Χατζηδάκης για δημοσκοπήσεις: Η διαφορά 30% -14% δείχνει αντοχή της κυβέρνησης

Το ότι είμαστε αυτή την ώρα γύρω στο 30% και ο δεύτερος είναι στο 14-13% προφανώς από μόνο του στέλνει ένα μήνυμα, και το μήνυμα είναι ότι η κυβέρνηση στην δυσκολότερη ώρα παραμένει ισχυρή, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης στα Παραπολιτικά 90,1 αναφερόμενος στην χθεσινή δήλωση του Νίκου Δένδια.

Πρόσθεσε ότι "ναι υπάρχουν προβλήματα, όλοι θα ευχόμασταν να μην έχουν υπάρξει λάθη ωστόσο το ότι σε αυτές τις συνθήκες η ΝΔ έχει αυτά τα ποσοστά και ακόμα περισσότερο αυτή τη διαφορά από τους αντιπάλους της δεν μπορεί να το θεωρήσει κανείς αποτυχία ούτε ο κ. Δένδιας".

Αναφερόμενος στην αναθεώρηση του συντάγματος είπε ότι οι ίδιοι που διαμαρτύρονται και λένε ότι δεν θα συμμετάσχουν στην συνταγματική αναθεώρηση είναι οι ίδιοι που λένε «έχουμε θέμα με το άρθρο 86, έχουμε θέμα με την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης , έχουμε θέμα με το Α και το Β θέμα». Πόσο λογικό είναι αυτός που λέει ότι υπάρχει πρόβλημα θεσμικό στον τόπο να πετάει στον κάλαθο των αχρήστων την ευκαιρία;. Ενώ επεσήμανε ότι το άρθρο 86 θα έπρεπε να το αλλάξουμε ακόμα περισσότερο με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση καταργώντας την παραγραφή.

Για ενοχλητικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις: Έχω αγανακτήσει αλλά δεν έχω απειλήσει

Κληθείς να σχολιάσει τις απειλές και τον εκφοβισμό από τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης σε δημοσιογράφο, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε: «Και ο εκπρόσωπος και όλοι μας είμαστε υπέρ της ελευθεροτυπίας, είναι θεμελιώδες δικαίωμα κατοχυρωμένο από το σύνταγμα αλλά και η υπεράσπιση της προσωπικότητας επίσης κι αυτή είναι κατοχυρωμένη. Πάντως η κατεύθυνση όλων μας είναι η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων άλλωστε τι φιλελεύθερο κόμμα θα είμασταν εάν την έννοια των ατομικών δικαιωμάτων αλλά πάσης μορφής ατομικών δικαιωμάτων δεν την βάζουμε ψηλά».

Στην συνέχεια, ερωτηθείς αν έχει απειλήσει ποτέ δημοσιογράφο που τον ενόχλησε η ερώτησή του απάντησε: «Δεν μπορώ να κρίνω κάθε συγκεκριμένο περιστατικό έχω σκεφτεί σε διάφορες περιπτώσεις δεν το έχω κάνει αλλά δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχω αγανακτήσει. Θεωρώ ότι τέτοιες ακραίες τοποθετήσεις είτε από δημοσιογράφους είτε από τον όποιο πολιτικό αντίπαλο του οποιουδήποτε τελικά ωφελούν αυτόν που δέχεται την επίθεση. Κομματικά μιλώντας αυτό που γίνεται τα τελευταία χρόνια με τον «Μητσοτάκη μπιπ» και όλες αυτές τις επιθέσεις που δεν γνωρίζουνε κανένα χαλινάρι πρακτικά όλα αυτά λειτουργούν υπερ της ΝΔ».