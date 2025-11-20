Χρηματιστήριο: Δεύτερη ημέρα αντίδρασης - Τα μυστικά της επιστροφής στις 2.050 μονάδες

Δεύτερη ημέρα αντίδρασης στο ΧΑ από τα χαμηλά των 2000 μονάδων, με τον ΓΔ να επιχειρεί να σταθεροποιηθεί σε υψηλότερα επίπεδα έχοντας και τη σημαντική υποστήριξη των αποτελεσμάτων εννεαμήνου των εισηγμένων, που εξακολουθούν να υπερβαίνουν τις εκτιμήσεις της αγοράς.

Ο ΓΔ έκλεισε στις 2056 μονάδες +1% με ικανοποιητικό τζίρο στα 207 εκατ. ευρώ και σαφή υπεροχή των ανοδικών (19) έναντι των καθοδικών (3) μετοχών στον FTSE.

Οι επενδυτές συνολικά επιβράβευσαν τις εταιρίες που έβγαλαν χθες και σήμερα μεγέθη ενεαμήνου, με την Cener +3%, την ΜΟΗ +0,35%, την ΚΟΥΕΣ +2.3% και την ΙΝΤΕΚ +0,3%, ενώ την καλύτερη εικόνα στην υψηλή κεφαλαιοποίηση είχαν σήμερα ο ΟΤΕ +2.3%, η ΑΛΦΑ +2.4%, η ΕΤΕ +1,6%, Metlen +1.5%, τα ΕΛΠΕ +0.9%. Στο κόκκινο η ΕΕΕ -0.98% και η Optima -1,4%.

ΔΕΗ, ΒΙΟ, ΜΟΗ σε ενδοσυνεδριακά υψηλά έτους με αυξημένες μάλιστα συναλλαγές, ενώ αξίζει αναφοράς η νέα κόντρα κεφαλαιοποιήσεων που έχει ανάψει για τα καλά μεταξύ ΟΠΑΠ και ΔΕΗ που έχουν ακριβώς τον ίδιο αριθμό μετοχών (370 εκ.) και έχουν έρθει σε παραπλήσια αποτίμηση (6,3 δις ) εξαιτίας της πτώσης του ΟΠΑΠ (από τα 20 ευρώ) και την αντίστοιχη άνοδο της ΔΕΗ (από τα 15 ευρώ).

Χωρίς σημαντικές διαφοροποιήσεις η μεσαία κεφαλαιοποίηση (FTSEM +0.43%) με την μεγαλύτερη μεταβολή στον ΟΛΠ -3,6% λόγω και της προχθεσινής συμφωνίας Ελλάδας ΗΠΑ για αξιοποίηση του λιμανιού της Ελευσίνας, πιέσεις και στην χαμηλή σε ΛΟΥΛΗ -1,5%, RealCons -0,4%.

Ημέρα ορόσημο η σημερινή για τα ΕΧΑΕ +0,34% με την οριστικοποίηση της αποδοχής της ΔΠ από το Euronext με 74% και αναμένοντας τις λεπτομέρειες της μετάβασης – αρχικά μετοχικά και σε δεύτερο χρόνο ουσιαστικά – στην νέα εποχή κάτω από την ομπρέλα συνολικά 8 αγορών.

Έναρξη διαπραγμάτευσης και για το νέο ομόλογο της ΛΑΜΔΑ με οριακές απώλειες ενώ όπως είναι γνωστό ολοκληρώθηκε και η τιμολόγηση του ομολόγου της Metlen ύψους 600 εκ. και με αντίστοιχα πιεσμένο επιτόκιο (3,875%).

Θετικές οι πρώτες εκθέσεις για το νέο εταιρικό πλάνο της ΔΕΗ , όπως και οι εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα της ΜΟΗ (31,7 ευρώ από Pantelakis Sec.)

Μικρή υποχώρηση στα ταξιδιωτικά έσοδα του Σεπτεμβρίου στα 3,42 δις (από 3,55) παρά την αύξηση των αφίξεων κατά +3,6%, βελτίωση όμως στο έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίου στο ενεάμηνο στα 6,4 δις (από 9,2 δις το 2024).

Επιτέλους θετικό πρόσημο για τον γερμανικό Dax +1,3% μετά από 5 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις, ανοδικά και τα futures στις ΗΠΑ με τον S&P στο +1,5% και τον Nasdaq στο +2%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης