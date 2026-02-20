Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά τα απογοητευτικά μάκρο, με φόντο τους δασμούς Τραμπ

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Παρασκευή (20/2), μετά από μια σειρά οικονομικών στοιχείων που σκιαγραφούν εικόνα ασθενούς ανάπτυξης και επίμονου πληθωρισμού, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν πιθανή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τρμαπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει βουτιά 0,30% στις 49.246,03 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,16% στις 6.852,01 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,19% στις 22.727,80 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 οδεύει προς οριακά κέρδη 0,1%. Ο τεχνολογικός Nasdaq φαίνεται να διακόπτει ένα σερί πέντε συνεχόμενων πτωτικών εβδομάδων, καταγράφοντας άνοδο 0,2%. Αντίθετα, ο Dow κατευθύνεται προς εβδομαδιαίες ζημιές της τάξης του 0,5%.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές έλαβαν απογοητευτικά στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη 2,5% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο τρίμηνο είχε καταγραφεί άνοδος 4,4%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, το πρωτοφανές «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά το πρώτο μισό του τέταρτου τριμήνου αφαίρεσε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα από την οικονομική ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) — το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — έδειξε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Δεκέμβριο. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον στόχο 2% της Fed.

Στους κόλπους της Fed υπάρχουν διχογνωμίες: ορισμένοι αξιωματούχοι ανησυχούν για τη στήριξη της αγοράς εργασίας, ενώ άλλοι επικεντρώνονται περισσότερο στον πληθωρισμό. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιανουαρίου δείχνουν ότι κάποιοι αξιωματούχοι χρειάζονται περισσότερες ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού πριν στηρίξουν νέες μειώσεις επιτοκίων.

Η Παρασκευή (20/2) ενδέχεται επίσης να φέρει μια πολυαναμενόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Trump βάσει του νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act). Πολλοί στη Wall Street εκτιμούν ότι οι αγορές θα αντιδράσουν θετικά εάν οι δασμοί ακυρωθούν, αν και θεωρείται πιθανό ο Λευκός Οίκος να επιχειρήσει να τους επαναφέρει με άλλο τρόπο στο μέλλον. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων ποιες υποθέσεις θα εκδώσει, ενώ έχουν προγραμματιστεί και άλλες ημέρες ανακοινώσεων για την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, ο S&P 500 έχασε σχεδόν 0,3%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος από την αρχή του έτους. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε επίσης κατά 0,3%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε απώλειες 267 μονάδων ή 0,5%.

Τέλος, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι θα αποφασίσει εντός των επόμενων 10 ημερών εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν εν μέσω φόβων για ενδεχόμενη επίθεση.