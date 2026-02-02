Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακή ρελάνς των τραπεζών και ράλι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ - Σταθερά υψηλός ο τζίρος

ΑΛΦΑ +6,2%, ΕΤΕ +2,8% από τις τράπεζες, με την συνδρομή του ΟΠΑΠ +3,7%, ΜΠΕΛΑ +1,8%, ΕΕΕ +1,6% και ΟΤΕ +2,7% από τις υπόλοιπες μετοχές του FTSE ξεχώρισαν ανοδικά, την ώρα που υποχώρηση είχαμε σε τίτλους όπως ΛΑΜΔΑ -0,8%, CENER -0,2%, EYΔΑΠ -0,7% αλλά και σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,3% και κυρίως σε METLEN -2,2%, ΒΙΟ -1,8% .
Χωρίς εισροές η μεσαία (FTSEM -0.01%) και μικρή κεφαλαιοποίηση (ATHEX_SCI -0.28%) με την καλύτερη εικόνα σε ΛΑΒΙ +9,2% σε νέο πολυετές υψηλό, ΚΡΙ +3%, CREDIA +3%, ACAG +2.3%, ΠΡΟΦ +1,9%, ΑΒΑΞ +1,5%, ΑΛΜΥ +1%, REALCONS +2,2%, ΠΑΠ +1,3% και ΑΕΜ +1%. Καθοδική κίνηση σε ΑΔΜΗΕ -1,6%, ΦΡΛΚ -2,4%, ΠΡΟΝΤΕΑ -0,8%, BYLOT -0,2%, IΝΛΙΦ -1,5%, ΥΚΝΟΤ -1,4%.
Νέα εξαγορά ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ο όμιλος ΤΙΤΑΝ στην Βόρεια Γαλλία σε εγκατάσταση στο λιμάνι της Χάβρης, με σημαντική παραγωγική δυναμικότητα ενώ εντύπωση κάνουν οι καθημερινές ανακοινώσεις από εισηγμένες (ιδίως τράπεζες όπως η ΕΥΡΩΒ, η ΕΤΕ αλλά και η ΔΕΗ) που συνεχίζουν τα πλάνα επαναγοράς Ιδίων Μετοχών ακόμα και σε αυτά τα – υψηλά – επίπεδα.
Νέα έκθεση αυτή την φορά από την intesa Sanpaolo που ξεκινάει την κάλυψη στις ελληνικές τράπεζες με 3 συστάσεις αγοράς για ΕΥΡΩΒ (4,9), ΠΕΙΡ (10,6) και ΑΛΦΑ (4,7).
Οι εισροές εξακολουθούν αμείωτες από ξένους θεσμικούς κι επικεντρώνονται σε τραπεζικούς τίτλους και μερικές εισηγμένες κλάδων υποδομών εξ ου και η μεγάλη διαφοροποίηση στις αποδόσεις κλάδων και δεικτών από την αρχή του χρόνου (ενδεικτικά ΓΔ +10.6%, ΔΤΡ +20.9%, FTSEM +1.4%). Οι επενδυτές εστιάζουν στην επόμενη ημέρα των αναβαθμίσεων (JP Morgan & Goldman Sachs επιμένουν σε παθητικές εκροές) αλλά και στις συγκριτικές αποτιμήσεις με ομοειδείς εταιρίες του εξωτερικού (σε επίπεδο Ρ/Ε η ελληνική αγορά έχει πλέον μικρό discount έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών).
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης