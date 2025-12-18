Χρηματιστήριο: Δύσκολη η εξίσωση για υπερβάσεις μέχρι το τέλος του έτους

Δύσκολη η σημερινή εξίσωση στο ΧΑ μετά το χθεσινοβραδινό selloff στις ΗΠΑ (S&P -1.1% & Nasdaq -1.8%) και την βύθιση στα χρηματιστήρια της Ασίας, ιδιαίτερα μετά και την διήμερη υποχώρηση του ΓΔ κατά -1% και μάλιστα με συνολικά τζίρο πάνω από 700 εκ. ευρώ.

Βασική αιτία της πρόσφατης πτώσης η ‘απότομη’ και μη αναμενόμενη πίεση που εμφανίστηκε στην μετοχή της ΕΥΡΩΒ η οποία από τα υψηλά της Δευτέρας στα 3,64 υποχώρησε έως το 3,35 εντός δύο συνεδριάσεων με τις συναλλαγές να χτυπάνε επίσης κόκκινο (άνω των 100 εκ. μετοχών).

Στον αντίποδα, στηρίξεις η αγορά πήρε από ΔΕΗ και ΤΙΤΑΝ που κατέγραψαν υψηλά έτους καθώς και από σύσσωμο τον όμιλο Viohalco που όπως είχαμε ενημερώσει ξεκίνησε τα placements μετοχών με την αρχή να κάνει η CENER στην οποία η μητρική ΒΙΟ πούλησε 3,7 εκ. μετοχές μειώνοντας έτσι το ποσοστό της στο 69,7% και αυξάνοντας παράλληλα το free float, ενώ θα ακολουθήσουν λογικά και η ΕΛΧΑ (τουλάχιστον).

Στην άλλη όχθη – λόγω ανάγκης περισσότερο και λιγότερο λόγω επιθυμίας – βρίσκονται οι βασικοί μέτοχοι της ΙΝΛΟΤ με τους S.Kim & Σ. Κόκκαλη να προχωρούν σε αγορές μετοχών (3,1 εκ. και 0,5 εκ. αντίστοιχα), ενώ στην άλλη μεγάλη εταιρία στοιχιματισμού στον ΟΠΑΠ ως θετική εξέλιξη για την συγχώνευση θεωρείται η άρση του μέτρου των προνομιούχων μετοχών στον βασικό μέτοχο ενώ μένει να διευκρινιστεί και αν υπάρξουν και περαιτέρω διεργασίες – ή αλλαγές – στους υπόλοιπους όρους της συναλλαγής.

Ειδήσεις είχαμε και στο μέτωπο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας Κύπρου με την Κυπριακή πλευρά να δείχνει περισσότερο πρόθυμη στην καταβολή των οφειλόμενων στον ΑΔΜΗΕ των 25 εκ. κάτι που θα έδινε νέα ορμή στο όλο project.

Μετά το κλείσιμο θα έχουμε και τα αποτελέσματα 9μήνου της ΛΑΜΔΑ με τα βλέμματα πάντα στο μέτωπο του Ελληνικού και ιδιαίτερα στο θέμα κατασκευών/πωλήσεων και τυχόν καθυστερήσεων ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο για θετικά μεγέθη στο core business (malls).

Στο γενικότερο πλαίσιο οι ξένες επενδυτικές τράπεζες συνεχίζουν να υποστηρίζουν το ελληνικό επιχειρηματικό σύστημα με την Morgan Stanley να συστήνει ανεπιφύλακτα ελληνικές μετοχές και ιδιαίτερα συστημικές τράπεζες στο ίδιο κλίμα δηλαδή και με την JP Morgan.

Τεχνικά η αγορά έχει περιοριστεί μεταξύ 2060-2110 μονάδες και δύσκολα φαίνεται να βγαίνει από το συγκεκριμένο εύρος διακύμανσης μέχρι το τέλος του έτους.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης