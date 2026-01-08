Κάλλας: Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά

«Τα μηνύματα που λαμβάνουμε σε σχέση με τη Γροιλανδία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά», τόνισε η Κάλας μιλώντας σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο κοινής συνέντευξης Τύπου στο Κάιρο με τον υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι.
Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, ανέφερε χθες ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να στηρίζει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος και η ομάδα εσωτερικής ασφαλείας του εξετάζουν το ενδεχόμενο αγοράς της Γροιλανδίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.