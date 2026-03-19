Προς νέο sell off το Χρηματιστήριο: Τα ασύμμετρα χτυπήματα αυξάνουν τον δείκτη φόβου και επισκιάζουν τα εταιρικά κέρδη

Νέα αλλαγή δεδομένων στην γεωπολιτική κρίση μετά το χθεσινό χτύπημα του Ισραήλ στην μεγαλύτερη εγκατάσταση ΦΑ του Ιράν και τα αναμενόμενα αντίποινα σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις της περιοχής (Κατάρ κα), με το πετρέλαιο να αναρριχάται λίγο νωρίτερα στα 114$ και τις αγορές παγκοσμίως να υποχωρούν συνολικά με τις Ασιατικές – λόγω και της εξάρτησης από ΦΑ και πετρέλαιο της περιοχής – να χάνουν πάνω από -3%.

Στο κλίμα αυτό και το χθεσινό σημαντικό ενδοσυνεδριακό γύρισμα στο ΧΑ με τον ΓΔ να υποχωρεί από τα υψηλά των 2183 μονάδων (+1.9%) στις 2129 -0.6% διορθώνοντας συνολικά -2.5% μέσα στην ημέρα, με το μεγαλύτερο γύρισμα στον τραπεζικό κλάδο (ΔΤΡ από το +3.2% στο -0.6%) ο οποίος πάντως εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων διεθνών επενδυτικών τραπεζών (Deutsche Bank με συστάσεις αγοράς)

Το χθεσινό risk off σάρωσε όλο το εύρος της αγοράς με την μεσαία κεφαλαιοποίηση λόγω και της σχετικής ρηχότητας να επηρεάζονται περισσότερο ενώ είναι προφανές ότι ασύμμετρα χτυπήματα στις χώρες του κόλπου θα συνεχίσουν να αυξάνουν την μεταβλητότητα και τον δείκτη φόβου των αγορών.

Κρίσιμη η σημερινή σύνοδος κορυφής της ΕΕ για πολλούς και διάφορους λόγους κυρίως δίνοντας πολιτικό μήνυμα ενότητας των χωρών αλλά και στήριξης επιχειρήσεων και νοικοκυριών στο διευρυμένο ενεργειακό κόστος, με τις όποιες αποφάσεις να έχουν βραχυπρόθεσμο αρχικά χαρακτήρα στο βαθμό που η κρίση στην ΜΑ θα έχει ορατή διάρκεια.

Το εγχώριο επιχειρηματικό σκηνικό αν και μουδιασμένο από τις εξελίξεις προσπαθεί να οχυρωθεί στην περίπτωση του χειρότερου σεναρίου (μακράς και αβέβαιης διάρκειας της σύγκρουσης) χωρίς πάντως να χάνει – για την ώρα – την αισιοδοξία του ότι και αυτή η κρίση θα ξεπεραστεί όπως και οι προηγούμενες με ελάχιστες απώλειες.

Στο μεγάλο έργο του ΔΑΑ συνεχίζουν στον διαγωνισμό του 1 δις δύο κοινοπραξίες η πρώτη υπό τον AKTR και η δεύτερη υπό τις ΜΕΤΚΑ-ΑΒΑΞ, ενώ λίγο νωρίτερα είχαμε ανακοινώσεις αποτελεσμάτων έτους για δύο σημαντικές εισηγμένες.

Αρχικά ο ΤΙΤΑΝ ανακοίνωσε μεγέθη πάνω από τις εκτιμήσεις με έσοδα +6.4% στα 2,67 δις, ebitda +9.3% στα 606 εκ. και κέρδη στα 236 εκ. +7.4%, με την διοίκηση να ανακοινώνει πρόθεση για μέρισμα ύψους 1,1 ευρώ/μετοχή ενώ σημαντικό στοιχείο στα μεγέθη του ομίλου είναι το εξαιρετικά χαμηλό leverage ratio μόλις στο 0.4x.

H ALWN από την πλευρά της ανακοινώνει σε λίγο τα δικά της μεγέθη τα οποία θα αποτυπωθούν και σε proforma μορφή κάτω από το ενιαίο πλέον σχήμα.

Σε κάθε περίπτωση η κερδοφορία των επιχειρήσεων θα επανέλθει στο επίκεντρο με κάποια καθυστέρηση εφόσον όλοι – επενδυτές, αναλυτές, οίκοι αξιολόγησης – εστιάζουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις που προς το παρόν δείχνουν να επιδεινώνονται, κάτι που αποδεικνύεται και από το έντονα πτωτικό σημερινό άνοιγμα (ΓΔ 2088 -1.9%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης