Το ΧΑ κερδίζει το στοίχημα της εβδομάδας (ΓΔ +2%) και κυρίως του μήνα (ΓΔ +5,3%)

Ρευστοποιήσεις σε τράπεζες (ΔΤΡ -1,1%) , ΔΕΗ -1,5%, ΜΟΗ -1,7%, δυνατό κλείσιμο για METLEN +2% και ΤΙΤΑΝ +0,3% σε νέο υψηλό. Θετική εικόνα σε ΕΛΧΑ +2%, ΕΥΔΑΠ +1,7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,5%.
Ανοδική αντίδραση στην μεσαία εξαιτίας ΙΝΛΟΤ +7% που επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις αποφάσεις της Βρετανικής κυβέρνησης για σημαντική αύξηση της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών (από 21% στο 40%) , κάτι που μετά την συγχώνευση με την Bally’s επηρεάζει σημαντικό κομμάτι των εσόδων του ομίλου (60% περίπου).
Παρουσιάστηκε χθες από την κυβέρνηση το νέο μεσοπρόθεσμο 2026-29 όπου όπως αναμενότανε θα υπάρχει σταδιακή υποχώρηση της ανάπτυξης – λόγω της εξάντλησης της θετικής επίδρασης του ΤΑΑ – από 2,4% το 2026, σε 1,7% το 2027, 1,6% το 2028 και 1,3% το 2029, ενώ αντίστοιχα θα μειώνεται και ο δείκτης Χρέους/ΑΕΠ προς το 119% του ΑΕΠ το 2029.
Ο ΑΔΜΗΕ επιβεβαίωσε το καλώς έχειν της εμπορικής έναρξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττική-Κρήτη με τα επίσημα εγκαίνια να γίνονται στις 10 Δεκεμβρίου παρουσία και του πρωθυπουργού, ενώ σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για την ΑΛΦΑ πριν την αποκοπή του προμερίσματος 0,048 ευρώ/μετοχή που αντιστοιχεί σε χρηματική διανομή 111 εκ. ευρώ.
Το στοίχημα για το πρόσημο της εβδομάδας (ΓΔ +2%) και κυρίως του μήνα (ΓΔ +5,3%) έχει κερδηθεί ανεξαρτήτως κατάληξης της σημερινής συνεδρίασης, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά να δίνουν υψηλή πιθανότητα προσέγγισης των πολυετών υψηλών (2135 μονάδες) και πιθανώς τις 2155 που φαίνεται – με βάση τα pivot points – να είναι η πρώτη αντίσταση για τον Δεκέμβριο.
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης