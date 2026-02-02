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Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακή ρελάνς των τραπεζών και ράλι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ - Σταθερά υψηλός ο τζίρος
Σχόλια Αγοράς
17:47 - 02 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακή ρελάνς των τραπεζών και ράλι ΟΠΑΠ, ΟΤΕ - Σταθερά υψηλός ο τζίρος

Reporter.gr Newsroom
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Το ενδοσυνεδριακό τραπεζικό γύρισμα (ΔΤΡ +2,5% από τα χαμηλά των -0,7%) καθόρισε εν πολλοίς τις εξελίξεις στην σημερινή συνεδρίαση με τον ΓΔ +1,38% στις 2346 μονάδες να αντιδρά θετικά στην αναταραχή των μετάλλων των τελευταίων ημερών (μεγάλη πτώση σε ασήμι, χρυσό και χαλκό μετά το extended rally) και τον τζίρο σταθερά σε επίπεδα 2026 στα 453 εκ. ευρώ.

ΑΛΦΑ +6,2%, ΕΤΕ +2,8% από τις τράπεζες, με την συνδρομή του ΟΠΑΠ +3,7%, ΜΠΕΛΑ +1,8%, ΕΕΕ +1,6% και ΟΤΕ +2,7% από τις υπόλοιπες μετοχές του FTSE ξεχώρισαν ανοδικά, την ώρα που υποχώρηση είχαμε σε τίτλους όπως ΛΑΜΔΑ -0,8%, CENER -0,2%, EYΔΑΠ -0,7% αλλά και σε ΓΕΚΤΕΡΝΑ -0,3% και κυρίως σε METLEN -2,2%, ΒΙΟ -1,8% .

Χωρίς εισροές η μεσαία (FTSEM -0.01%) και μικρή κεφαλαιοποίηση (ATHEX_SCI -0.28%) με την καλύτερη εικόνα σε ΛΑΒΙ +9,2% σε νέο πολυετές υψηλό, ΚΡΙ +3%, CREDIA +3%, ACAG +2.3%, ΠΡΟΦ +1,9%, ΑΒΑΞ +1,5%, ΑΛΜΥ +1%, REALCONS +2,2%, ΠΑΠ +1,3% και ΑΕΜ +1%. Καθοδική κίνηση σε ΑΔΜΗΕ -1,6%, ΦΡΛΚ -2,4%, ΠΡΟΝΤΕΑ -0,8%, BYLOT -0,2%, IΝΛΙΦ -1,5%, ΥΚΝΟΤ -1,4%.

Νέα εξαγορά ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα ο όμιλος ΤΙΤΑΝ στην Βόρεια Γαλλία σε εγκατάσταση στο λιμάνι της Χάβρης, με σημαντική παραγωγική δυναμικότητα ενώ εντύπωση κάνουν οι καθημερινές ανακοινώσεις από εισηγμένες (ιδίως τράπεζες όπως η ΕΥΡΩΒ, η ΕΤΕ αλλά και η ΔΕΗ) που συνεχίζουν τα πλάνα επαναγοράς Ιδίων Μετοχών ακόμα και σε αυτά τα – υψηλά – επίπεδα.

Νέα έκθεση αυτή την φορά από την intesa Sanpaolo που ξεκινάει την κάλυψη στις ελληνικές τράπεζες με 3 συστάσεις αγοράς για ΕΥΡΩΒ (4,9), ΠΕΙΡ (10,6) και ΑΛΦΑ (4,7).

Οι εισροές εξακολουθούν αμείωτες από ξένους θεσμικούς κι επικεντρώνονται σε τραπεζικούς τίτλους και μερικές εισηγμένες κλάδων υποδομών εξ ου και η μεγάλη διαφοροποίηση στις αποδόσεις κλάδων και δεικτών από την αρχή του χρόνου (ενδεικτικά ΓΔ +10.6%, ΔΤΡ +20.9%, FTSEM +1.4%). Οι επενδυτές εστιάζουν στην επόμενη ημέρα των αναβαθμίσεων (JP Morgan & Goldman Sachs επιμένουν σε παθητικές εκροές) αλλά και στις συγκριτικές αποτιμήσεις με ομοειδείς εταιρίες του εξωτερικού (σε επίπεδο Ρ/Ε η ελληνική αγορά έχει πλέον μικρό discount έναντι των αντίστοιχων ευρωπαϊκών).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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