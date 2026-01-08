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Κάλλας: Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά
Ειδήσεις
17:28 - 08 Ιαν 2026

Κάλλας: Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά

Reporter.gr Newsroom
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Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας, Κάγια Κάλας, δήλωσε σήμερα (8/1), ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη εξετάσει πιθανά σενάρια αντίδρασης, στην περίπτωση που οι αμερικανικές απειλές για την απόκτηση της Γροιλανδίας μετατραπούν σε πραγματική πολιτική πρόθεση.

«Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά», τόνισε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κάιρο με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η ομάδα εσωτερικής ασφαλείας του εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/01/2026 - 17:39
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