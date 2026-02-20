Δένδιας με αντιπροσωπεία Αμερικανικού Κογκρέσου: Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle. Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ και ο ρόλος της στη διατήρηση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.
Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ αναφέρει: «Συναντήθηκα σήμερα με Αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ, με επικεφαλής τον κ. Jerry Moran @JerryMoran (R-Kan) και μέλη την κα. Kristin Gillibrand @SenGillibrand (D-NY), τον κ. John Barrasso @SenJohnBarrasso (R-WY), τον κ. John Boozman @JohnBoozman (R-AR), την κα. Deb Fischer @SenatorFischer (R-NE) και τον κ. Gary Peters @SenGaryPeters (D-MI), στο πλαίσιο της επίσκεψής τους στην Αθήνα. Στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, η Πρέσβης των ΗΠΑ, κα. Kimberly Guilfoyle @USAmbassadorGR.
Συζητήσαμε για την ενίσχυση της στρατηγικής αμυντικής σχέσης ??–?? και τη σημασία της για την σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή».
Νωρίτερα, η αντιπροσωπεία του Κογκρέσου είχε συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.