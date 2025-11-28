Το ΧΑ κερδίζει το στοίχημα της εβδομάδας (ΓΔ +2%) και κυρίως του μήνα (ΓΔ +5,3%)

Συνεδρίαση εξαιρετικά περιορισμένου τζίρου (133 εκ.) ήταν αυτή της Πέμπτης στο ΧΑ, ελέω ‘Ημέρας Ευχαριστιών’ στις ΗΠΑ, με τις εντολές εξ Αμερικής να λείπουν από το σύστημα και με τον ΓΔ σε μικρή διακύμανση και με ελαφρώς αρνητικό κλείσιμο (ΓΔ 2099 -0,3%).

Ρευστοποιήσεις σε τράπεζες (ΔΤΡ -1,1%) , ΔΕΗ -1,5%, ΜΟΗ -1,7%, δυνατό κλείσιμο για METLEN +2% και ΤΙΤΑΝ +0,3% σε νέο υψηλό. Θετική εικόνα σε ΕΛΧΑ +2%, ΕΥΔΑΠ +1,7% και ΓΕΚΤΕΡΝΑ +1,5%.

Ανοδική αντίδραση στην μεσαία εξαιτίας ΙΝΛΟΤ +7% που επιχειρεί να περιορίσει τις επιπτώσεις από τις αποφάσεις της Βρετανικής κυβέρνησης για σημαντική αύξηση της φορολογίας τυχερών παιχνιδιών (από 21% στο 40%) , κάτι που μετά την συγχώνευση με την Bally’s επηρεάζει σημαντικό κομμάτι των εσόδων του ομίλου (60% περίπου).

Παρουσιάστηκε χθες από την κυβέρνηση το νέο μεσοπρόθεσμο 2026-29 όπου όπως αναμενότανε θα υπάρχει σταδιακή υποχώρηση της ανάπτυξης – λόγω της εξάντλησης της θετικής επίδρασης του ΤΑΑ – από 2,4% το 2026, σε 1,7% το 2027, 1,6% το 2028 και 1,3% το 2029, ενώ αντίστοιχα θα μειώνεται και ο δείκτης Χρέους/ΑΕΠ προς το 119% του ΑΕΠ το 2029.

Ο ΑΔΜΗΕ επιβεβαίωσε το καλώς έχειν της εμπορικής έναρξης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Αττική-Κρήτη με τα επίσημα εγκαίνια να γίνονται στις 10 Δεκεμβρίου παρουσία και του πρωθυπουργού, ενώ σήμερα είναι η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης για την ΑΛΦΑ πριν την αποκοπή του προμερίσματος 0,048 ευρώ/μετοχή που αντιστοιχεί σε χρηματική διανομή 111 εκ. ευρώ.

Το στοίχημα για το πρόσημο της εβδομάδας (ΓΔ +2%) και κυρίως του μήνα (ΓΔ +5,3%) έχει κερδηθεί ανεξαρτήτως κατάληξης της σημερινής συνεδρίασης, με τα τεχνικά χαρακτηριστικά να δίνουν υψηλή πιθανότητα προσέγγισης των πολυετών υψηλών (2135 μονάδες) και πιθανώς τις 2155 που φαίνεται – με βάση τα pivot points – να είναι η πρώτη αντίσταση για τον Δεκέμβριο.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης