Δένδιας με αντιπροσωπεία Αμερικανικού Κογκρέσου: Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης
16:50 - 20 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας συναντήθηκε την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στην Αθήνα με αντιπροσωπεία του United States Congress, με επικεφαλής τον γερουσιαστή Jerry Moran και τη συμμετοχή των Kirsten Gillibrand, John Barrasso, John Boozman, Deb Fischer και Gary Peters.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ και ο ρόλος της στη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Συναντήθηκα σήμερα με Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον κ. Jerry Moran @JerryMoran (R-Kan) και μέλη την κα. Kristin Gillibrand @SenGillibrand (D-NY), τον κ. John Barrasso @SenJohnBarrasso (R-WY), τον κ. John Boozman @JohnBoozman (R-AR), την κα. Deb Fischer @SenatorFischer (R-NE) και τον κ. Gary Peters @SenGaryPeters (D-MI), στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η Πρέσβης των ΗΠΑ, κα. Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR.

Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης ???? και τη σημασία της για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».

Νωρίτερα, η αντιπροσωπεία του Κογκρέσου είχε συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 16:58
