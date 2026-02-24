Χρηματιστήριο: Καθοριστικό το διήμερο 26 - 27 Φεβρουαρίου και ο... Τραμπ

Δεύτερη συνεχόμενη πτωτική εβδομάδα για το ΧΑ (ΓΔ 2273 -0,66%) μετά από μεγάλο διάστημα, κάτι που υποδηλώνει ότι οι τελευταίες γεωπολιτικές - κυρίως - εξελίξεις έχουν επηρεάσει την επενδυτική ψυχολογία με αποτέλεσμα την κατοχύρωση κερδών σε δεικτοβαρείς μετοχές.

Οι μηνιαίες αποδόσεις (με μόλις 4 συνεδριάσεις να υπολείπονται) έχουν επίσης γυρίσει στο κόκκινο κάτι που τους τελευταίους 18 μήνες έχει συμβεί άλλες δύο φορές μόνο. Πιο συγκεκριμένα ο ΓΔ υποχωρεί τον Φεβρουάριο κατά -1,77% ενώ μεγαλύτερες είναι οι πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο με τις απώλειες να ανέρχονται στο ΔΤΡ -3,96% παραμένοντας πάντως στην κορυφή των αποδόσεων από την αρχή του χρόνου (+13,2% από 1.1.26).

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι η μεταβλητότητα στις αγορές - και στο ΧΑ - ήρθε για να μείνει, με τις αγορές να δείχνουν πολύ πιο ευαίσθητες όσο υψηλότερα βρίσκονται, με την ελληνική αγορά να ´πληρώνει ´ τις εντυπωσιακές αποδόσεις των τελευταίων ετών και τις αφορμές να δίδονται αναφανδόν από τις ΗΠΑ είτε σε σχέση με τις γεωπολιτικές εξελίξεις (ΜΑ, Ιράν κα) είτε σχετικά με την γενικότερη οικονομική και εμπορική πολιτική της διακυβέρνησης D.Trump.

Τελευταίο σημείο καμπής η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ το οποίο έκρινε ως αντισυνταγματικούς τους δασμούς ύψους 175 δις $ που είχαν επιβληθεί κατά το 2025 κάτι που οδήγησε τον PotUS σε νέα επιθετική κίνηση στον ανοιχτό εμπορικό πόλεμο, βάζοντας αρχικά νέο παγκόσμιο δασμό +10% ο οποίος αργότερα μέσα στο σαββατοκύριακο ανέβηκε στο +15%.

Όπως γίνεται κατανοητό ανοίγει ξανά νέος κύκλος εμπορικής αντιπαράθεσης με την διαφοροποίηση ότι πλέον δεν υπάρχουν ´καλοί ´ και ´ κακοί ´ συναλλασσόμενοι αλλά μόνο εμείς (ΗΠΑ) και όλοι σας , μια στρατηγική παντελώς νέα στην παγκόσμια σκηνή με πολλές και πολυεπίπεδες συνέπειες.

Στα δικά μας και πάλι, οι νέες εξελίξεις θα επανακαθορίσουν την βραχυπρόθεσμη τάση και στο ΧΑ όπου η τεχνική εικόνα είναι οριακή (στήριξη ΓΔ 2270 μονάδες) μετά την πρόσφατη υποχώρηση από τα υψηλά των 2407 μονάδων με καθοριστικό το διήμερο 26 & 27 Φεβρουαρίου όπου οι σημαντικότερες από τις μετοχές του FTSE (μεταξύ των οποίων και οι συστημικές τράπεζες) ανακοινώνουν αποτελέσματα έτους.

Το έως τώρα μικρό δείγμα γραφής (ΕΕΕ, ΕΧΑΕ) ήταν θετικό αλλά το βάρος των εταιριών που θα δημοσιεύουν αποτελέσματα είναι πολύ ευρύτερο και θα σηματοδοτήσει σε μεγάλο βαθμό και τους στόχους του 2026.

Οι ΑΜΚ

Ένα επιπλέον στοιχείο που θα παίξει τον ρόλο του σε συγκεκριμένες εταιρίες έχει να κάνει με την πρόθεσή τους για ΑΜΚ το επόμενο διάστημα, με κάποιες να έχουν ήδη εκκινήσει τις απαραίτητες διαδικασίες χρονικά.

Ενδεικτικά η CREDIA έχει ανακοινώσει ΕΓΣ για τις 16/3 για ΑΜΚ ύψους έως 300 εκ. και με πιθανότητα παραίτησης των παλαιών μετόχων ενώ και η YKNOT έχει ορίσει την ίδια ημερομηνία για ΕΓΣ για ΑΜΚ ύψους έως 23 εκ. με τον βασικό μέτοχο να έχει δηλώσει ότι θα καλύψει την συμμετοχή του.

Παράλληλα η ΑΔΜΗΕ συμμετοχών (εισηγμένη) ανακοίνωσε την έναρξη των διαδικασιών - πιο χρονοβόρες εφόσον απαιτούνται αρχικά οι κινήσεις από την ΙΡΤΟ (ρυθμιστή) - για δική της ΑΜΚ 510 εκ. την οποία θα πρέπει να καλύψουν τόσο η πλευρά του Δημοσίου όσο και ιδιώτες επενδυτές.

Το ενθαρρυντικό στοιχείο του τελευταίου καθοδικού διαστήματος στο ΧΑ έγκειται κυρίως στον σημαντικά μειωμένο ημερήσιο τζίρο όπου στις δύο πτωτικές εβδομάδες δεν ξεπέρασε τα 270 εκ./ημέρα , την ώρα που στις ανοδικές εβδομάδες του Ιανουαρίου ο ημερήσιος τζίρος ξεπερνούσε τα 400 εκ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση οι επόμενες λίγες συνεδριάσεις θα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον και θα οριοθετήσουν την πορεία και του ελληνικού χρηματιστηρίου με πιθανό εύρος διακύμανσης τις 2170-2400 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης