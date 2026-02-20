Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαίες απώλειες 0,66% - Ενθαρρυντική εξέλιξη σε ΟΠΑΠ και Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:49 - 20 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Εβδομαδιαίες απώλειες 0,66% - Ενθαρρυντική εξέλιξη σε ΟΠΑΠ και Metlen

Reporter.gr Newsroom
Ολοκλήρωση  εβδομάδας με μεγάλες διακυμάνσεις (2247-2327) και τελική κατάληξη για τον ΓΔ στις 2273 μονάδες. Στο -0,1% το κλείσιμο ημέρας, ενώ οι εβδομαδιαίες απώλειες ανήλθαν σε -0,66%.

Βασικό χαρακτηριστικό ο χαμηλότερος τζίρος (σήμερα 239 εκ., εβδομάδας 260 εκ.) αλλά και η αυξανόμενη ανησυχία μερίδας της επενδυτικής κοινότητας κυρίως για τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε συνδυασμό με τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Η συνεδρίαση της Παρασκευής (20/2) είχε αρκετές εναλλαγές προσήμων, νέα υψηλά για σειρά μετοχών (ΕΕΕ, ΒΙΟ, ΕΥΔΑΠ), νέα πολύμηνα χαμηλά για κάποιες άλλες (METLEN, CREDIA, YKNOT) και σημαντικά πακέτα κυρίως σε δεικτοβαρείς τίτλους (ενδεικτικά ΕΥΡΩΒ, ΔΕΗ, ΜΠΕΛΑ, ΑΛΦΑ).

Σε επίπεδο δεικτών η μάχη δόθηκε στον ΓΔ για τη διακράτηση των 2270 μονάδων αλλά και στον τραπεζικό με τις απώλειες από τα υψηλά του Φεβρουαρίου (2860) να φτάνουν για τον ΔΤΡ -9%.

Οι μεγαλύτερες πιέσεις σήμερα στον FTSE σε CENER -1,9%, ΜΟΗ -2,8%, ΠΕΙΡ -1%, ΕΥΡΩΒ -1%, ΟΤΕ -0,9% και ΣΑΡ -4,2%. Θετικό κλείσιμο για ΒΙΟ +2,2%, ΕΥΔΑΠ +1,3%, ΟΠΑΠ +1,2%, ΔΕΗ +1,4%, ΤΙΤΑΝ +1,5% και ΜΠΕΛΑ +1,6%

Στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση θετικά κινήθηκε η BYLOT +1,7%, ACAG +1,8%, ΕΛΛΑΚΤΩΡ +2,2% ενώ με απώλειες έκλεισαν την εβδομάδα οι ΠΡΟΦ -1,4%, ΚΡΙ -1,3%, DIMAND -2%, ΛΑΒΙ -1,6% και ΟΤΟΕΛ -1,9%.

Ενθαρρυντική εξέλιξη σε ΟΠΑΠ και METLEN – μετοχές που έχουν πιεστεί έντονα τελευταία – η διακράτηση των στηρίξεων (15,60 & 35,50 αντίστοιχα) με απορρόφηση της προσφοράς που δείχνει να εξαντλείται στα προαναφερόμενα επίπεδα.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να κάνουμε για δύο εισηγμένες (CREDIA & YKNOT) που σχεδόν ταυτόχρονα ανακοίνωσαν ΕΓΣ (και μάλιστα την ίδια ημερομηνία στις 16/3) με βασικό θέμα την ΑΜΚ για την μεν τράπεζα ύψους έως 300 εκ. με πιθανή την παραίτηση των παλαιών μετόχων για είσοδο (ίσως) και στρατηγικού επενδυτή, ενώ σε ότι αφορά στην πρώην ΚΥΡΙΟ η προτεινόμενη ΑΜΚ θα είναι ύψους 22,8 εκ. με προαναφερόμενη κάλυψη του ποσοστού του βασικού μετόχου (οικ. Τζώρτζη).

Όπως ήταν αναμενόμενο – και παρά το ότι η αγορά γνώριζε για τις ΑΜΚ – η αρχική αντίδραση ήταν πτωτική για τις δύο μετοχές με την μεν CREDIA να υποχωρεί έως το -3,5% και να κλείνει τελικά στο -2.8% , για την δε ΥΚΝΟΤ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 1,45 (-5,5%) αποδείχτηκε πρόσκαιρο, ίσως οριοθετώντας και τα δεδομένα της μεγάλης ΑΜΚ (διπλάσια της κεφαλαιοποίησης της εισηγμένης) και με ένα εντυπωσιακό demarrage έκλεισε στο +20% στα 1,86.

Τα στοιχεία της ΤτΕ για το 2025 ήταν θετικά στο κομμάτι των ταξιδιωτικών εσόδων (23,6 δις +2 δις έναντι του 2024), του ελλείματος του εμπορικού ισοζυγίου (-33,8 δις μειωμένο κατά -1,8 δις έναντι του 2024), του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 9-14,1 δις μειωμένο κατά -2,8 δις έναντι του 2024) αλλά και των συναλλαγματικών διαθεσίμων (στα 20,3 δις από 14,6 δις το 2024).

Σε θετικό έδαφος τα κλεισίματα των ευρωπαϊκών δεικτών με καλύτερες αποδόσεις σε DAX +1%, ΜΙΒ +0,9% & CAC +0.8% ενώ οι αγορές δεν έχουν ακόμα σταθμίσει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου στις ΗΠΑ το οποίο έκρινε αντισυνταγματικούς τους δασμούς Τραμπ.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

