Νέο sell off στις διεθνείς αγορές με... άρωμα πετρελαίου - Βουτιά και στο ΧΑ

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου άνω των 100 δολαρίων ανά βαρέλι φάνηκε να σοκάρει τα χρηματιστήρια διεθνώς που καταρρέουν στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Η τιμή του πετρελαίου βρέθηκε στο κατώφλι των 120 δολαρίων ανά βαρέλι, επίπεδο που είχε να φτάσει από το 2022 όταν η Ρωσία είχε εισβάλλει στην Ουκρανία.

Οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν μεν την άνοδο αλλά σε πιο ήπια επίπεδα και σίγουρα όχι τόσο απότομα. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τις αρχικές προβλέψεις και επίσης πλέον οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν μπει στο επίκεντρο των εχθροπραξιών.

Σε συνδυασμό με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, που δυσκολεύει τις εξαγωγές, η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ήταν αναπόφευκτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy3nosymb7l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στην Ασία, Ιαπωνία και Κορέα είχαν απώλειες άνω του 5% και ακολούθησε η Ευρώπη που άνοιξε στα κόκκινα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε περίπου κατά 2,3% το πρωί της Δευτέρας. με τις περισσότερες μεγάλες αγορές και σχεδόν όλους τους κλάδους να καταγράφουν απώλειες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο ενεργειακός τομέας, με τις μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου να κινούνται ανοδικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βρετανικός δείκτης FTSE σημειώνει πτώση 1,72% στις 10,107.70 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 2,5% στις 22,958.69 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 2,58% στις 7,787.00 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, σημαντικές απώλειες καταγράφει ο ισπανικός IBEX κατά 2,82% στις 16,575.66 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο ιταλικός MIB κατά 2,53% στις 43,028.50 μονάδες.

Νέο sell off στο ΧΑ

Μοιραία, σε νέο sell off οδηγείται και το Χρηματιστήριο Αθηνών που προέρχεται θυμίζουμε από μία εβδομάδα ισχυρών απωλειών.

Στο άνοιγμα της εβδομάδας οι απώλειες ξεπερνούσαν το 3%, με τις τράπεζες ξανά στο στόχαστρο. Λίγο πριν από τις 12.00 η πτώση περιορίστηκε αλλά και πάλι ο ΓΔ έχει απώλειες άνω του 2%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη ΜΑ , η επενδυτική κοινότητα κινείται με βάση στρατηγικές risk-off κατοχυρώνοντας κέρδη, μειώνοντας το ρίσκο των μετοχών και ψάχνοντας επενδυτικά καταφύγια.