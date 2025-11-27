Χρηματιστήριο: Ήπιες διορθωτικές τάσεις και τζίρος στα €133 εκατ.– Κλείσιμο στις 2.099 μονάδες

Με την ιδιαιτερότητα των κλειστών αμερικάνικων αγορών ελέω Ημέρας Ευχαριστιών – που περιόρισε σημαντικά τις συναλλαγές – η σημερινή συνεδρίαση στο ΧΑ με τον τζίρο - μειωμένο σε σχέση με τον χθεσινό – μόλις στα 133 εκ. και με γενική διάθεση αποκόμισης κερδών σε όλο το εύρος της αγοράς.

Η διακύμανση του ΓΔ από τα πρωινά υψηλά των 2111 μονάδων έως τα χαμηλά των 2093 (~0,9%) δεν προσέφερε ιδιαίτερες συγκινήσεις (κλείσιμο ΓΔ 2099 -0,34%) με την πλειονότητα των τίτλων στην υψηλή κεφαλαιοποίηση να κινούνται πτωτικά (αναλογία ανοδικών/καθοδικών 10/15). Μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι ΑΛΦΑ -1,9%, ΔΕΗ -1,5%, BOCHGR -1.2%, ΕΛΠΕ -0,9%, ΜΟΗ -1,8%, ΠΕΙΡ -1% και ΕΥΡΩΒ -1,5%.

Με κέρδη η ΕΛΧΑ +2%, ΕΥΔΑΠ +1,7% με τις ειδήσεις περί κατάστασης ανάγκης περιοχών της χώρας λόγω λειψυδρίας να δρουν καταλυτικά αλλά και σε METLEN +2,1% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,5%.

Θετική αντίδραση για τον δείκτη FTSEM +1,8% λόγω της ΙΝΛΟΤ +7% που επιχειρεί να σταθεροποιηθεί μετά το χθεσινό ξεπούλημα (-17% με όγκο συναλλαγών 33 εκ. μετοχών), όπως και για την ΙΝΤΚΑ +2,6%.

Μικρές απώλειες σε ΕΧΑΕ -1,4%, ΠΛΑΘ -0,5%, ΠΡΟΦ -0,2% και ΑΒΑΞ -0,2%.

Συγκριτικά καλύτερη εικόνα στην χαμηλή (ATHEX SCI +1,2%) με ΛΟΥΛΗ +3,7%, ΙΝΛΙΦ +1,7%, ΑΕΜ +1,1% , συσσώρευση μετά την μεγάλη άνοδο για την ΥΚΝΟΤ -3,6%.

Επιπλέον, οριστικοποιήθηκε η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την ΠΕΙΡ με τα μεγέθη της ασφαλιστικής να προσφέρουν σε βάθος χρόνου σημαντικά μεγέθη στην τράπεζα (από 35 εκ. ευρώ φέτος, αναμένουν 60 εκ. το 2026 και 100 εκ. το 2028).

Μικτή εικόνα από τα στοιχεία της ΤτΕ για χρηματοδότηση (-1,7 δις) και καταθέσεις (-2,5 δις) τον Οκτώβριο και του ΙΝΣΕΤΕ για την πορεία του τουρισμού στο 10μηνο με τις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις να φτάνουν τα 26,2 εκ. με άνοδο +5,6%.

Τέλος και με το δεδομένο ότι από τις 25 εταιρίες του FTSE οι 21 έχουν ανακοινώσει μεγέθη ενεαμήνου (μεταξύ των οποίων 3 μόνο στοιχεία εσόδων, ΕΕΕ, ΜΠΕΛΑ, METLEN) και μόλις 4 που είτε δεν ανακοινώνουν καθόλου είτε καθυστερούν (ΒΙΟ, AKTR, ΕΥΔΑΠ, ΛΑΜΔΑ), μπορούμε να ομαδοποιήσουμε τα στοιχεία ως εξής >

Στα έσοδα έχουμε αύξηση +2% στα 63,9 δις

Στα ebitda έχουμε αύξηση +4% στα 12,9 δις

Στα κέρδη έχουμε αύξηση +4% στα 6,8 δις

Στους επιμέρους κλάδους οι τράπεζες είχαν οριακή αύξηση εσόδων στα 9,3 δις (+1) αλλά μείωση κερδών στα 4 δις (-6%) παρά την βελτίωση των μη συστημικών τραπεζών, ενώ ο κλάδος των διυλιστηρίων παρά την διψήφια μείωση εσόδων στα 16,9 δις (-11%) παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση κερδοφορίας στα 764 εκ. (+52%).

Σημαντική είναι και η διατήρηση ανταγωνιστικών δεικτών κυρίως σε όρους Ρ/Ε με το μέσο όρο στο 9,6x αλλά και σε σχέση με το ebitda στις 5,1x και οι δύο δείκτες σε απόσταση ασφαλείας από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Τα παραπάνω μεγέθη μάλλον επιβεβαιώνουν ότι η αγορά έχει και άλλο να δώσει πόσο μάλλον αν χαμηλώσουμε την ανάλυση στην κεφαλαιοποίηση με τα στοιχεία – και τους δείκτες - να δείχνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικά.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης