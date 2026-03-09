ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέο sell off στις διεθνείς αγορές με... άρωμα πετρελαίου - Βουτιά και στο ΧΑ
Σχόλια Αγοράς
11:07 - 09 Μαρ 2026

Νέο sell off στις διεθνείς αγορές με... άρωμα πετρελαίου - Βουτιά και στο ΧΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου άνω των 100 δολαρίων ανά βαρέλι φάνηκε να σοκάρει τα χρηματιστήρια διεθνώς που καταρρέουν στο ξεκίνημα της εβδομάδας.

Η τιμή του πετρελαίου βρέθηκε στο κατώφλι των 120 δολαρίων ανά βαρέλι, επίπεδο που είχε να φτάσει από το 2022 όταν η Ρωσία είχε εισβάλλει στην Ουκρανία.

Οι περισσότεροι αναλυτές ανέμεναν μεν την άνοδο αλλά σε πιο ήπια επίπεδα και σίγουρα όχι τόσο απότομα. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει μεγαλύτερη διάρκεια από τις αρχικές προβλέψεις και επίσης πλέον οι πετρελαϊκές εγκαταστάσεις έχουν μπει στο επίκεντρο των εχθροπραξιών.

Σε συνδυασμό με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ, που δυσκολεύει τις εξαγωγές, η εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου ήταν αναπόφευκτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgy3nosymb7l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στην Ασία, Ιαπωνία και Κορέα είχαν απώλειες άνω του 5% και ακολούθησε η Ευρώπη που άνοιξε στα κόκκινα.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 υποχωρούσε περίπου κατά 2,3% το πρωί της Δευτέρας. με τις περισσότερες μεγάλες αγορές και σχεδόν όλους τους κλάδους να καταγράφουν απώλειες. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε ο ενεργειακός τομέας, με τις μετοχές πετρελαίου και φυσικού αερίου να κινούνται ανοδικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βρετανικός δείκτης FTSE σημειώνει πτώση 1,72% στις 10,107.70 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX υποχωρεί κατά 2,5% στις 22,958.69 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC 40 καταγράφει απώλειες 2,58% στις 7,787.00 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, σημαντικές απώλειες καταγράφει ο ισπανικός IBEX κατά 2,82% στις 16,575.66 μονάδες, ενώ πτώση σημειώνει και ο ιταλικός MIB κατά 2,53% στις 43,028.50 μονάδες.

Νέο sell off στο ΧΑ

Μοιραία, σε νέο sell off οδηγείται και το Χρηματιστήριο Αθηνών που προέρχεται θυμίζουμε από μία εβδομάδα ισχυρών απωλειών.

Στο άνοιγμα της εβδομάδας οι απώλειες ξεπερνούσαν το 3%, με τις τράπεζες ξανά στο στόχαστρο. Λίγο πριν από τις 12.00 η πτώση περιορίστηκε αλλά και πάλι ο ΓΔ έχει απώλειες άνω του 2%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εν μέσω πολεμικών συγκρούσεων στην ευρύτερη ΜΑ , η επενδυτική κοινότητα κινείται με βάση στρατηγικές risk-off κατοχυρώνοντας κέρδη, μειώνοντας το ρίσκο των μετοχών και ψάχνοντας επενδυτικά καταφύγια.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/03/2026 - 12:06
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Επιστροφή στον Δεκέμβριο του 2009 με +2,8% στην εβδομάδα και τραπεζικό ράλι

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Σημαντικά κέρδη στις ευρωαγορές εν μέσω αισιοδοξίας για επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν

Χρηματιστήριο: Δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων - Ενεργοποιήθηκε «σχηματισμός» για 50 μονάδες υψηλότερα
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Δρασκέλισε την αντίσταση των 2388 μονάδων - Ενεργοποιήθηκε «σχηματισμός» για 50 μονάδες υψηλότερα

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων
Χρηματιστήρια

Στο «πράσινο» οι ευρωαγορές μετά την απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση των επιτοκίων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
14/06/2026 - 14:04

Reuters: Η Τεχεράνη δεσμεύεται να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα - Σε άρση κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο προχωρά η Ουάσινγκτον

Οικονομία
14/06/2026 - 13:44

Πιερρακάκης για ιδιωτικό χρέος: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά δυνητικά 1,5 εκατ. πολίτες

Ειδήσεις
14/06/2026 - 13:23

Δολοφονία στα Εξάρχεια: Ταυτοποιήθηκε το θύμα - Τι εξετάζουν οι αρχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14/06/2026 - 13:00

Μετρό Αθήνας: Πρόωρο κλείσιμο σταθμών και αλλαγές δρομολογίων λόγω έργων αναβάθμισης στη Γραμμή 3 μέχρι τις 15 Ιουνίου 

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:38

Ζελένσκι: Η Ουκρανία έπληξε ρωσικές πετρελαϊκές και χημικές εγκαταστάσεις

Πολιτική
14/06/2026 - 12:19

ΠΑΣΟΚ: Το Μέγαρο Μαξίμου οφείλει να απαντήσει: Έχουν εκδοθεί κρατικές συστατικές επιστολές για το Predator;

Ειδήσεις
14/06/2026 - 12:02

Ράλλυ Δωδώνης: Αγωνιστικό όχημα έπεσε σε θεατές - Ένας ελαφρά τραυματίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:41

Ιράν: Στην Τεχεράνη διαπραγματευτές από το Κατάρ για την οριστικοποίηση της συμφωνίας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 11:20

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Πολιτική
14/06/2026 - 11:01

Τσουκαλάς: Τα έργα βιτρίνας του κ. Γεωργιάδη δεν μπορούν να κρύψουν την αναποτελεσματικότητα των κυβερνητικών πολιτικών στην υγεία

Πολιτική
14/06/2026 - 10:33

Μητσοτάκης: Ψηφιακός μετασχηματισμός και τηλεϊατρική στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας

Ειδήσεις
14/06/2026 - 10:15

Γενεύη: Αυστηρά μέτρα ασφαλείας για τη G7 ενόψει μεγάλων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων

Φορολογία
14/06/2026 - 10:00

Φορολογικές δηλώσεις: Έως τις 15 Ιουνίου η προθεσμία για έκπτωση 3% στο φόρο

Ειδήσεις
14/06/2026 - 08:57

Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν με ασαφές χρονοδιάγραμμα - Οι σκληροπυρηνικοί στο Ιράν και ο Νετανιάχου

Magazino
14/06/2026 - 08:21

Πρωταθλητές NBA έπειτα από 53 χρόνια οι Νιου Γιορκ Νικς, μετά από ακόμη μία επική ανατροπή

Ειδήσεις
13/06/2026 - 22:05

Τα ΗΑΕ διαψεύδουν δημοσιεύματα για αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:55

Κύκλωμα ναρκωτικών στα Βόρεια Προάστια: Προφυλακίστηκαν 7 από τους 9 κατηγορούμενους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:40

Επανεκλογή Όρμπαν στην ηγεσία του Fidesz παρά την εκλογική ήττα του κόμματός του

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:22

Συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι και δείπνο με Μακρόν στη G7

Ειδήσεις
13/06/2026 - 21:19

Επιμένει ο Τραμπ: Αύριο θα πέσουν οι υπογραφές με το Ιράν – Διαψεύδει η Τεχεράνη

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:59

Αλβανία: Νέες αντιδράσεις στο σχέδιο Κούσνερ – Διαδηλωτές γκρέμισαν φράχτη εργοταξίου

Magazino
13/06/2026 - 20:54

Μπάσκετ: Πρωταθλητής Ελλάδας ο Ολυμπιακός, 89-85 τον Παναθηναϊκό στον πέμπτο τελικό

Ναυτιλία
13/06/2026 - 20:39

Το νέο κόστος του παγκόσμιου εμπορίου δεν είναι οι ναύλοι αλλά η αβεβαιότητα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 20:19

Ανάβυσσος: Σύλληψη 72χρονου για παράνομη κατάληψη παραλίας με 400 ξαπλώστρες

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:47

Πέθανε ο Γιάννη Σκοπελίτης, ο καπετάνιος του θρυλικού πλοίου των Μικρών Κυκλάδων

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:30

Ινδία: Πέντε νεκροί σε συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:15

Κεραυνοί προκάλεσαν 5 δασικές πυρκαγιές σε Κορινθία, Μέθανα και Θήβα

Ειδήσεις
13/06/2026 - 19:14

Τεχεράνη: Δεν θα υπογράψουμε συμφωνία την Κυριακή – Τα τέλη στο Ορμούζ παραμένουν

Πολιτική
13/06/2026 - 18:54

Η Ελλάδα που δεν περιμένει: Ρήξεις και προτεραιότητες για μια αυτοδύναμη, παραγωγική και δίκαιη Ελλάδα

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 18:44

Η «εκτόξευση» της SpaceX: Πώς κατάφερε ο Μασκ να στήσει τη μεγαλύτερη IPO στην ιστορία

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ