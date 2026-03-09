Οι δύο ταχύτητες του ΧΑ το 2026 και τα τρία σενάρια για το τέλος του πολέμου

Η πολεμική επιχείρηση των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, έβαλε το ΧΑ σε κατάσταση alert και διέκοψε το πολύμηνο ανοδικό ράλι του, σβήνοντας όλα τα φετινά κέρδη.

Το εξαιρετικά αρνητικό κλείσιμο του ΓΔ στην εβδομάδα (-6,8%) άνοιξε την απόσταση από τα πρόσφατα υψηλά του Φεβρουαρίου στο -12%, ενώ ακόμα μεγαλύτερη είναι η πτώση στον τραπεζικό κλάδο από τις κορυφές του προηγούμενου μήνα, με τις απώλειες στον ΔΤΡ στο -18%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη ΜΑ , η επενδυτική κοινότητα κινείται με βάση στρατηγικές risk-off κατοχυρώνοντας κέρδη, μειώνοντας το ρίσκο των μετοχών και ψάχνοντας επενδυτικά καταφύγια.

Το ΧΑ έχοντας τους δικούς του κανόνες και εσωτερικές ιδιαιτερότητες κινείται σε δύο ταχύτητες από την αρχή του χρόνου:

Στην πρώτη ανήκουν λίγες μετοχές κυρίως του FTSE που μοιάζουν λίγο πολύ ανεπηρέαστες από ότι συμβαίνει γύρω μας με 3 βασικές υποομάδες,

1. Τον όμιλο Viohalco με αποδόσεις ytd από +28% για την CENER έως +16% για την ΒΙΟ,

2. Τα διυλιστήρια (ΜΟΗ +17% / ΕΛΠΕ +7%) που εκτός των πολύ υψηλών margins διύλισης ευνοούνται και από τις υψηλές τιμές πετρελαίου πάνω στις οποίες υπολογίζεται,

3. Και τις ΓΕΚΤΕΡΝΑ +35%, ΕΕΕ +16% και ΕΥΔΑΠ + 7% που είτε για λόγους αποτελεσμάτων έτους είτε λόγω μετοχικών ή επιχειρηματικών αλλαγών βρίσκονται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Στην δεύτερη ταχύτητα βρίσκεται η πλειονότητα των εισηγμένων ανεξάρτητα κεφαλαιοποίησης, με μικρές ή μεγαλύτερες απώλειες οι οποίες διογκώθηκαν το τελευταίο δεκαήμερο μετά τις εξελίξεις στην ΜΑ (ενδεικτικά MTLEN -21%, ΟΠΑΠ -24%, ΜΠΕΛΑ -16%, CREDIA -22%).

Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι τι έχει συμβεί έως τώρα αλλά τι μέλλει γενέσθαι στο μέτωπο του Ιράν με τα σενάρια να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την επενδυτική τακτική και στο ΧΑ.

Χωρίς να θέλουμε να υποκαταστήσουμε εξειδικευμένους αναλυτές για το θέμα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει κοινός στόχος μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ στο exit strategy από το μέτωπο του Ιράν το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι εφόσον δεν μπορεί επί μακρόν να αντιπαρατεθεί στρατιωτικά επιχειρεί να μεταφέρει τον πόλεμο στο οικονομικό πεδίο (ενέργεια, πετρέλαιο, εμπόριο, ναυσιπλοΐα) που επηρεάζει όλο τον κόσμο και φυσικά τις αγορές.

Σε ότι αφορά στο πως μπορεί να εξελιχτούν τα πράγματα στην ΜΑ, τρία είναι τα βασικά σενάρια στα οποία συγκλίνουν οι αναλυτές:

Στο καλό σενάριο (πιθανότητα 10%) οι επιθέσεις σταματάνε άμεσα (εντός 10ημέρου) μέσω εκεχειρίας και διαπραγματεύσεων για την επόμενη ημέρα στο Ιράν με άμεση επαναφορά των τιμών ενέργειας στην προτέρα κατάσταση και των χρηματιστηρίων κοντά στα πρόσφατα υψηλά.

Στο λογικό σενάριο (πιθανότητα 80%) οι συγκρούσεις διαρκούν 1 με 1,5 μήνα και εξασθενούν ή σταματούν με κάποια κοινή λύση μεταξύ ΗΠΑ. Ισραήλ και Ιράν με αρκετές αλλά ελεγχόμενες συνέπειες για τις οικονομίες και τις αγορές.

Τέλος υπάρχει και το χειρότερο σενάριο (10% πιθανότητα) που παραπέμπει σε χερσαία επιχείρηση από ΗΠΑ ή/και Ισραήλ με μεγάλη χρονική διάρκεια , ανυπολόγιστες συνέπειες και τεράστια επίπτωση και στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες αναλύσεις ( ΕΒΕΠ) για τις συνέπειες του πολέμου στην ελληνική οικονομία, τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς επιπτώσεων:

Α. Τουρισμός, όπου με την μείωση των προκρατήσεων το κόστος εκτιμάται στα 800 εκ. € περίπου,

Β. Ενέργεια, με το κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις από την αύξηση των τιμών πετρελαίου και ΦΑ να φτάνει στο 1 δις.€,

Γ. Ναυτιλία, με τους περιορισμούς που έχουν τεθεί γύρω από τα στενά του Ορμούζ και την αύξηση των ασφαλίστρων κλπ. να στοιχίζουν περίπου έως 500 εκ.€,

Δ. Εμπόριο, με το κόστος να εκτιμάται από καθυστερήσεις και ακριβότερες εισαγωγές σε 300 εκ. € περίπου.

Όπως γίνεται κατανοητό ο πόλεμος στην ΜΑ πέρα των οικονομικών επιπτώσεων έχει και σοβαρές γεωπολιτικές προεκτάσεις εξαιτίας και της εγγύτητας της χώρας μας στο πεδίο των επιχειρήσεων, αλλά και της ύπαρξης αμερικάνικων βάσεων στην Κρήτη και - κυρίως - στην Κύπρο.

Τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης ήταν άμεσα και δυναμικά (αποστολή βοήθειας στην Κύπρο αλλά και στην Βουλγαρία μετά από αίτημά τους) κερδίζοντας πόντους στην γεωπολιτική σκακιέρα αλλά τα κρίσιμα είναι μπροστά και οι αβεβαιότητες πολλές .

Σε επίπεδο αγοράς , τα αποτελέσματα έτους που σταδιακά δημοσιεύουν οι εισηγμένες (με σχετικά μικρό δείγμα 14 εταιριών από τις 25 του FTSE), δείχνουν ότι τα μεγέθη του 2025 πλησιάζουν - αν δεν ξεπερνάνε κιόλας - τα επίπεδα ρεκόρ του 2024, με τον κρίσιμο κλάδο των τραπεζών να δίνει (για τις 4+3 τράπεζες) αυξημένα έσοδα στα 12,6 δις € (+1%) και κέρδη υψηλά αλλά ελαφρώς χαμηλότερα στα 5,3 δις € (-2%).

Σε επίπεδο δεικτών τόσο σε όρους Ρ/Ε (9.2x) όσο και ebitx (7x) τα μεγέθη των τραπεζών δείχνουν εξόχως ανταγωνιστικά ειδικά μετά την πρόσφατη πτώση των τιμών που έχουν επαναφέρει τις αποτιμήσεις των μετοχών σε ελκυστικά επίπεδα, κάτι που - όταν επανέλθει η καθαρά χρηματοοικονομική ανάλυση των επενδυτικών επιλογών - μπορεί να δώσει την απαραίτητη νέα ώθηση στο ελληνικό χρηματιστήριο ιδιαίτερα για το κομμάτι εκείνο που στοχεύει σε υψηλές μερισματικές αποδόσεις (άνω του 6-7%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης