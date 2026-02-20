Δένδιας με αντιπροσωπεία Αμερικανικού Κογκρέσου: Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στην Αθήνα με αντιπροσωπεία του United States Congress, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Jerry Moran και τη συμμετοχή των Kirsten Gillibrand, John Barrasso, John Boozman, Deb Fischer και Gary Peters.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ και ο ρόλος της στη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Νωρίτερα, η αντιπροσωπεία του Κογκρέσου είχε συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.