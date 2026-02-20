ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χατζηδάκης για δημοσκοπήσεις: Η διαφορά 30% -14% δείχνει αντοχή της κυβέρνησης
Πολιτική
16:29 - 20 Φεβ 2026

Χατζηδάκης για δημοσκοπήσεις: Η διαφορά 30% -14% δείχνει αντοχή της κυβέρνησης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το ότι είμαστε αυτή την ώρα γύρω στο 30% και ο δεύτερος είναι στο 14-13% προφανώς από μόνο του στέλνει ένα μήνυμα, και το μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση στην δυσκολότερη ώρα παραμένει ισχυρή, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης στα Παραπολιτικά 90,1 αναφερόμενος στην χθεσινή δήλωση του Νίκου Δένδια. 

Πρόσθεσε ότι "ναι υπάρχουν προβλήματα, όλοι θα ευχόμασταν να μην έχουν υπάρξει λάθη ωστόσο το ότι σε αυτές τις συνθήκες η ΝΔ έχει αυτά τα ποσοστά και ακόμα περισσότερο αυτή τη διαφορά από τους αντιπάλους της δεν μπορεί να το θεωρήσει κανείς αποτυχία ούτε ο κ. Δένδιας".

Αναφερόμενος στην αναθεώρηση του συντάγματος είπε ότι οι ίδιοι που διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν θα συμμετάσχουν στην συνταγματική αναθεώρηση είναι οι ίδιοι που λένε «έχουμε θέμα με το άρθρο 86, έχουμε θέμα με την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης , έχουμε θέμα με το Α και το Β θέμα». Πόσο λογικό είναι αυτός που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα θεσμικό στον τόπο να πετάει στον κάλαθο των αχρήστων την ευκαιρία;. Ενώ επεσήμανε ότι το άρθρο 86 θα έπρεπε να το αλλάξουμε ακόμα περισσότερο με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση καταργώντας την παραγραφή.

Για ενοχλητικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις: Έχω αγανακτήσει αλλά δεν έχω απειλήσει

Κληθείς να σχολιάσει τις απειλές και τον εκφοβισμό από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης σε δημοσιογράφο, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Και ο εκπρόσωπος και όλοι μας είμαστε υπέρ της ελευθεροτυπίας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα κατοχυρωμένο από το σύνταγμα αλλά και η υπεράσπιση της προσωπικότητας επίσης κι αυτή είναι κατοχυρωμένη. Πάντως η κατεύθυνση όλων μας είναι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων άλλωστε τι φιλελεύθερο κόμμα θα είμασταν εάν την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων αλλά πάσης μορφής ατομικών δικαιωμάτων δεν την βάζουμε ψηλά».

Στην συνέχεια, ερωτηθείς αν έχει απειλήσει ποτέ δημοσιογράφο που τον ενόχλησε η ερώτησή του απάντησε: «Δεν μπορώ να κρίνω κάθε συγκεκριμένο περιστατικό έχω σκεφτεί σε διάφορες περιπτώσεις δεν το έχω κάνει αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχω αγανακτήσει. Θεωρώ ότι τέτοιες ακραίες τοποθετήσεις είτε από δημοσιογράφους είτε από τον όποιο πολιτικό αντίπαλο του οποιουδήποτε τελικά ωφελούν αυτόν που δέχεται την επίθεση. Κομματικά μιλώντας αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με τον «Μητσοτάκη μπιπ» και όλες αυτές τις επιθέσεις που δεν γνωρίζουνε κανένα χαλινάρι πρακτικά όλα αυτά λειτουργούν υπερ της ΝΔ».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης
Πολιτική

Ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τις δημοσκοπήσεις: Εξόφθαλμη επιχείρηση χειραγώγησης της κοινής γνώμης

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»
Πολιτική

ΠΑΣΟΚ κατά κυβέρνησης: Μεταρρυθμίσεις χωρίς εμπιστοσύνη, ακόμη και ο Παυλόπουλος αποδομεί το «κυβερνητικό αφήγημα»

Ψυχραιμία παιδιά...
Ανεμοδείκτης

Ψυχραιμία παιδιά...

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ
Πολιτική

Χατζηδάκης: Χρωστάει μια απάντηση ο κ. Τσίπρας για τη ΔΕΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 15:42

Πλαστικά Κρήτης: Ανασυγκροτήθηκε σε σώμα το ΔΣ της εταιρείας

Ναυτιλία
28/05/2026 - 15:30

Τα Ποσειδώνια ανοίγουν τις πύλες τους αναδεικνύοντας τη δυναμική της ναυτιλίας

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/05/2026 - 15:20

Νίκος Σαλακάς: Ο ανθρώπινος παράγοντας στο επίκεντρο του μετασχηματισμού και της ανάπτυξης της Alpha Bank

Ειδήσεις
28/05/2026 - 15:05

Η Τουρκία μπλοκάρει την Κύπρο από τις διεργασίες της COP31

Ανεμοδείκτης
28/05/2026 - 14:53

Ούτε 2015, ούτε 2019, ούτε 2023

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Η ΕΕ χτυπά την Temu με πρόστιμο-μαμούθ €200 εκατ. για επικίνδυνα προϊόντα

Ειδήσεις
28/05/2026 - 14:45

Πώς και για πόσο μπορεί να αντέξει το Ιράν τον οικονομικό πόνο του αμερικανικού αποκλεισμού;

Επιχειρήσεις
28/05/2026 - 14:35

Όμιλος ΑΒΑΞ και ΑΠΘ: Έως τις 12 Ιουνίου οι αιτήσεις για το μεταπτυχιακό που «χτίζει» τη νέα γενιά πολιτικών μηχανικών

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ