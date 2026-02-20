ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά τα απογοητευτικά μάκρο, με φόντο τους δασμούς Τραμπ
Χρηματιστήρια
16:50 - 20 Φεβ 2026

Wall Street: Πτωτικές τάσεις μετά τα απογοητευτικά μάκρο, με φόντο τους δασμούς Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι μετοχές της Wall Street υποχωρούν την Παρασκευή (20/2), μετά από μια σειρά οικονομικών στοιχείων που σκιαγραφούν εικόνα ασθενούς ανάπτυξης και επίμονου πληθωρισμού, ενώ οι επενδυτές ανέμεναν πιθανή απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τους δασμούς του Προέδρου Ντόναλντ Τρμαπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow σημειώνει βουτιά 0,30% στις 49.246,03 μονάδες, ο S&P 500 χάνει 0,16% στις 6.852,01 μονάδες και ο Nasdaq κινείται ανοδικά κατά 0,19% στις 22.727,80 μονάδες.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο S&P 500 οδεύει προς οριακά κέρδη 0,1%. Ο τεχνολογικός Nasdaq φαίνεται να διακόπτει ένα σερί πέντε συνεχόμενων πτωτικών εβδομάδων, καταγράφοντας άνοδο 0,2%. Αντίθετα, ο Dow κατευθύνεται προς εβδομαδιαίες ζημιές της τάξης του 0,5%.

Στα αξιόλογα της ημέρας, οι επενδυτές έλαβαν απογοητευτικά στοιχεία για την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,4% το τέταρτο τρίμηνο, σημαντικά χαμηλότερα από την πρόβλεψη 2,5% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Dow Jones. Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο τρίμηνο είχε καταγραφεί άνοδος 4,4%, ξεπερνώντας κατά πολύ τις εκτιμήσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εμπορίου, το πρωτοφανές «κλείσιμο» της ομοσπονδιακής κυβέρνησης κατά το πρώτο μισό του τέταρτου τριμήνου αφαίρεσε περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα από την οικονομική ανάπτυξη.

Την ίδια στιγμή, ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) — το προτιμώμενο μέτρο πληθωρισμού της Ομοσπονδιακής Τράπεζας — έδειξε ότι ο πληθωρισμός παρέμεινε σταθερός τον Δεκέμβριο. Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τιμών τροφίμων και ενέργειας, ο δομικός δείκτης PCE διαμορφώθηκε στο 3%, σύμφωνα με τις προσδοκίες, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται αισθητά πάνω από τον στόχο 2% της Fed.

Στους κόλπους της Fed υπάρχουν διχογνωμίες: ορισμένοι αξιωματούχοι ανησυχούν για τη στήριξη της αγοράς εργασίας, ενώ άλλοι επικεντρώνονται περισσότερο στον πληθωρισμό. Τα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιανουαρίου δείχνουν ότι κάποιοι αξιωματούχοι χρειάζονται περισσότερες ενδείξεις αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού πριν στηρίξουν νέες μειώσεις επιτοκίων.

Η Παρασκευή (20/2) ενδέχεται επίσης να φέρει μια πολυαναμενόμενη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη νομιμότητα των δασμών του Trump βάσει του νόμου περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act). Πολλοί στη Wall Street εκτιμούν ότι οι αγορές θα αντιδράσουν θετικά εάν οι δασμοί ακυρωθούν, αν και θεωρείται πιθανό ο Λευκός Οίκος να επιχειρήσει να τους επαναφέρει με άλλο τρόπο στο μέλλον. Το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ανακοινώνει εκ των προτέρων ποιες υποθέσεις θα εκδώσει, ενώ έχουν προγραμματιστεί και άλλες ημέρες ανακοινώσεων για την επόμενη Τρίτη και Τετάρτη.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, ο S&P 500 έχασε σχεδόν 0,3%, παραμένοντας ουσιαστικά αμετάβλητος από την αρχή του έτους. Ο Nasdaq Composite υποχώρησε επίσης κατά 0,3%, ενώ ο Dow Jones Industrial Average κατέγραψε απώλειες 267 μονάδων ή 0,5%.

Τέλος, οι εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενισχύθηκαν μετά τις δηλώσεις του Τραμπ ότι θα αποφασίσει εντός των επόμενων 10 ημερών εάν θα προχωρήσει σε στρατιωτικά πλήγματα κατά της χώρας. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν εν μέσω φόβων για ενδεχόμενη επίθεση.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/02/2026 - 17:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου – Οι επιπτώσεις για τη βρετανική μοναρχία
Ειδήσεις

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον πρώην πρίγκιπα Άντριου – Οι επιπτώσεις για τη βρετανική μοναρχία

Χατζηδάκης για δημοσκοπήσεις: Η διαφορά 30% -14% δείχνει αντοχή της κυβέρνησης
Πολιτική

Χατζηδάκης για δημοσκοπήσεις: Η διαφορά 30% -14% δείχνει αντοχή της κυβέρνησης

ΗΠΑ κατά Made in Europe: «Οι ευρωπαϊκές προτιμήσεις απειλούν τη διατλαντική άμυνα»
Ειδήσεις

ΗΠΑ κατά Made in Europe: «Οι ευρωπαϊκές προτιμήσεις απειλούν τη διατλαντική άμυνα»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές
Χρηματιστήρια

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί
Χρηματιστήρια

Τριπλό ρεκόρ στη Wall Street με τον Dow Jones να πρωταγωνιστεί

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή
Χρηματιστήρια

Wall Street: Οι επενδυτές επεξεργάζονται τα χθεσινά κέρδη με το βλέμμα στη Μέση Ανατολή

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&amp;P 500 σε νέο ρεκόρ
Χρηματιστήρια

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 19:55

Ευρωπαϊκές αγορές: Πτώση δεικτών παρά το ράλι στις μετοχές άμυνας

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:25

Κυρανάκης: Νέα πλατφόρμα καταγγελιών για «λάδωμα» και παρατυπίες στις εξετάσεις οδήγησης

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
28/05/2026 - 19:20

Νέο δρομολόγιο Λισαβόνα-Αθήνα ξεκινά την 1η Ιουλίου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 19:07

Μπέσεντ: Απειλές για κυρώσεις στο Ομάν – Στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:50

Πλαστικά Θράκης: Νέο μέλος στην Επιτροπή Ελέγχου και ανασυγκρότηση σε σώμα

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:39

ΑΕΚ: Νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 2,75 εκατ. ευρώ με απόφαση Γενικής Συνέλευσης

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:30

Γκίλφοϊλ για Ρούμπιο: «Σπουδαίος φίλος της Ελληνικής Δημοκρατίας»

Ειδήσεις
28/05/2026 - 18:22

Μερτς για φήμες αντικατάστασης του: «Δεν υπάρχει άλλη κυβερνητική εναλλακτική»

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 18:06

Lavipharm: Αύξηση 11,2% στα ΕBITDA α τριμήνου – Αύξηση 9,1% στα μεικτά κέρδη

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:55

Ψηφιακές ταυτότητες: Με διαγωνισμό - μαμούθ 515 εκατ. ευρώ προχωρά το νέο σύστημα ασφαλείας

Σχόλια Αγοράς
28/05/2026 - 17:46

Χρηματιστήριο: Διόρθωση μετά το 6Χ6 - Ποιες μετοχές αντιστάθηκαν

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:36

Χρυσοχοΐδης από Χαλκιδική: Ενισχύουμε τις Υπηρεσίες με 200 αστυνομικούς, ώστε να συνεχίσει να είναι ασφαλής

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:35

ΗΠΑ και Ιράν συμφώνησαν σε 60ήμερη εκεχειρία – Αναμένουν την τελική έγκριση Τραμπ

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:30

Φλέγεται ξανά ο Λίβανος – Νεκροί άμαχοι και παιδιά από ισραηλινές επιδρομές

Ειδήσεις
28/05/2026 - 17:29

Μήνυμα Χαμενεΐ: Εθνική ενότητα απέναντι σε πιέσεις και πολιτική αποσταθεροποίησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
28/05/2026 - 17:17

Συνάντηση Παπασταύρου με Ευρωπαία Επίτροπο Περιβάλλοντος: Η προστασία του περιβάλλοντος αφορά την καθημερινότητα

Χρηματιστήρια
28/05/2026 - 17:06

Wall: Ο πληθωρισμός καθησυχάζει, αλλά το πετρέλαιο και η Μέση Ανατολή ανησυχούν τις αγορές

Πολιτική
28/05/2026 - 16:53

Συνάντηση Δένδια - Θεοδωρικάκου για την υλοποίηση του προγράμματος «ΘΩΡΑΞ»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:48

Τασούλας και Δένδιας «ενωμένοι» ενάντια στην απειλή από την Τουρκία

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:44

Επιμένει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ – «Φρένο» από τη Fed στις μειώσεις επιτοκίων

Ναυτιλία
28/05/2026 - 16:33

Ποσειδώνια 2026: Η ναυτιλία στο επίκεντρο γεωπολιτικής, ενέργειας και ανάπτυξης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
28/05/2026 - 16:32

Η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές απ’ όσο πιστεύουμε

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:25

Κάλας: Ρωσική παγίδα η πρόταση για διαπραγματεύσεις μέσω ειδικού απεσταλμένου

Ειδήσεις
28/05/2026 - 16:23

Temu για πρόστιμο των €200 εκατ.: Υπερβολικό, εξετάζουμε την αντίδραση μας

Υγεία
28/05/2026 - 16:15

Η Κίνα καταναλώνει σχεδόν το ήμισυ των τσιγάρων παγκοσμίως – Γιατί δεν μπορεί να το κόψει;

Ανακοινώσεις
28/05/2026 - 16:13

METRO ΑΕΒΕ: Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €26,5 εκατ., αυξημένα κατά 14,7%

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/05/2026 - 16:08

Ευρωπαϊκή αποστολή στην Ελλάδα για τις αγροτικές επιδοτήσεις: «Απαιτούνται διαφάνεια και αυστηροί έλεγχοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 16:00

Μαρινάκης για ΠΑΣΟΚ: «Θεωρίες που θα ζήλευαν ακόμη και οι ψεκασμένοι»

Πολιτική
28/05/2026 - 15:54

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ευρωβουλευτές μιλούν για συγκάλυψη, παράνομες ενισχύσεις και ζημιά €800 εκατ.

Οικονομία
28/05/2026 - 15:50

«Καμπανάκι» ΔΝΤ για τα κόκκινα δάνεια: Ζητά αυστηρότερη εποπτεία στους Servicers

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ