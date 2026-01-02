Χρηματιστήριο: Πανηγυρικό ποδαρικό στο 2026 με νέο ρεκόρ 16ετίας

Συντριπτική η αναλογία των ανοδικών μετοχών στον FTSE (19/25) αλλά και στο σύνολο της αγοράς (86/130), με τον τραπεζικό κλάδο να υπεραποδίδει (ΔΤΡ +3,8%) με ΕΤΕ +5.9%, BOCHGR +4.2%, ΑΛΦΑ +3,4%, ΕΥΡΩΒ +2,5% , ΠΕΙΡ +2,9%, CREDIA +4,2%.
Αντίστοιχα εξαιρετική εικόνα και σε ΕΛΧΑ +3,7%, ΕΛΠΕ +2%, ΔΕΗ +2,3%, METLEN +1,8%, ΤΙΤΑΝ +2,5% και CENER +3,7% ενώ με απώλειες ολοκλήρωσαν την πρώτη συνεδρίαση του έτους η ΕΕΕ -1,9%, ΟΠΑΠ -0,5%, ΣΑΡ -1,3% και ΟΤΕ -0,4%.
Επιτυχημένο το ξεκίνημα και στην μεσαία (FTSEM +1,3%) και χαμηλή κεφαλαιοποίηση (ATHEX_SCI +2,1%) με ΚΡΙ +5,8%, ΙΝΤΚΑ +2,6%, ΟΤΟΕΛ +6,1%, ΛΑΒΙ +1,5%, ΠΛΑΘ +2,6% , ΑΒΑΞ +2% σε επίπεδα άνω των 3 ευρώ, αλλά και ΙΝΛΙΦ +4,2%, ΜΟΤΟ +4,7%, ΔΟΜΙΚ +5,6% και ΚΟΥΑΛ +5,4%.
Σημαντικά λιγότερες οι μετοχές που υποχώρησαν με ΑΔΜΗΕ -1%, ΠΡΟΦ -1,7%, ΠΕΡΦ -2,8% και ΠΡΟΝΤΕΑ -0,85%.
Χωρίς πολλές ειδήσεις – λόγω ημέρας – η συνεδρίαση αλλά με τον τζίρο κάθε άλλο παρά σε ρυθμούς διακοπών στα 223 εκ. , με δεδομένη την θετική ψυχολογία των επενδυτών και ζητούμενο την συνέχιση της προσπάθειας προσέγγισης των ευρωπαϊκών μέσων όρων στους δείκτες αποτίμησης!
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης