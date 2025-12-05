Χρηματιστήριο: Σε απόσταση βολής από τα υψηλά έτους μετά την τέταρτη εβδομάδα κερδών

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Το Χρηματιστήριο Αθηνών ολοκλήρωσε με κέρδη την εβδομάδα επιστρέφοντας πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Αυτή ήταν η τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα κερδών, με τον ΓΔ να κλείνει την Παρασκευή με άνοδο 0,67% στις 2.104,74 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση ο δείκτης κατέγραψε άνοδο +1,04%, πολύ κοντά στο υψηλό έτους (2.126,18 μονάδες).

Η συνεδρίαση της Παρασκευής (5/12) ευνοήθηκε από το διεθνές περιβάλλον, καθώς οι αγορές σχεδόν παντού σημειώνουν κέρδη, ενώ στα νέα της ημέρας θετική κρίνεται η ανάπτυξη 2% που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για το γ' τρίμηνο του 2025.

Στο ταμπλό ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ, με ώθηση από τις συνεχόμενες αγορές μετοχών της Allwyn, οι οποίες έχουν υπερβεί σε αξία τα 20 εκατ. ευρώ, σε διάστημα μίας εβδομάδας.

Κέρδη και για τις ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Aktor σε πολυετή υψηλά.

Ράλι άνω του +2% έκανε η Aegean, με ώθηση και από τα στοιχεία για τις αεροπορικές αφίξεις στο Ελ Βενιζέλος.

Οι επενδυτές στήριξαν επίσης για ακόμα μία ημέρα την Qualco, εν αναμονή της ένταξής της στον Mid Cap σε λίγες ημέρες.

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ