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Σημαντικές απώλειες στις Αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά την «εκτόξευση» των τιμών του πετρελαίου
Χρηματιστήρια
09:22 - 09 Μαρ 2026

Σημαντικές απώλειες στις Αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά την «εκτόξευση» των τιμών του πετρελαίου

Reporter.gr Newsroom
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Οι αγορές της περιοχής Ασίας–Ειρηνικού περιόρισαν τις απώλειές τους τη Δευτέρα (9/3), αφού η Σαουδική Αραβία φέρεται να προσέφερε αργό πετρέλαιο στην αγορά, συμβάλλοντας στην αποκλιμάκωση των τιμών.      

Πιο συγκεκριμένα, το βασίλειο φέρεται να προσέφερε περίπου 4,6 εκατομμύρια βαρέλια μέσω αγωγού προς το Γιανμπού στην Ερυθρά Θάλασσα, σύμφωνα με το Bloomberg.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την είδηση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent να διαπραγματεύονται στα 107,3 δολάρια ανά βαρέλι και τα συμβόλαια αργού πετρελαίου U.S. West Texas Intermediate στα 102,18 δολάρια.

Νωρίτερα, και τα δύο σημεία αναφοράς είχαν φτάσει σχεδόν τα 120 δολάρια ανά βαρέλι. Η άνοδος αυτή έρχεται αφού μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένων του Κουβέιτ, του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μείωσαν την παραγωγή πετρελαίου μετά το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Όσον αφορά τώρα τις αγορές της περιοχής, ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας ενεργοποίησε το δεύτερο μηχανισμό «circuit breaker» μέσα σε τέσσερις συνεδριάσεις τη Δευτέρα, οδηγώντας σε ευρύτερο ξεπούλημα στις αγορές της περιοχής, καθώς οι τιμές του πετρελαίου πλησίαζαν τα 120 δολάρια ανά βαρέλι για πρώτη φορά από το 2022.

Ο δείκτης κατρακύλησε τελικά 5,96% κλείνοντας στις 5,251.87 μονάδες. Η βαριάς στάθμισης Samsung Electronics υποχώρησε πάνω από 8%, ενώ η εταιρεία μικροτσίπ SK Hynix έχασε 10,5%.

Σημειώνεται ότι μηχανισμός circuit breaker είχε ενεργοποιηθεί και την περασμένη εβδομάδα, όταν ο βασικός δείκτης κατέγραψε πτώση άνω του 12% την Τετάρτη, σημειώνοντας τη χειρότερη ημερήσια πτώση στην ιστορία του.

Στην Ιαπωνία, ο δείκτης Nikkei 225 υποχώρησε κατά 5,24%, πέφτοντας κάτω από τις 53.000 μονάδες για πρώτη φορά από τις 6 Φεβρουαρίου, ενώ ο δείκτης Topix σημείωσε πτώση 3,64%.

Η SoftBank Group Corp ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων του δείκτη, με πτώση άνω του 10%, ενώ μετοχές που σχετίζονται με τα μικροτσίπ, όπως η Advantest και η Lasertec, υποχώρησαν επίσης πάνω από 10% και 9% αντίστοιχα.

Από την άλλη, οι κινεζικές αγορές κατέγραψαν μικρότερες απώλειες, με τον δείκτη Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ να υποχωρεί κατά 1,89% στις 25,270.00 μονάδες και τον CSI 300 στην ηπειρωτική Κίνα κατά 0,93%.

Τέλος, στην Αυστραλία, ο δείκτης S&P/ASX 200 περιόρισε τις αρχικές απώλειες και έκλεισε με πτώση 2,85%, στις 8.599 μονάδες.

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