.000 ή 200.000 δολαρίων παρά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Επιχειρήσεις
02/06/2026 - 19:20

Paramount: Στην Κομισιόν η συμφωνία–μαμούθ των $110 δισ. για την εξαγορά της Warner Bros

Magazino
02/06/2026 - 19:09

Τα δεδομένα από τους σεισμογράφους σε Metallica, Iron Maiden και Final Four

Ειδήσεις
02/06/2026 - 19:00

ΣτΕ: Ακύρωση απόφασης της ΕΛ.ΑΣ. για παύση μέτρων προστασίας σε πρώην μάρτυρα της υπόθεσης Siemens

Magazino
02/06/2026 - 19:00

Chronotopia: Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Γ. & Α. Μαμιδάκη και η Κρήτη μέσα από χιλιάδες φακούς

ΕΜΠΟΡΙΟ
02/06/2026 - 18:55

Επένδυση €1,9 εκατ. για τον πλήρη εκσυγχρονισμό του καταστήματος της Lidl Ελλάς στην Αλεξανδρούπολη

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:38

Μπορεί το Brexit να γίνει «Bre-entry»; Οι όροι της ΕΕ και το χρονοδιάγραμμα

Ναυτιλία
02/06/2026 - 18:31

Ποσειδώνια 2026: Η νέα Παγκόσμια Τάξη στη Ναυτιλία - Tα διακυβεύματα για την Ελλάδα

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:23

Ρούμπιο: Άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, η βασική προϋπόθεση για πρόοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ανακοινώσεις
02/06/2026 - 18:15

Fais Group: Ολοκλήρωση της πώλησης ξενοδοχειακής μονάδας στη Σαντορίνη έναντι €28,3 εκατ.

Ειδήσεις
02/06/2026 - 18:12

Κομισιόν: Η Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του ευρωπαϊκού σχεδίου αντιπυρικής προστασίας για το καλοκαίρι

Τεχνολογία
02/06/2026 - 18:01

WE LEAD: 3 στις 4 απόφοιτες εργάζονται σήμερα στην τεχνολογία

Πολιτική
02/06/2026 - 18:00

Παπασταύρου: Τέλος στην πολυνομία της δόμησης – Ο νέος Κώδικας Χωροταξίας αλλάζει το τοπίο

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
02/06/2026 - 17:50

CrediaBank: Στεγαστικό δάνειο με σταθερό προνομιακό επιτόκιο για τα πρώτα 2 έτη από 2,15%

Οικονομία
02/06/2026 - 17:47

ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια: «Οι πολίτες πληρώνουν, όσο η κυβέρνηση λυπάται»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
02/06/2026 - 17:41

Η Γιούλη Λαρά στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:38

ΗΠΑ: Στο σκοτάδι η ενημέρωση - Το Πεντάγωνο περιορίζει περαιτέρω την πρόσβαση στους δημοσιογράφους

Σχόλια Αγοράς
02/06/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Ποδαρικό «σημειωτόν» στον Ιούνιο, αλλά με άνοιγμα στη ναυτιλιακή αγορά

Υγεία
02/06/2026 - 17:36

Προεκλαμψία στην εγκυμοσύνη: Τι είναι, τα συμπτώματα και πώς να προστατευτείτε χωρίς πανικό

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:28

Panathēnea 2026: Το παγκόσμιο οικοσύστημα καινοτομίας συναντήθηκε στην Αθήνα

Πολιτική
02/06/2026 - 17:27

Υπόθεση υποκλοπών: Το ΠΑΣΟΚ ζητά κλήση Ντίλιαν και Δημητριάδη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
02/06/2026 - 17:16

Κατρίνης: Να ενημερωθεί άμεσα η Επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών της Βουλής για το ουκρανικό drone

Χρηματιστήρια
02/06/2026 - 17:13

Η AI κρατά όρθια τη Wall Street παρά τη βουτιά της Alphabet

Ειδήσεις
02/06/2026 - 17:11

Ουκρανία: Προς έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ - Αίρει τις αντιρρήσεις της η Ουγγαρία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:48

Μαγιάρ: Συνάντηση με Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα, αν υπάρξει πρόοδος στο ζήτημα της ουγγρικής μειονότητας

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:45

Σοκαριστικά τα ιατροδικαστικά ευρήματα για τη γυναικοκτονία στην Καλαμάτα - Με 45 μαχαιριές η δολοφονία της 39χρονης

Πολιτική
02/06/2026 - 16:39

ΠΑΣΟΚ: Στη Βουλή τα ευρήματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το Κτηματολόγιο - Ζητά πλήρη λογοδοσία

Ειδήσεις
02/06/2026 - 16:31

Η ΕΕ εντείνει την προσπάθεια για τεχνολογική αυτονομία και μείωση της εξάρτησης από τις ΗΠΑ

