ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Καθοριστικό το διήμερο 26 - 27 Φεβρουαρίου και ο... Τραμπ
Σχόλια Αγοράς
08:04 - 24 Φεβ 2026

Χρηματιστήριο: Καθοριστικό το διήμερο 26 - 27 Φεβρουαρίου και ο... Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα για το ΧΑ (ΓΔ 2273 -0,66%) μετά από μεγάλο διάστημα, κάτι που υποδηλώνει ότι οι τελευταίες γεωπολιτικές - κυρίως - εξελίξεις έχουν επηρεάσει την επενδυτική ψυχολογία με αποτέλεσμα την κατοχύρωση κερδών σε δεικτοβαρείς μετοχές.

Οι μηνιαίες αποδόσεις (με μόλις 4 συνεδριάσεις να υπολείπονται) έχουν επίσης γυρίσει στο κόκκινο κάτι που τους τελευταίους 18 μήνες έχει συμβεί άλλες δύο φορές μόνο. Πιο συγκεκριμένα ο ΓΔ υποχωρεί τον Φεβρουάριο κατά -1,77% ενώ μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο με τις απώλειες να ανέρχονται στο ΔΤΡ -3,96% παραμένοντας πάντως στην κορυφή των αποδόσεων από την αρχή του χρόνου (+13,2% από 1.1.26).

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η μεταβλητότητα στις αγορές - και στο ΧΑ - ήρθε για να μείνει, με τις αγορές να δείχνουν πολύ πιο ευαίσθητες όσο υψηλότερα βρίσκονται, με την ελληνική αγορά να ´πληρώνει ´ τις εντυπωσιακές αποδόσεις των τελευταίων ετών και τις αφορμές να δίδονται αναφανδόν από τις ΗΠΑ είτε σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις (ΜΑ, Ιράν κα) είτε σχετικά με την γενικότερη οικονομική και εμπορική πολιτική της διακυβέρνησης D.Trump.

Τελευταίο σημείο καμπής η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικούς τους δασμούς ύψους 175 δις $ που είχαν επιβληθεί κατά το 2025 κάτι που οδήγησε τον PotUS σε νέα επιθετική κίνηση στον ανοιχτό εμπορικό πόλεμο, βάζοντας αρχικά νέο παγκόσμιο δασμό +10% ο οποίος αργότερα μέσα στο σαββατοκύριακο ανέβηκε στο +15%.

Όπως γίνεται κατανοητό ανοίγει ξανά νέος κύκλος εμπορικής αντιπαράθεσης με την διαφοροποίηση ότι πλέον δεν υπάρχουν ´καλοί ´ και ´ κακοί ´ συναλλασσόμενοι αλλά μόνο εμείς (ΗΠΑ) και όλοι σας , μια στρατηγική παντελώς νέα στην παγκόσμια σκηνή με πολλές και πολυεπίπεδες συνέπειες.

Στα δικά μας και πάλι, οι νέες εξελίξεις θα επανακαθορίσουν την βραχυπρόθεσμη τάση και στο ΧΑ όπου η τεχνική εικόνα είναι οριακή (στήριξη ΓΔ 2270 μονάδες) μετά την πρόσφατη υποχώρηση από τα υψηλά των 2407 μονάδων με καθοριστικό το διήμερο 26 & 27 Φεβρουαρίου όπου οι σημαντικότερες από τις μετοχές του FTSE (μεταξύ των οποίων και οι συστημικές τράπεζες) ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους.

Το έως τώρα μικρό δείγμα γραφής (ΕΕΕ, ΕΧΑΕ) ήταν θετικό αλλά το βάρος των εταιριών που θα δημοσιεύουν αποτελέσματα είναι πολύ ευρύτερο και θα σηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό και τους στόχους του 2026.

Οι ΑΜΚ

Ένα επιπλέον στοιχείο που θα παίξει τον ρόλο του σε συγκεκριμένες εταιρίες έχει να κάνει με την πρόθεσή τους για ΑΜΚ το επόμενο διάστημα, με κάποιες να έχουν ήδη εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες χρονικά.

Ενδεικτικά η CREDIA έχει ανακοινώσει ΕΓΣ για τις 16/3 για ΑΜΚ ύψους έως 300 εκ. και με πιθανότητα παραίτησης των παλαιών μετόχων ενώ και η YKNOT έχει ορίσει την ίδια ημερομηνία για ΕΓΣ για ΑΜΚ ύψους έως 23 εκ. με τον βασικό μέτοχο να έχει δηλώσει ότι θα καλύψει την συμμετοχή του.

Παράλληλα η ΑΔΜΗΕ συμμετοχών (εισηγμένη) ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών - πιο χρονοβόρες εφόσον απαιτούνται αρχικά οι κινήσεις από την ΙΡΤΟ (ρυθμιστή) - για δική της ΑΜΚ 510 εκ. την οποία θα πρέπει να καλύψουν τόσο η πλευρά του Δημοσίου όσο και ιδιώτες επενδυτές.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο του τελευταίου καθοδικού διαστήματος στο ΧΑ έγκειται κυρίως στον σημαντικά μειωμένο ημερήσιο τζίρο όπου στις δύο πτωτικές εβδομάδες δεν ξεπέρασε τα 270 εκ./ημέρα , την ώρα που στις ανοδικές εβδομάδες του Ιανουαρίου ο ημερήσιος τζίρος ξεπερνούσε τα 400 εκ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες λίγες συνεδριάσεις θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα οριοθετήσουν την πορεία και του ελληνικού χρηματιστηρίου με πιθανό εύρος διακύμανσης τις 2170-2400 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες
Χρηματιστήρια

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές – Κερδισμένες οι αμυντικές εταιρείες

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέο ρεκόρ τζίρου στο €1 δισ. - Άλμα 8,4% στον ΓΔ τον Μάιο

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Σε τροχιά για νέα ρεκόρ με το βλέμμα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ – Ιράν

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Νέα... παράσταση από τη ΔΕΗ και σημαντικές ειδήσεις από ΜΟΗ και CENER

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:50

Η Τεχεράνη απαντά στον Τραμπ: Καμία συμφωνία αν δεν διασφαλιστούν τα συμφέροντά μας

Πολιτική
31/05/2026 - 14:30

ΕΛΑΣ: Ποιοι καλλιτέχνες και άνθρωποι του πολιτισμού υπογράφουν την Ιδρυτική Διακήρυξη

Ειδήσεις
31/05/2026 - 14:00

ΕΕ: Στο «τραπέζι» πάγωμα του πλαφόν στο ρωσικό πετρέλαιο εν μέσω φόβων για ενεργειακό σοκ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 13:35

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε πως έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

Πολιτική
31/05/2026 - 13:15

Τσουκαλάς: Με θέσεις ΠΑΣΟΚ πάλι ο Μητσοτάκης για μία οικονομία δύο ταχυτήτων

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:58

Αγίου Πνεύματος: Τι ισχύει για καταστήματα και σούπερ μάρκετ

Ειδήσεις
31/05/2026 - 12:38

Πέντε συλλήψεις σε Έβρο και Ροδόπη για διακίνηση μεταναστών

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
31/05/2026 - 12:23

Μετρό Θεσσαλονίκης: Επέκταση προς την Καλαμαριά έως τα τέλη Ιουλίου

Πολιτική
31/05/2026 - 12:06

Δούκας: Δεν αλλάζει το αφήγημα – Θέλουμε το ΠΑΣΟΚ πρώτο έστω και με μία ψήφο

Ειδήσεις
31/05/2026 - 11:31

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέος ένας λογιστής από την Κρήτη – Ελεύθεροι με όρους οι υπόλοιποι

Ακίνητα
31/05/2026 - 11:18

Έρχεται νέο πρόγραμμα τύπου «Σπίτι μου ΙΙ» με έμφαση στις ανακαινίσεις

Πολιτική
31/05/2026 - 10:50

Μητσοτάκης: Τέλος Ιουνίου η έκτακτη ενίσχυση €150 για κάθε παιδί χωρίς αίτηση

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:26

Συνεχίζεται η προέλαση του Ισραήλ στον Λίβανο – Εκτεταμένες εντολές εκκένωσης

Ειδήσεις
31/05/2026 - 10:10

Τραμπ: Αναθεωρεί την πρόταση εκεχειρίας – Ζητά συγκεκριμένες δεσμεύσεις από το Ιράν

Ειδήσεις
31/05/2026 - 09:59

Οι εμπρησμοί από αμέλεια στο «στόχαστρο» της ΔΑΕΕ – Ενισχύονται οι έλεγχοι

Πολιτική
31/05/2026 - 09:25

Κατρίνης στο Reporter: Άλλο αριστερή συμπαράταξη και άλλο μεγάλη δημοκρατική παράταξη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/05/2026 - 08:38

Νέο Skoda Fabia 130: άνοιξαν οι παραγγελίες στην Ελλάδα για το ταχύτερο Fabia παραγωγής στην ιστορία της μάρκας

Τεχνολογία
31/05/2026 - 08:33

Ένα διάσημο μαθηματικό πρόβλημα «παίδευε» τους επιστήμονες για 80 χρόνια. Η ΤΝ μόλις το έλυσε

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
30/05/2026 - 22:22

Έκλεισε η πώληση της Νιτσιάκος - Η MHP αποκτά το 70%

Ειδήσεις
30/05/2026 - 22:20

ΗΠΑ: Αναδίπλωση της κυβέρνησης στο ζήτημα της «πράσινης κάρτας» μετά τις έντονες αντιδράσεις

Magazino
30/05/2026 - 22:12

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε στο Champions League - Λύγισε στα πέναλτι η Άρσεναλ

Υγεία
30/05/2026 - 22:01

ΠΟΥ για έμπολα: Υποψήφια εμβόλια και πειραματικές θεραπείες στο προσκήνιο

Πολιτική
30/05/2026 - 21:59

ΠΑΣΟΚ: Η στέγαση είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο των λίγων

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:40

Αποχωρούν οι καλλιτέχνες, αλλάζει σχέδια ο Τραμπ για τους εορτασμούς της Ανεξαρτησίας

Ειδήσεις
30/05/2026 - 21:20

ΕΛΑΣ: Διακινείται ψευδές email με στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας και του αρχηγού της

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
30/05/2026 - 21:01

Συνεδριακός τουρισμός: Η Ελλάδα με τεράστιο ανεκμετάλλευτο δυναμικό σε μια βιομηχανία τρισεκατομμυρίων

Πολιτική
30/05/2026 - 20:40

ΣΥΡΙΖΑ: Η εικόνα της κυβέρνησης αποτυπώνεται σε δύο λέξεις – Αυταρχισμός και αυθαιρεσία

Ειδήσεις
30/05/2026 - 20:30

Ρωσικές καταγγελίες για επίθεση στη Ζαπορίζια: Νέες ανησυχίες για την πυρηνική ασφάλεια

Οικονομία
30/05/2026 - 20:20

Πληθωρισμός και πολιτικές πιέσεις δοκιμάζουν τα όρια της ανεξαρτησίας των κεντρικών τραπεζών

Ειδήσεις
30/05/2026 - 19:55

Κύπρος στον ΟΗΕ: «Μόνο ένα νόμιμο κράτος στο νησί» – Σαφής απάντηση στην τουρκική επιστολή-πρόκληση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ